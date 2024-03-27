https://ukraina.ru/20240327/1054154566.html

Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин

Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин - 27.03.2024 Украина.ру

Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета... Украина.ру, 27.03.2024

2024-03-27T21:46

2024-03-27T21:46

2024-03-27T21:46

видео

россия

андрей кошкин

украина

франция

вооруженные силы украины

игил

сво

энергетика

энергетический кризис

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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру рассказал о том, с чем столкнулась Россия в условиях нового вида террора, а также прокомментировал плановый вывод из строя энергетической системы Украины: 00:56 - Поведенческий характер современного террора; 03:20 - Насколько страшен этот вид терактов? 05:16 - О спящих ячейках на территории России; 09:59 - О словах и действиях руководства Франции; 14:27 - Есть ли план по "отключению" украинской энергетики? 16:35 - Позиционное преимущество ВС РФ: каким будет следующий шаг? В интервью упоминается ИГИЛ - террористическая организация "Исламское государство", запрещённая в России.

россия

украина

франция

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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