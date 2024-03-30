https://ukraina.ru/20240330/1054204314.html

Чистка в Офисе президента, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 марта

Чистка в Офисе президента, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 марта - 30.03.2024 Украина.ру

Чистка в Офисе президента, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 марта

Президент Украины Владимир Зеленский уволил шесть помощников и советников. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-03-30T13:00

2024-03-30T13:00

2024-03-30T18:26

хроники

эксклюзив

вооруженные силы украины

сергей шефир

владимир зеленский

офис президента

россия

украина

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В субботу 30 марта вышло несколько указов президента Украины Владимира Зеленского об увольнении его советников и помощников.Так, своими указами Зеленский уволил своих советников Сергея Шефира, Олега Устенко, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова, внештатных уполномоченных по вопросам волонтёрской деятельности Наталью Пушкарёву и по вопросам обеспечения прав защитников Алёну Вербицкую.Примечательно, что Шефир считался одним из ближайших соратников Зеленского, а Устенко связывали с богатейшим украинцем — олигархом Ринатом Ахметовым.Некоторые эксперты усмотрели в столь массовом увольнении советников и помощников Зеленского свидетельство его изоляции от соратников."Из офиса Зеленского уволены двое его ближайших соратников, наиболее доверенные сотрудники – Шефир и Трофимов, работавшие с ним в "Квартале 95", затащившие его на президентский пост. Это не шоумены, а управленцы, хоть и от шоу-бизнеса. Оба осуществляли связь Зеленского с государственным аппаратом. Именно им, как близким и верным людям, Зеленский доверил свой график работы, контакты и фильтр информации. Их увольнение может значить только одно: теперь президент отрезан от прямого контакта с политической системой страны, от сколь либо объективной информации. Теперь можно говорить о внутренней изоляции Зеленского, из которого сделали номинальную фигуру", - указал автор популярного в России телеграм-канала "историк-алкоголик".Военкор и автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды", напротив, указал, что такое увольнение может свидетельствовать о подготовке чиновников к эвакуации."Зеленский проводит скрытую эвакуацию, Залужного спрятали в Англии, Резник свалил в Америку, теперь вот и гей-дружок Земли по 95 Кварталу Шефир, уволен с поста советника или кто он там. Вывод активов перед окончательным уничижением, не иначе, ну а простые украинцы будут продолжать умирать под все более возрастающим огневым воздействием нашей армии", - указывалось в публикации.Ранее Зеленский сменил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он уволил с этой должности Алексея Данилова и назначил бывшего главу Службы внешней разведки и выпускника Королевского колледжа оборонных наук Александра Литвиненко. Данилов 29 марта был направлен послом в Молдавию.В этот же день Зеленский уволил заместителей главы Офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.Как писало украинское издание "Страна", отставка Смирнова могла быть связана с тем, что Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится предъявить ему подозрение по статье незаконное обогащение. Речь идёт о покупках его родным братом недвижимости во время СВО, о чём ранее писали СМИ."НАБУ расследует факт того, что эти покупки могут быть связаны с деятельностью Андрея Смирнова как заместителя главы Офиса президента", - отмечалось в публикации.Днём 30 марта популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" выдвинул три версии чисток в ОП."Зеленский уволил "своего партнера по бизнесу" Сергея Шефира с должности помощника президента. Ещё Зе уволил своих советников и уполномоченных — Алёну Вербицкую, Наталью Пушкарёву, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко. Это продолжение сразу трех кейсов. 1. Передел внутри и дележка. 2. На многих завели дела НАБУ. 3. Возможно перестановка своих в Кабмин, откуда будут убирать других не особо надежных кадров, так как Украину ждут тяжёлые времена и Зе должен быть уверен, что его не кинут, когда он ещё сильнее ужесточит репрессии, а его рейтинг уйдёт на дно", - указывалось в публикации канала.Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 21 удар.На донецком направлении ВСУ осуществили 10 обстрелов, на горловском — 10 обстрелов, на ясиноватском — 1 обстрел, выпустив 59 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены пять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 20 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 8; Подлесное — 3; Днепряны — 3; Каховка — 2; Козачьи Лагеря — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Подстепное, Корсунка, Алёшки, Голая Пристань, Каховка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 30 марта Минобороны России в своём телеграм-канале сообщило о предотвращённых атаках на Белгородскую область."Около 07:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отмечалось в первом сообщении российского оборонного ведомства.Затем снова поступила информация об атаке на регион."Около 08:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщило Минобороны РФ.Накануне стало известно, что от атаки украинского беспилотника погиб человек."Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БпЛАсамолётного типа. Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу. Ещё один житель самостоятельно обратился в городскую больницу №2 – у мужчины осколочное ранение поясничной области. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240330/1054202192.html

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https://ukraina.ru/20240329/1054189389.html

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Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, вооруженные силы украины, сергей шефир, владимир зеленский, офис президента, россия, украина