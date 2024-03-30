Без надежды на "хороший" конец. Министр экономики Германии рассказал, почему нужно поддерживать Киев - 30.03.2024 Украина.ру
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Без надежды на "хороший" конец. Министр экономики Германии рассказал, почему нужно поддерживать Киев
Без надежды на "хороший" конец. Министр экономики Германии рассказал, почему нужно поддерживать Киев - 30.03.2024 Украина.ру
Без надежды на "хороший" конец. Министр экономики Германии рассказал, почему нужно поддерживать Киев
Берлин защищает Киев в своих собственных и европейских интересах. Об этом министр экономики Германии Роберт Хабек заявил 30 марта в видео, опубликованном на странице Министерства экономики и защиты окружающей среды в соцсетях
2024-03-30T12:18
2024-03-30T12:18
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При этом он признался, что на "быстрое и хорошее" разрешение конфликта, вероятно, рассчитывать не приходится."Мы поддерживаем Украину не только из солидарности и сочувствия, но и в интересах Германии и Европы. Мы стремимся к миру, да. Но честный, горький ответ таков: вероятно, не будет быстрого и хорошего конца", — сказал Хабек.Немецкий министр подчеркнул, что он и сейчас выступает за продолжение поставок военной техники Киеву."Мы, особенно члены правительства, должны постоянно сталкиваться... с вопросом, когда может быть пересечена черта, которая фактически втянет Германию в войну", — заявил он.Хабек призвал страны ЕС и НАТО усиливать обороноспособность, для того, чтобы никто не осмелился на них напасть. По его словам, обороноспособность в настоящее время является важной политической задачей."Это трудновыполнимое требование, я знаю, но необходимое", — подытожил Роберт Хабек.Ранее МИД России отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Новости, Германия, Украина, ЕС, НАТО, поддержка

Без надежды на "хороший" конец. Министр экономики Германии рассказал, почему нужно поддерживать Киев

12:18 30.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Берлин защищает Киев в своих собственных и европейских интересах. Об этом министр экономики Германии Роберт Хабек заявил 30 марта в видео, опубликованном на странице Министерства экономики и защиты окружающей среды в соцсетях
При этом он признался, что на "быстрое и хорошее" разрешение конфликта, вероятно, рассчитывать не приходится.
"Мы поддерживаем Украину не только из солидарности и сочувствия, но и в интересах Германии и Европы. Мы стремимся к миру, да. Но честный, горький ответ таков: вероятно, не будет быстрого и хорошего конца", — сказал Хабек.
Немецкий министр подчеркнул, что он и сейчас выступает за продолжение поставок военной техники Киеву.
"Мы, особенно члены правительства, должны постоянно сталкиваться... с вопросом, когда может быть пересечена черта, которая фактически втянет Германию в войну", — заявил он.
Хабек призвал страны ЕС и НАТО усиливать обороноспособность, для того, чтобы никто не осмелился на них напасть. По его словам, обороноспособность в настоящее время является важной политической задачей.
"Это трудновыполнимое требование, я знаю, но необходимое", — подытожил Роберт Хабек.
Ранее МИД России отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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