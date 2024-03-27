В Раде передумали бронировать от службы в ВСУ богатых украинцев - 27.03.2024 Украина.ру
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В Раде передумали бронировать от службы в ВСУ богатых украинцев
В Раде передумали бронировать от службы в ВСУ богатых украинцев - 27.03.2024 Украина.ру
В Раде передумали бронировать от службы в ВСУ богатых украинцев
Украинский депутат от партии "Слуги народа" Игорь Копытин заявил, что Рада не поддержала инициативу об отсрочке от службы в армии военнообязанных, которые получают высокую зарплату. В украинском парламенте намерены принять решения для "социально справедливой мобилизации", передаёт LIGA.net
2024-03-27T19:07
2024-03-27T19:07
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По словам нардепа, были отдельные предложения по бронированию лиц, которые получают определённую зарплату и платят налоги, но они были отклонены "даже без обсуждения". Копытин добавил, что в комитете происходит предварительное рассмотрение. В сессионном зале Рады во время второго чтения авторы этих поправок, возможно, смогут инициировать их учёт. Он подчеркнул, что "власть наконец прислушалась к обществу и признала, что эта модель изначально не выдерживала никакой критики". Ранее сообщалось, что Кабмин Украины планирует привязать бронирование от мобилизации к размеру заработной платы, что освободит от службы в Вооруженных силах Украины граждан с зарплатой в два раза выше средней. Бронь собирались ввести для граждан, которые получают 35 тыс. гривен и выше, а также платят налог на доход в размере 6,3 тыс. гривен и больше.*Признан террористом и экстремистом в РФ
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новости, украина, россия, рада, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, мобилизация, сво
Новости, Украина, Россия, Рада, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, мобилизация, СВО

В Раде передумали бронировать от службы в ВСУ богатых украинцев

19:07 27.03.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Украинский депутат от партии "Слуги народа" Игорь Копытин заявил, что Рада не поддержала инициативу об отсрочке от службы в армии военнообязанных, которые получают высокую зарплату. В украинском парламенте намерены принять решения для "социально справедливой мобилизации", передаёт LIGA.net
По словам нардепа, были отдельные предложения по бронированию лиц, которые получают определённую зарплату и платят налоги, но они были отклонены "даже без обсуждения".
"Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких поправок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо", - подчеркнул нардеп.
Копытин добавил, что в комитете происходит предварительное рассмотрение. В сессионном зале Рады во время второго чтения авторы этих поправок, возможно, смогут инициировать их учёт.
"Похоже, некоторые депутаты наконец поняли, что идеей о бронировании за зарплату в 35 тысяч рыли себе яму. И теперь открещиваются от нее, говоря, что эта идея вообще не имеет права на жизнь. На комитете эту правку сняли даже без рассмотрения", – подтвердил ещё один нардеп Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что "власть наконец прислушалась к обществу и признала, что эта модель изначально не выдерживала никакой критики".
Ранее сообщалось, что Кабмин Украины планирует привязать бронирование от мобилизации к размеру заработной платы, что освободит от службы в Вооруженных силах Украины граждан с зарплатой в два раза выше средней. Бронь собирались ввести для граждан, которые получают 35 тыс. гривен и выше, а также платят налог на доход в размере 6,3 тыс. гривен и больше.
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