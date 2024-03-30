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О смертной казни, мигрантах в России, большой чистке на Украине и крахе ООН - Гаспарян

О смертной казни, мигрантах в России, большой чистке на Украине и крахе ООН - Гаспарян - 30.03.2024 Украина.ру

О смертной казни, мигрантах в России, большой чистке на Украине и крахе ООН - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-03-30T10:55

2024-03-30T10:55

2024-03-30T10:55

видео

армен гаспарян

крокус сити холл

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молдавия

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00:18 – Теракт в "Крокус Сити Холл";14:48 – Мораторий на смертную казнь;17:06 – Миграционная политика в России;22:18 – Политические чистки на Украине;25:34 – Данилов в Молдавии;27:37 – Внезапное пробуждение ООН;30:37 – Заявления президента Сербии Вучича и вопрос Косово. *В материале упоминается запрещённая на территории РФ террористическая организация ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство")

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