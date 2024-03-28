https://ukraina.ru/20240328/1054160824.html

Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico

Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico - 28.03.2024 Украина.ру

Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и местные власти недостаточно быстро и качественно строят оборонительные укрепления на фоне растущих опасений по поводу возможного начала нового наступления со стороны российских сил. Об этом сообщает газета Politico, поговорившая с рядом оппозиционных украинских депутатов

2024-03-28T08:58

2024-03-28T08:58

2024-03-28T09:10

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"Украинские законодатели опасаются, что армия и местные власти не копают достаточно быстро и не строят достаточно мощных оборонительных укреплений, чтобы противостоять ожидаемому российскому наступлению на северо-востоке и юго-востоке страны", - говорится в материале.Как указал украинский депутат от оппозиции Ростислав Павленко, "еще прошлым летом мы предупреждали, что необходимо строить оборонительные укрепления в промышленных масштабах, ...чтобы быстро построить оборонительные линии и сделать их чрезвычайно крепкими".Как отметило издание, "теперь, когда украинцы столкнулись с перспективой скоординированного российского наступления, мучительный вопрос заключается в том, будут ли их оборонительные линии такими же хорошими, как у русских, и не осталось ли у них слишком мало времени для основательного строительства".Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил, что в стране начали строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. Премьер Денис Шмыгаль в начале марта сказал, что власти выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает. А военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что Украина сталкивается со множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку.

https://ukraina.ru/20240317/1053886098.html

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оборона, новости, украина, иванна климпуш-цинцадзе, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, россия