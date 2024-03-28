Террористов "Крокуса" внесли в черный список Росфинмониторинга
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов четырех задержанных, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле"
На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовали обновленный список физических лиц, внесенных в список террористов и экстремистов. В списке значатся, в частности, террористы из "Крокус Сити Холла":
- —Рачабализода Саидакрами Муродали*, (Раджабали Саидакрами Муродали), 04.02.1994 г.р. , Республика Таджикистан;
- —Фаридуни Шамсидин*, 17.09.1998 г.р. , Республика Таджикистан;
- —Мирзоев Далерджон Баротович*, 23.11.1991 г.р. , Республика Таджикистан;
- —Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович*, 20.05.2004 г.р. , Республика Таджикистан.
В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу.
В МЧС России сообщили, что в результате теракта погибли 143 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.
Всего задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов, заявил президент России Владимир Путин.
* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
25 марта, 16:37Почему в "Крокусе" стреляли именно граждане Таджикистана: сколько стоит мигрантский козырьРоссийское правительство может ужесточить контроль за притоком в страну мигрантов после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", где погибло 137 человек. Об этом сообщило информационного агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в МИД РФ