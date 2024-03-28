Российский боевой самолёт упал в Чёрное море
19:17 28.03.2024 (обновлено: 19:18 28.03.2024)
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
Российский боевой самолёт разбился в районе Севастополя, но его пилот успел катапультироваться, сообщил 28 марта губернатор Михаил Развозжаев.
"В море упал военный самолет. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался", – написал он в своём телеграм-канале.
Развожаев уточнил, что пилота подобрали специалисты Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Предварительно, в море упал истребитель Су-35С. По какой причине произошло крушение не уточняется.
Тем временем, в сети уже появился ролик на котором запечатлён момент падения самолёта. Его сняли очевидцы, передаёт телеграм-канал "Чп/Севастополь". Судя по кадрам, рядом с падающим судном летят обломки. Сам самолет в момент падения охвачен огнём. Источник пишет, что система ПВО не работала в момент крушения.
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