РИА Новости обнаружили криптокошелек, который могли использовать заказчики теракта в "Крокусе" - 30.03.2024 Украина.ру
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РИА Новости обнаружили криптокошелек, который могли использовать заказчики теракта в "Крокусе"
РИА Новости обнаружили криптокошелек, который могли использовать заказчики теракта в "Крокусе" - 30.03.2024 Украина.ру
РИА Новости обнаружили криптокошелек, который могли использовать заказчики теракта в "Крокусе"
РИА Новости обнаружили криптокошелек, которым могли пользоваться заказчики и исполнители теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом агентство сообщило 30 марта
2024-03-30T09:35
2024-03-30T09:35
новости
террорист
крокус сити холл
теракт
телеграм-каналы
риа новости
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Адрес на кошелек был размещен в телеграм-канале, связанном с "Голосом Хорасана"* - афганским крылом "Исламского государства"*. Через него прошла сумма, равна половине той, что обещали террористам за атаку на концертный зал.По информации агентства, адрес кошелька на платформе Tronscan впервые появился 12 марта в посте одного из телеграм-каналов экстремистской направленности. Администратором этого канала является человек с ником Mavlavi_56, который ведет и другой телеграм-канал — "Голос Хорасана"*.Ранее источник агентства сообщил, что для вербовки исполнителей теракта в "Крокусе" использовался ныне удаленный канал "Голос Хорасана"*. Его администратор Mavlavi_56 в другом своем телеграм-канале три раза до совершения теракта (18 марта и дважды 20 марта) разместил пост с заголовком "СБОР средств на помощь пленным семьям и детям — Муджахидов — Мухаджиров" с указанием адреса того самого кошелька на платформе Tronscan. После 20 марта сбор средств не объявлялся."В день теракта (22 марта) в 17:24 по московскому времени в упомянутом выше Telegram-канале появилась ссылка на проповедь "Голоса Хорасана"* и под ней небольшая фотография боевика с закрытым лицом и пулеметом на плече. В кошельке на платформе Tronscan в тот же день наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены. Всего было по четыре поступления и отправления средств: 325, 550, 550 и 1100 долларов", - сообщили РИА Новости.Если сложить все четыре перевода, то получается 2525 долларов, или около 232 тысяч рублей. Это как раз та сумма, которую обвиняемому Фаридуну Шамсиддину** перевели на карту до совершения теракта. После дня атаки операции с этим криптокошельком не осуществлялись, отметило агентство.Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в концертный зал "Крокус Сити Холл" ворвались четверо вооруженных людей и открыли стрельбу. По последним данным в результате теракта погибли 144 человек, среди них трое детей.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.*** Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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новости, террорист, крокус сити холл, теракт, телеграм-каналы, риа новости
Новости, террорист, Крокус Сити Холл, теракт, телеграм-каналы, РИА Новости

РИА Новости обнаружили криптокошелек, который могли использовать заказчики теракта в "Крокусе"

09:35 30.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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РИА Новости обнаружили криптокошелек, которым могли пользоваться заказчики и исполнители теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом агентство сообщило 30 марта
Адрес на кошелек был размещен в телеграм-канале, связанном с "Голосом Хорасана"* - афганским крылом "Исламского государства"*. Через него прошла сумма, равна половине той, что обещали террористам за атаку на концертный зал.
По информации агентства, адрес кошелька на платформе Tronscan впервые появился 12 марта в посте одного из телеграм-каналов экстремистской направленности. Администратором этого канала является человек с ником Mavlavi_56, который ведет и другой телеграм-канал — "Голос Хорасана"*.
Ранее источник агентства сообщил, что для вербовки исполнителей теракта в "Крокусе" использовался ныне удаленный канал "Голос Хорасана"*. Его администратор Mavlavi_56 в другом своем телеграм-канале три раза до совершения теракта (18 марта и дважды 20 марта) разместил пост с заголовком "СБОР средств на помощь пленным семьям и детям — Муджахидов — Мухаджиров" с указанием адреса того самого кошелька на платформе Tronscan. После 20 марта сбор средств не объявлялся.
"В день теракта (22 марта) в 17:24 по московскому времени в упомянутом выше Telegram-канале появилась ссылка на проповедь "Голоса Хорасана"* и под ней небольшая фотография боевика с закрытым лицом и пулеметом на плече. В кошельке на платформе Tronscan в тот же день наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены. Всего было по четыре поступления и отправления средств: 325, 550, 550 и 1100 долларов", - сообщили РИА Новости.
Если сложить все четыре перевода, то получается 2525 долларов, или около 232 тысяч рублей. Это как раз та сумма, которую обвиняемому Фаридуну Шамсиддину** перевели на карту до совершения теракта. После дня атаки операции с этим криптокошельком не осуществлялись, отметило агентство.
Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в концертный зал "Крокус Сити Холл" ворвались четверо вооруженных людей и открыли стрельбу. По последним данным в результате теракта погибли 144 человек, среди них трое детей.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
*** Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Трагедия в Крокусе: украинский почерк
29 марта, 17:17
Теракт в "Крокус сити": украинский почерк, западный следРастёт число свидетельств участия украинских спецслужб в организации массового убийства мирных граждан в концертном зале "Крокус сити-холл" 22 марта. Террор давно взят на вооружение Киевом.
 
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