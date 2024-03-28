https://ukraina.ru/20240328/1054171148.html

Террористов "Крокуса" внесли в черный список Росфинмониторинга

Террористов "Крокуса" внесли в черный список Росфинмониторинга - 28.03.2024 Украина.ру

Террористов "Крокуса" внесли в черный список Росфинмониторинга

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов четырех задержанных, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле"

2024-03-28T16:15

2024-03-28T16:15

2024-03-28T16:15

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На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовали обновленный список физических лиц, внесенных в список террористов и экстремистов. В списке значатся, в частности, террористы из "Крокус Сити Холла":В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу.В МЧС России сообщили, что в результате теракта погибли 143 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Всего задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов, заявил президент России Владимир Путин.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240325/1054095819.html

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