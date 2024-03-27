https://ukraina.ru/20240327/1054151900.html

Сербия ─ это кукла вуду, которую Запад дергает, чтобы русским было больно

Сербия ─ это кукла вуду, которую Запад дергает, чтобы русским было больно - 27.03.2024 Украина.ру

Сербия ─ это кукла вуду, которую Запад дергает, чтобы русским было больно

В ближайшие дни Сербии предстоит столкнуться с серьёзными вызовами. Об этом заявил президент станы Александр Вучич 26 марта на своей странице в соцсетях

2024-03-27T19:52

2024-03-27T19:52

2024-03-27T19:52

эксклюзив

сербия

александр вучич

нато

оон

совет европы

косово

запад

милорад додик

босния и герцеговина

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"В данный момент нелегко сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов. Они напрямую угрожают нашим жизненно важным национальным интересам, при этом как Сербии, так и Республики Сербской", - отметил сербский лидер.По его словам, это "самые сложные вызовы", с которым страна сталкивалась до сих пор."Будет трудно, труднее, чем когда-либо. Мы будем бороться, Сербия победит", - заявил Вучич, не уточнив при этом, о каких конкретно событиях идет речь.Сербские СМИ предполагают, что Вучич имеет в виду предстоящий прием сепаратистского Косово в Совет Европы, а также реформу выборного законодательства Республики Сербской, анонсированную верховным представителем по Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом и повторное голосование в Генеральной ассамблее ООН по вопросу признания событий 11 июля 1995 года в Сребренице геноцидом боснийских мусульман со стороны сербов.Все упомянутые моменты по отдельности или вместе взятые вполне соответствуют определению "сложные вызовы, напрямую угрожающие сербским жизненно важным национальным интересам", которое озвучил Александр Вучич в своем обращении в соцсетях. При этом за последние несколько лет по шкале Вучича это могут быть четвертые или пятые "самые сложные вызовы, с которыми Сербия сталкивалась до сих пор". На самом деле страна уже 25 лет (со дня нападения на нее военного блока НАТО 24 марта 1999 года) находится под постоянным давлением международного сообщества, и это давление направлено как раз против насущных национальных интересов Сербии.Уже со дня подписания Кумановского соглашения, обозначившего конец активной фазы воздушной операции блока против СР Югославии, началась политико-дипломатическая операция против сербского государства и его народа с целью полного отторжения южного края Косово и Метохия от остальной части Сербии. Александр Вучич не лукавит, когда говорит, что страна оказалась перед сложными вызовами. Только эти вызовы, по сути, никуда не деваются уже четверть века.С другой стороны, процесс отторжения Косово и Метохии от Сербии имел свою последовательность. В 2008 году сепаратистское Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке. В 2013 году Белград и Приштина подписали так называемые Брюссельские соглашения о "нормализации отношений". В 2020 году в Вашингтоне они подписали соглашение о экономической "нормализации отношений". В марте 2023 года в македонском городе Охрид Белград и Приштина приняли так называемое Брюссельско-Охридское соглашение, в рамках которого сербское руководство фактически согласилось на отделение Косово.Можно сказать, что прием Косово в Совет Европы проходит в соответствии со статьей 4 Брюссельско-Охридского соглашения, в которой говорится, что Сербия не будет возражать против членства южного края в какой-либо международной организации.Когда же речь идет о Республике Сербской, Запад уже давно не скрывает, что автономия является камнем преткновения на пути к интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО. Централизованное государство БиГ для евроатлантистов намного предпочтительнее, так как его существенно проще контролировать из одного центра – из Сараево. Для этого нужно или устранить главу Республики Сербской Милорада Додика и привести к власти правительство, которое будет полностью подчиняться Брюсселю и Вашингтону, или упразднить всю автономию.