Российский боевой самолёт упал в Чёрное море - 28.03.2024 Украина.ру
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Российский боевой самолёт упал в Чёрное море
Российский боевой самолёт упал в Чёрное море - 28.03.2024 Украина.ру
Российский боевой самолёт упал в Чёрное море
Российский боевой самолёт разбился в районе Севастополя, но его пилот успел катапультироваться, сообщил 28 марта губернатор Михаил Развозжаев.
2024-03-28T19:17
2024-03-28T19:18
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Развожаев уточнил, что пилота подобрали специалисты Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Предварительно, в море упал истребитель Су-35С. По какой причине произошло крушение не уточняется. Тем временем, в сети уже появился ролик на котором запечатлён момент падения самолёта. Его сняли очевидцы, передаёт телеграм-канал "Чп/Севастополь". Судя по кадрам, рядом с падающим судном летят обломки. Сам самолет в момент падения охвачен огнём. Источник пишет, что система ПВО не работала в момент крушения.
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новости, севастополь, михаил развожаев, черное море, крым, самолет, вс рф, сво
Новости, Севастополь, Михаил Развожаев, Черное море, Крым, самолет, ВС РФ, СВО

Российский боевой самолёт упал в Чёрное море

19:17 28.03.2024 (обновлено: 19:18 28.03.2024)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
Представление врио губернатора Севастополя М. Развожаева - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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Российский боевой самолёт разбился в районе Севастополя, но его пилот успел катапультироваться, сообщил 28 марта губернатор Михаил Развозжаев.
"В море упал военный самолет. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался", – написал он в своём телеграм-канале.
Развожаев уточнил, что пилота подобрали специалисты Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Предварительно, в море упал истребитель Су-35С. По какой причине произошло крушение не уточняется.
Тем временем, в сети уже появился ролик на котором запечатлён момент падения самолёта. Его сняли очевидцы, передаёт телеграм-канал "Чп/Севастополь". Судя по кадрам, рядом с падающим судном летят обломки. Сам самолет в момент падения охвачен огнём. Источник пишет, что система ПВО не работала в момент крушения.
16 марта, 17:30
В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - ИщенкоСегодня ровно 10 лет с того момента, как в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Аналогичные референдумы состоялись и в Донбассе. По итогам - были созданы республики ДНР и ЛНР. Однако их путь в Россию оказался на 8 лет дольше и гораздо более сложным. Почему же так произошло?
 
НовостиСевастопольМихаил РазвожаевЧерное мореКрымсамолетВС РФСВО
 
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