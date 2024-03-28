Террористов "Крокуса" внесли в черный список Росфинмониторинга - 28.03.2024 Украина.ру
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Террористов "Крокуса" внесли в черный список Росфинмониторинга
Террористов "Крокуса" внесли в черный список Росфинмониторинга - 28.03.2024 Украина.ру
Террористов "Крокуса" внесли в черный список Росфинмониторинга
Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов четырех задержанных, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле"
2024-03-28T16:15
2024-03-28T16:15
новости
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крокус сити
крокус сити холл
теракт
террорист
список
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На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовали обновленный список физических лиц, внесенных в список террористов и экстремистов. В списке значатся, в частности, террористы из "Крокус Сити Холла":В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу.В МЧС России сообщили, что в результате теракта погибли 143 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Всего задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов, заявил президент России Владимир Путин.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20240325/1054095819.html
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новости, россия, москва, крокус сити, крокус сити холл, теракт, террорист, список
Новости, Россия, Москва, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, теракт, террорист, список

Террористов "Крокуса" внесли в черный список Росфинмониторинга

16:15 28.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов четырех задержанных, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле"
На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовали обновленный список физических лиц, внесенных в список террористов и экстремистов. В списке значатся, в частности, террористы из "Крокус Сити Холла":
  • Рачабализода Саидакрами Муродали*, (Раджабали Саидакрами Муродали), 04.02.1994 г.р. , Республика Таджикистан;
  • Фаридуни Шамсидин*, 17.09.1998 г.р. , Республика Таджикистан;
  • Мирзоев Далерджон Баротович*, 23.11.1991 г.р. , Республика Таджикистан;
  • Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович*, 20.05.2004 г.р. , Республика Таджикистан.
В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу.
В МЧС России сообщили, что в результате теракта погибли 143 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.
Всего задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов, заявил президент России Владимир Путин.
* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
25 марта, 16:37
Почему в "Крокусе" стреляли именно граждане Таджикистана: сколько стоит мигрантский козырьРоссийское правительство может ужесточить контроль за притоком в страну мигрантов после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", где погибло 137 человек. Об этом сообщило информационного агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в МИД РФ
 
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