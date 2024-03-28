Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico - 28.03.2024 Украина.ру
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Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico
Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico - 28.03.2024 Украина.ру
Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico
Вооруженные силы Украины (ВСУ) и местные власти недостаточно быстро и качественно строят оборонительные укрепления на фоне растущих опасений по поводу возможного начала нового наступления со стороны российских сил. Об этом сообщает газета Politico, поговорившая с рядом оппозиционных украинских депутатов
2024-03-28T08:58
2024-03-28T09:10
оборона
новости
украина
иванна климпуш-цинцадзе
владимир зеленский
вооруженные силы украины
рада
россия
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"Украинские законодатели опасаются, что армия и местные власти не копают достаточно быстро и не строят достаточно мощных оборонительных укреплений, чтобы противостоять ожидаемому российскому наступлению на северо-востоке и юго-востоке страны", - говорится в материале.Как указал украинский депутат от оппозиции Ростислав Павленко, "еще прошлым летом мы предупреждали, что необходимо строить оборонительные укрепления в промышленных масштабах, ...чтобы быстро построить оборонительные линии и сделать их чрезвычайно крепкими".Как отметило издание, "теперь, когда украинцы столкнулись с перспективой скоординированного российского наступления, мучительный вопрос заключается в том, будут ли их оборонительные линии такими же хорошими, как у русских, и не осталось ли у них слишком мало времени для основательного строительства".Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил, что в стране начали строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. Премьер Денис Шмыгаль в начале марта сказал, что власти выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает. А военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что Украина сталкивается со множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку.
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оборона, новости, украина, иванна климпуш-цинцадзе, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, россия
оборона, Новости, Украина, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Рада, Россия

Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico

08:58 28.03.2024 (обновлено: 09:10 28.03.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) и местные власти недостаточно быстро и качественно строят оборонительные укрепления на фоне растущих опасений по поводу возможного начала нового наступления со стороны российских сил. Об этом сообщает газета Politico, поговорившая с рядом оппозиционных украинских депутатов
"Украинские законодатели опасаются, что армия и местные власти не копают достаточно быстро и не строят достаточно мощных оборонительных укреплений, чтобы противостоять ожидаемому российскому наступлению на северо-востоке и юго-востоке страны", - говорится в материале.
Как указал украинский депутат от оппозиции Ростислав Павленко, "еще прошлым летом мы предупреждали, что необходимо строить оборонительные укрепления в промышленных масштабах, ...чтобы быстро построить оборонительные линии и сделать их чрезвычайно крепкими".

"Наконец-то они начали их строить. Но это поздно. Они начали (строительство - ред.) в прошлом месяце", - подчеркнула другой оппозиционный депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как отметило издание, "теперь, когда украинцы столкнулись с перспективой скоординированного российского наступления, мучительный вопрос заключается в том, будут ли их оборонительные линии такими же хорошими, как у русских, и не осталось ли у них слишком мало времени для основательного строительства".
Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил, что в стране начали строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. Премьер Денис Шмыгаль в начале марта сказал, что власти выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов).
При этом депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
А военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что Украина сталкивается со множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку.
- РИА Новости, 1920, 17.03.2024
17 марта, 11:20
Военный эксперт описал ситуацию с оборонительной системой ВСУ за Авдеевкой У Украины нет единого органа, который мог бы создать сплошную линию обороны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
 
оборонаНовостиУкраинаИванна Климпуш-ЦинцадзеВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРадаРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
08:58Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico
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