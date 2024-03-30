https://ukraina.ru/20240330/1054203270.html
О смертной казни, мигрантах в России, большой чистке на Украине и крахе ООН - Гаспарян
О смертной казни, мигрантах в России, большой чистке на Украине и крахе ООН - Гаспарян - 30.03.2024 Украина.ру
О смертной казни, мигрантах в России, большой чистке на Украине и крахе ООН - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-03-30T10:55
2024-03-30T10:55
2024-03-30T10:55
видео
армен гаспарян
крокус сити холл
теракт
террорист
смертная казнь
мигранты
украина
россия
молдавия
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00:18 – Теракт в "Крокус Сити Холл";14:48 – Мораторий на смертную казнь;17:06 – Миграционная политика в России;22:18 – Политические чистки на Украине;25:34 – Данилов в Молдавии;27:37 – Внезапное пробуждение ООН;30:37 – Заявления президента Сербии Вучича и вопрос Косово. *В материале упоминается запрещённая на территории РФ террористическая организация ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство")
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, крокус сити холл, теракт, террорист, смертная казнь, мигранты, украина, россия, молдавия, оон, александр вучич, сербия, косово, владимир путин, дмитрий медведев, владимир зеленский, алексей данилов, андрей ермак, денис шмыгаль, видео
Видео, Армен Гаспарян, Крокус Сити Холл, теракт, террорист, смертная казнь, мигранты, Украина, Россия, Молдавия, ООН, Александр Вучич, Сербия, Косово, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль
О смертной казни, мигрантах в России, большой чистке на Украине и крахе ООН - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:18
– Теракт в "Крокус Сити Холл";14:48
– Мораторий на смертную казнь;17:06
– Миграционная политика в России;22:18
– Политические чистки на Украине;25:34
– Данилов в Молдавии;27:37
– Внезапное пробуждение ООН;30:37
– Заявления президента Сербии Вучича и вопрос Косово.
*В материале упоминается запрещённая на территории РФ террористическая организация ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство")