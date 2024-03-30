Песков: Зеленскому придется считаться с новой геополитической реальностью - 30.03.2024 Украина.ру
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Песков: Зеленскому придется считаться с новой геополитической реальностью
Песков: Зеленскому придется считаться с новой геополитической реальностью - 30.03.2024 Украина.ру
Песков: Зеленскому придется считаться с новой геополитической реальностью
Президент Украины Владимир Зеленский должен учитывать новую геополитическую реальность, когда говорит о переговорах с Россией. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 марта
2024-03-30T13:00
2024-03-30T15:59
новости
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
граница
переговоры
владимир путин
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Так Песков прокомментировал высказывание Зеленского о возможном диалоге с Россией по урегулированию конфликта."Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться", — процитировало агентство слова Пескова.В интервью телеканалу CBS News 29 марта Зеленский впервые допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. Зеленский допустил, что Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав России после начала спецоперации.Ранее Зеленский заявлял, что переговоры могут начаться только после того, как российские войска покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР.Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией потому что нервничает из-за истекающего срока своих полномочий.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
https://ukraina.ru/20240330/1054206857.html
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новости, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, граница, переговоры, владимир путин
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, граница, переговоры, Владимир Путин

Песков: Зеленскому придется считаться с новой геополитической реальностью

13:00 30.03.2024 (обновлено: 15:59 30.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент Украины Владимир Зеленский должен учитывать новую геополитическую реальность, когда говорит о переговорах с Россией. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 марта
Так Песков прокомментировал высказывание Зеленского о возможном диалоге с Россией по урегулированию конфликта.
"Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться", — процитировало агентство слова Пескова.
В интервью телеканалу CBS News 29 марта Зеленский впервые допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. Зеленский допустил, что Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав России после начала спецоперации.
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
Вчера, 15:35
Зеленский потерял аппетитВладимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что переговоры с Россией возможны при условии выхода ВСУ на границы 2022 года.
Ранее Зеленский заявлял, что переговоры могут начаться только после того, как российские войска покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией потому что нервничает из-за истекающего срока своих полномочий.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Вчера, 09:21
Допущение Зеленского, посол Данилов. Главное на Украине на утро 30 мартаПрезидент Украины Владимир впервые заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться даже без возвращения его страны на границы 1991 года. Бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова назначили послом Украины в Молдавии
 
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