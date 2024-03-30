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Песков: Зеленскому придется считаться с новой геополитической реальностью

Песков: Зеленскому придется считаться с новой геополитической реальностью - 30.03.2024 Украина.ру

Песков: Зеленскому придется считаться с новой геополитической реальностью

Президент Украины Владимир Зеленский должен учитывать новую геополитическую реальность, когда говорит о переговорах с Россией. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 марта

2024-03-30T13:00

2024-03-30T13:00

2024-03-30T15:59

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владимир путин

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Так Песков прокомментировал высказывание Зеленского о возможном диалоге с Россией по урегулированию конфликта."Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться", — процитировало агентство слова Пескова.В интервью телеканалу CBS News 29 марта Зеленский впервые допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. Зеленский допустил, что Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав России после начала спецоперации.Ранее Зеленский заявлял, что переговоры могут начаться только после того, как российские войска покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР.Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией потому что нервничает из-за истекающего срока своих полномочий.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

https://ukraina.ru/20240330/1054206857.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, граница, переговоры, владимир путин