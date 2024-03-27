https://ukraina.ru/20240327/1054154566.html
Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин
Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин - 27.03.2024 Украина.ру
Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета... Украина.ру, 27.03.2024
2024-03-27T21:46
2024-03-27T21:46
2024-03-27T21:46
видео
россия
андрей кошкин
украина
франция
вооруженные силы украины
игил
сво
энергетика
энергетический кризис
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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру рассказал о том, с чем столкнулась Россия в условиях нового вида террора, а также прокомментировал плановый вывод из строя энергетической системы Украины: 00:56 - Поведенческий характер современного террора; 03:20 - Насколько страшен этот вид терактов? 05:16 - О спящих ячейках на территории России; 09:59 - О словах и действиях руководства Франции; 14:27 - Есть ли план по "отключению" украинской энергетики? 16:35 - Позиционное преимущество ВС РФ: каким будет следующий шаг? В интервью упоминается ИГИЛ - террористическая организация "Исламское государство", запрещённая в России.
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Украина.ру
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видео, россия, андрей кошкин, украина, франция, вооруженные силы украины, игил, сво, энергетика, энергетический кризис, терроризм, террорист, видео
Видео, Россия, Андрей Кошкин, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины, ИГИЛ, СВО, энергетика, энергетический кризис, терроризм, террорист
Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру
рассказал о том, с чем столкнулась Россия в условиях нового вида террора, а также прокомментировал плановый вывод из строя энергетической системы Украины: 00:56
- Поведенческий характер современного террора; 03:20
- Насколько страшен этот вид терактов? 05:16
- О спящих ячейках на территории России; 09:59
- О словах и действиях руководства Франции; 14:27
- Есть ли план по "отключению" украинской энергетики? 16:35
- Позиционное преимущество ВС РФ: каким будет следующий шаг? В интервью упоминается ИГИЛ - террористическая организация "Исламское государство", запрещённая в России.