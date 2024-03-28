Окно возможностей: если российская армия хочет наступать, то делать это нужно сейчас - 28.03.2024 Украина.ру
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Окно возможностей: если российская армия хочет наступать, то делать это нужно сейчас
Окно возможностей: если российская армия хочет наступать, то делать это нужно сейчас - 28.03.2024 Украина.ру
Окно возможностей: если российская армия хочет наступать, то делать это нужно сейчас
Многие политики и военные эксперты, как украинские, так и российские, пророчат, что в период апреля – мая начнется новое широкомасштабное российское наступление.
2024-03-28T19:24
2024-03-28T19:30
эксклюзив
сво
спецоперация
наступление
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина
авдеевка
сша
верховная рада
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Главное обоснование этого тезиса состоит в следующем: именно в этот промежуток времени у российской армии откроется окно возможностей, так как летом начнется поставка ВСУ чешских снарядов, и, возможно, на Украине появятся первые F-16. А если в апреле Верховная Рада примет закон о мобилизации, то в летние месяцы на фронт может начать прибывать пополнение.Сейчас же украинская армия обескровлена, потери в живой силе не восполняются, налицо тотальный снарядный голод. Превосходство российской артиллерии над украинской огромно, украинское ПВО постепенно выбивается, в небе господствует российская авиация, которая с помощью ФАБов перемалывает украинские позиции. В самой же украинской армии после потери Авдеевки царит удручающая атмосфера.Донецкий ополченец первой волны и военный эксперт с позывным "Оцелот", которого издание Украина.ру попросило прокомментировать возможность нового российского наступления, полагает, что оно вполне возможно:"Ни в коем случае не скажу вам, будет ли оно или нет по понятным причинам. Всё это относится к области военной тайны. Я отвечу вам как военный эксперт.То, что скорее всего Украина стоит на грани исчерпания мобилизационного ресурса, это факт. Уже сейчас, как показывает информация, украинские подразделения восполняют от 20 до 30% своих потребностей в живой силе – это факт. Даже если учесть, что в апреле Рада все же решится на принятия закона о мобилизации, то, во-первых, он навряд ли в полную силу заработает до начала июня. К тому же нужно еще три-четыре месяца, чтобы подготовить призывников, и еще не факт, что необстрелянные новобранцы смогут противостоять обстрелянной и закаленной в боях российской армии.Поэтому можно делать вывод, что даже при нынешней интенсивности боев, к концу августа мобилизационный ресурс у ВСУ будет исчерпан", - заявил эксперт."Оцелот" считает, что поставка чешских снарядов (800 тысяч штук) также вряд ли сможет помочь ВСУ."Смотрите, США с апреля по декабрь 2022 года поставила украинцам 900 тысяч снарядов, а с декабря 2022 года по июнь 2023 года – еще один миллион. Что, это сильно помогло ВСУ в контрнаступе? Нет. Тогда почему мы считаем, что оно поможет сейчас? И надо понимать, что эти 800 тысяч не будут поставлены одномоментно.К тому же надо помнить, что то количество боеприпасов и техники, которое смогло бы покрыть потребности ВСУ, просто невозможно произвести – просто нигде в мире нет таких мощностей", - полагает "Оцелот".Однако, как считает наш собеседник, есть тревожные для России тенденции."Уже пошла восьмая декада увеличения количества сбитых украинских беспилотников, которые бьют по российским тылам. Это говорит о том, что Украина наладила выпуск ударных БПЛА в больших количествах, чем прежде. БПЛА относительно дешевы в производстве.Также мы видим увеличение металлургического производства более, чем в два раза по сравнению с тем, что было в прошлом году. Это значит, что Украине требуется больше металла, чем прежде, а, значит, есть на его покрытие государственный заказ.Единственное, что может остановить промышленный рост – это удары по ОРУ (открытым распределительным устройствам) атомных электростанций. Средства для этого есть. Если такие удары будут, мы намертво положим украинскую энергосистему. Восстановить ее после этого будет трудно. Украинцам придется останавливать работу АЭС, если произведенная электроэнергия не сможет потребляться", - не сомневается "Оцелот".В конце беседы он акцентировал на том, что российское командование введет в бой резервы только тогда, когда на одном или нескольких участках фронта под российскими ударами обрушится украинская оборона. В противном случае никакого наступления не будет. Рисковать никто не намерен.
https://ukraina.ru/20240327/1054144811.html
https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html
https://ukraina.ru/20240315/1053899590.html
украина
авдеевка
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, наступление, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина, авдеевка, сша, верховная рада, украина.ру, f-16
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, наступление, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина, Авдеевка, США, Верховная Рада, Украина.ру, F-16

