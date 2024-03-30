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На Украине сообщили о серьезных повреждениях инфраструктуры в результате ударов ВС РФ

На Украине сообщили о серьезных повреждениях инфраструктуры в результате ударов ВС РФ - 30.03.2024 Украина.ру

На Украине сообщили о серьезных повреждениях инфраструктуры в результате ударов ВС РФ

Украинская энергогенерирующая компания "Центрэнерго" сообщила о полном разрушении Змиевской тепловой электростанции в Харьковской области в результате ударов ВС РФ 22 марта

2024-03-30T10:21

2024-03-30T10:21

2024-03-30T10:21

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"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного. Точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также прогнозов относительно времени ремонтов - нет", - отмечается на сайте "Центрэнерго" 30 марта.Компания также отметила, что в настоящее время на электростанции идет разбор завалов, доступа к большей части оборудования нет.Тем временем глава Полтавской военной администрации Филипп Пронин сообщил в своем телеграм-канале, что после взрывов 30 марта один из объектов инфраструктуры области получил повреждения."Неспокойная ночь в Полтавской области. Враг в очередной раз атаковал нашу область. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района", - заявил Пронин.Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявил, что на Украине повреждены энергетический объекты во многих регионах, но больше всего в Харькове.Змиевская ТЭС, которая располагается вблизи поселка Слобожанское в Чугуевском районе примерно в 50 км от Харькова, обеспечивала электроэнергией Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области.

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