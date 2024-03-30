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РИА Новости: на Украине на людях испытывали препарат, который может вызвать рак

РИА Новости: на Украине на людях испытывали препарат, который может вызвать рак - 30.03.2024 Украина.ру

РИА Новости: на Украине на людях испытывали препарат, который может вызвать рак

В интересах западных фармацевтических компаний и при поддержке местных чиновников на Украине ввелись испытания препарата, который потенциально мог вызвать разные формы рака. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости

2024-03-30T11:37

2024-03-30T11:37

2024-03-30T12:45

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Документы, свидетельствующие о том, что препарат применялся на пациентах психиатрического отделения больницы №7 Мариуполя были обнаружены в подвале медучреждения при его восстановлении, говорится в публикации агентства от 30 марта."Речь, в частности, шла об испытании экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита. Как следует из документов, этот препарат подавляет действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и его применение создавало возможность развития разных форм рака, в том числе лимфатической и кроветворной систем, а также кожи", - подчеркивается в публикации.Производителем препарата SB4 были компании Biogen Idec Denmark manufacturing ApS (Дания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания). Спонсором исследования выступала южнокорейская Samsung Bioepis.Среди документов обнаружена также заявка компании "Квинтайлс Украина" (Quintiles Ukraine) на одобрение государственным экспертным центром Минздрава Украины и комиссии по вопросам этики при лечебно-профилактическом заведении о проведении клинических испытаний препарата SB4."Квинтайлс Украина" была в свое время создана как подразделение американской аутсорсинговой фармкомпании Quintiles Transnational.Согласно заявке, в феврале 2013 года на Украине планировалось испытывать препарат на 152 пациентах, в дальнейшем это число увеличилось до 180. В разных странах мира в испытании препарата должны были принять участие 500 пациентов.Обнаруженные в мариупольской больнице документы были составлены на период с 2008 по 2016 годы. Согласно им, исследования препаратов под номерами и без названия ставились и на младенцах в возрасте до года.В документах также упоминаются и такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды).Кроме бумаг, в больнице были найдены и коробки, в которых находилось много готовых конвертов логистических компаний и контейнеров для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США.Препарат SB4 испытывался также на пациентах из Польши, Чехии, Болгарии, Литвы, Республики Корея, Мексики, Венгрии, Колумбии и Великобритании. При этом в Польше в исследовании участвовали 285 пациентов, в Великобритании всего два.

https://ukraina.ru/20230804/1048481572.html

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