Окно возможностей: если российская армия хочет наступать, то делать это нужно сейчас

19:24 28.03.2024 (обновлено: 19:30 28.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Многие политики и военные эксперты, как украинские, так и российские, пророчат, что в период апреля – мая начнется новое широкомасштабное российское наступление.
Главное обоснование этого тезиса состоит в следующем: именно в этот промежуток времени у российской армии откроется окно возможностей, так как летом начнется поставка ВСУ чешских снарядов, и, возможно, на Украине появятся первые F-16. А если в апреле Верховная Рада примет закон о мобилизации, то в летние месяцы на фронт может начать прибывать пополнение.
Вчера, 15:00
Российская армия готовится к броску на Нью-Йорк и на столицу батьки МахноОполченец первой волны и донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в беседе с изданием Украина.ру сказал, что инициатива на линии боевого соприкосновения по всей Новороссии от Днепра до Купянска окончательно и бесповоротно перешла к российской армии
Сейчас же украинская армия обескровлена, потери в живой силе не восполняются, налицо тотальный снарядный голод. Превосходство российской артиллерии над украинской огромно, украинское ПВО постепенно выбивается, в небе господствует российская авиация, которая с помощью ФАБов перемалывает украинские позиции. В самой же украинской армии после потери Авдеевки царит удручающая атмосфера.
Донецкий ополченец первой волны и военный эксперт с позывным "Оцелот", которого издание Украина.ру попросило прокомментировать возможность нового российского наступления, полагает, что оно вполне возможно:
"Ни в коем случае не скажу вам, будет ли оно или нет по понятным причинам. Всё это относится к области военной тайны. Я отвечу вам как военный эксперт.
То, что скорее всего Украина стоит на грани исчерпания мобилизационного ресурса, это факт. Уже сейчас, как показывает информация, украинские подразделения восполняют от 20 до 30% своих потребностей в живой силе – это факт. Даже если учесть, что в апреле Рада все же решится на принятия закона о мобилизации, то, во-первых, он навряд ли в полную силу заработает до начала июня. К тому же нужно еще три-четыре месяца, чтобы подготовить призывников, и еще не факт, что необстрелянные новобранцы смогут противостоять обстрелянной и закаленной в боях российской армии.
Поэтому можно делать вывод, что даже при нынешней интенсивности боев, к концу августа мобилизационный ресурс у ВСУ будет исчерпан", - заявил эксперт.
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками- Пинчук - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 17:09
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"Оцелот" считает, что поставка чешских снарядов (800 тысяч штук) также вряд ли сможет помочь ВСУ.
"Смотрите, США с апреля по декабрь 2022 года поставила украинцам 900 тысяч снарядов, а с декабря 2022 года по июнь 2023 года – еще один миллион. Что, это сильно помогло ВСУ в контрнаступе? Нет. Тогда почему мы считаем, что оно поможет сейчас? И надо понимать, что эти 800 тысяч не будут поставлены одномоментно.
К тому же надо помнить, что то количество боеприпасов и техники, которое смогло бы покрыть потребности ВСУ, просто невозможно произвести – просто нигде в мире нет таких мощностей", - полагает "Оцелот".
Однако, как считает наш собеседник, есть тревожные для России тенденции.
"Уже пошла восьмая декада увеличения количества сбитых украинских беспилотников, которые бьют по российским тылам. Это говорит о том, что Украина наладила выпуск ударных БПЛА в больших количествах, чем прежде. БПЛА относительно дешевы в производстве.
Александр Матюшин интервью
15 марта, 15:19
К 10-летию Русской весны в Донецке. Александр Матюшин о том, как дончане изгнали из города правосеков*Донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, как в Донецке началась Русская весна, закончившаяся провозглашением Донецкой Народной республики
Также мы видим увеличение металлургического производства более, чем в два раза по сравнению с тем, что было в прошлом году. Это значит, что Украине требуется больше металла, чем прежде, а, значит, есть на его покрытие государственный заказ.
Единственное, что может остановить промышленный рост – это удары по ОРУ (открытым распределительным устройствам) атомных электростанций. Средства для этого есть. Если такие удары будут, мы намертво положим украинскую энергосистему. Восстановить ее после этого будет трудно. Украинцам придется останавливать работу АЭС, если произведенная электроэнергия не сможет потребляться", - не сомневается "Оцелот".
В конце беседы он акцентировал на том, что российское командование введет в бой резервы только тогда, когда на одном или нескольких участках фронта под российскими ударами обрушится украинская оборона. В противном случае никакого наступления не будет. Рисковать никто не намерен.
 
ЭксклюзивСВОСпецоперациянаступлениеАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраинаАвдеевкаСШАВерховная РадаУкраина.руF-16
 
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