Верховный представитель Кристиан Шмидт со своими реформами выборного законодательства действует в первом направлении. Во втором могла бы действовать новая резолюция ООН. Если бы международное сообщество решило, что сербы в ходе гражданской войны 1990-х годов совершили геноцид в отношении мусульман, автономию можно было бы упразднить как образование, сформированное в результате геноцида.При этом Запад понимает, что для непосредственного экономического и политического выживания Республики Сербской самая главная поддержка – это та, которую она получает от Сербии. Если лишить Баня Луку этой поддержки, она уже не будет так уверено стоять на ногах.Драма со спецэффектами, а в конце - уступкаПо мнению сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований (Белград) Стевана Гайича, драматическое обращение Вучича на этот раз связано как с ситуацией вокруг Косово и Республики Сербской, так и с намерением России провести в СБ ООН заседание, посвященное агрессии НАТО против СР Югославии в 1999 году."Обсуждать действия НАТО против Югославии - это то же самое, что обсуждать вопрос Косово. А Вучич уже отдал сепаратистам в Косово и Метохии все, что мог. Теперь он должен выполнить Охридское соглашение, которое фактически означает признание независимости Косово", - рассказал политолог в интервью изданию Украина.ру.Гайич напомнил, что на днях было объявлено о намерении Косово войти в мае в Парламентскую ассамблею НАТО."Это значит, что силы альянса в южном сербском крае уже не будут международными силами по обеспечению мира. После этого Белград должен был бы провозгласить оккупацию этой территории. Но вряд ли у Вучича хватит смелости решиться на такой шаг", - добавил эксперт.По словам Гайича, на днях прозападная парламентская оппозиция, ссылаясь на статью, опубликованную на портале Krik, обвинила Вучича в связях с организованной преступностью. Портал утверждает, что эти данные находятся в распоряжении французских спецслужб. Подобные обвинения являются очередным средством давления на сербского лидера, полагает эксперт."Заметно, что Запад потерял терпение и требует от Вучича "слить" не только Косово, но и Додика. Проблема в том, что народ не одобряет подобные действия. Отсюда вся драматургия – Вучич готовит общественность к очередной уступке, как он делал уже неоднократно", - отметил Гайич.Политолог напомнил, что в период правления Александра Вучича Сербия лишилась контроля над севером Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами. По его словам, до прихода Вучича к власти албанцам даже в голову не приходило организовывать вторжения в сербские города на севере края."С приходом Вучича началась прямая оккупация Косово и Метохии. Он заставил сербов участвовать в выборах, которые организовали сепаратисты, заставил сербских судей давать клятву террористам из "Армии освобождения Косово", которые тогда были у власти, заставил сербов принять сепаратистские автомобильные номера. Он полностью демонтировал сербское государство и учредил государственность сепаратистского Косово", - рассказал Гайич.Теперь Россия настаивает на проведении заседания СБ ООН по поводу агрессии против СР Югославии, а это значит, что вся конструкция так называемой косовской государственности будет поставлена под вопрос, продолжил эксперт.По словам политолога, Запад расстроен из-за поражения на Украине и поэтому отыгрывается на сербах."Сербия – это такая кукла вуду, которую Запад дергает для того, чтобы русским было больно. Теперь США поддержали Боннские полномочия, которые верховному представителю в БиГ дают практически деспотическую власть. А кто такой верховный представитель сегодня? Это представитель НАТО, так как Россия и Китай не подтвердили легитимность кандидатуры немца Кристиана Шмидта на эту должность", - полагает Гайич.Он считает, что Запад в очередной раз пытается силой растоптать сербов как в Сербии, так и в Республике Сербской. Вучич не может этому воспрепятствовать, так как он является жертвой шантажа, отметил эксперт."Поэтому Вучич разыгрывает драму со спецэффектами, как он поступал и раньше. Каждый раз такая драма заканчивалась уступками и предательством. Нет причин сомневаться, что на этот раз будет по-другому", - подытожил Стеван Гайич.

https://ukraina.ru/20240327/1054138604.html

https://ukraina.ru/20240229/1053618893.html

https://ukraina.ru/20240215/1053303581.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, александр вучич, нато, оон, совет европы, косово, запад, милорад додик, босния и герцеговина, россия