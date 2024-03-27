https://ukraina.ru/20240327/1054150156.html

"Да наденьте на него куртку". Почему при миллионах осуждающих террористов есть единицы сочувствующих им

"Да наденьте на него куртку". Почему при миллионах осуждающих террористов есть единицы сочувствующих им - 27.03.2024 Украина.ру

"Да наденьте на него куртку". Почему при миллионах осуждающих террористов есть единицы сочувствующих им

Очередная попытка хайпануть или желание вызвать у общественности агрессию, но, возможно, за этим стоит и идеологическая, политическая, а может быть и финансовая составляющая, говорят эксперты, изучая реакцию тех, кто сочувствует террористам

2024-03-27T17:42

2024-03-27T17:42

2024-03-27T18:01

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За последние дни в сети вызвали резонанс видео псевдоблогеров, которые со слезами на глазах проявляют сочувствие к террористам, устроившим массовую стрельбу в “Крокусе” 22 марта.Так, довольно провокационное видео опубликовала стримерша по имени “Надюша”, в котором она выразила непонимание, почему террористу Саидакраму Рачабализоде силовики отрезали ухо в процессе допроса. Видео с наказанием преступника быстро разлетелось по сети. Первые отрывки разместил в своем Телеграм-канале член Общественного совета РФ, председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов."Я бы сама поотрезала уши, кто это сделал. Это очень жестко, ребята. Вот этот человек, который разрезал ухо вот этому террористу, даже не моргнул", - возмущается девушка.В данном случае речь идет о террористе, который безжалостно в упор расстреливал мирных граждан, а затем глумился над трупами.Не была жертвой, но испытала Стокгольмский синдром и жительница Шахт: женщина записала видео, в котором прониклась сочувствием к террористу Фариддуну Шамсутдинову. Ролик опубликовал телеграмм-канал “Это Ростов”.“Когда их задержали, держали на земле, когда они давали показания, он трусился от страха и от холода. У меня душа разрывалась, мне хотелось сказать: да наденьте на него куртку, мне его жалко. Я полночи о нем думала. Ему так было страшно. У меня просто душа от жалости разрывалась, он же человек”, - говорит женщина на видео.После задержания, спецслужбы утроили террористу допрос, в результате которого он признался, что пошел убивать за вознаграждение в полмиллиона рублей, а предложил ему это “помощник проповедника” в Telegram. Известно, что террорист зарегистрирован в Красногорске и официально работал в Подольске разнорабочим на строительной фабрике.Возможно, что, выражая сострадания по отношению к террористам, так называемые блогеры и стримеры, привлекают к себе внимание, однако доля психического расстройства здесь тоже присутствует. Об этом в комментарии изданию Украина.ру расскзала директор Ресурсного центра практической психологии Елена Максименко.“Это достаточно демонстративный шаг. Они ставят некоторые акценты, идут против ветра. Они через такое поведение, через такие посты демонстрируют, что они обладают собственным мнением, собственной позицией, в том числе и политической. Но на самом деле, здесь совершенно другие мотивы. Мотивы вот такого истероидного, демонстративного характера. Когда люди посредством СМИ, посредством таких возможностей высказываются на широкую аудиторию, облегчают себе свое психоэмоциональное состояние, стабилизируются таким образом, снижают напряжение. Для них это как насытиться определенным поглаживанием, так сказать”, - утверждает эксперт.Как утверждает член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, эти люди выбрали так называемый путь черного пиара, посредством которого можно легко заработать популярность.“Как там в мультике в старом советском пели: “хорошими делами прославиться нельзя”. Можно, но это очень сложно. Нужно кого-то спасти из огня, перевести тысячу старушек через дорогу, например. Тогда, может быть, тебя и заметят. И то, хороший человек, он же по нашим понятиям должен быть скромным, он сам о себе не может это все рассказывать. А вот таким путем прославиться проще простого. Поиздевался над жертвами, вызвал с одной стороны у кого-то там гомерический хохот, а у кого-то возмущение. Всегда можно ссылаться на необходимость свободы слова, на то, что каждый человек имеет право на свое мнение. Но в реальности человек отстаивает право купаться в фекалиях и бросаться этими фекалиями”, - говорит эксперт.Более того, подобное поведение может быть признаком какого-то психического заболевания, в частности человек может находиться на грани шизофрении, полагает Максименко. Не исключает эксперт и того, что привлечение к себе внимания таким образом, вызывает то, что эти люди были лишены тепла и любви в детстве.“Конечно же, большая часть наших взрослых проблем тянется из детства. То есть, он по сути пережил родительскую депривацию, может быть короткую, может быть длительную. Но разным детям по-разному она необходима. Кому-то нужно, чтобы мама была всегда на расстоянии вытянутой руки в первые три года, а они это не получили. Теперь у них нарциссическое расстройство”, - отмечает эксперт.В свою очередь, клинический психолог Зинаида Сандлер в разговоре с журналистами издания Украина.ру отметила, что подобное сочувствие людей относится к контр-фобическим реакциям: то есть, люди вытесняют свои переживания в виде страха, тревоги и неопределенности будущего.“Фото и видео, где изображены террористы, в момент когда их пытают, носят не менее ужасающий характер, чем, видимо, расстрела людей в здании “Крокуса”. Такое в бессознательном плане делает их жертвами, такими же, как и пострадавшие. Также сомнение, что это одни и те же лица, делают их в глазах некоторых людей, случайными жертвами”, - полагает эксперт.Тем не менее, от ответственности эти люди не избавлены, а подобное поведение недопустимо, и оно должно осуждаться, в том числе, со стороны общества, считает Безпалько.При этом эксперт уточнил, что эту тенденцию подпитывает и сохраняет наплаву сама аудитория, которая посредством просмотров и обсуждения не дает выйти псеводоблогерам из рекомендательной ленты.“Самая большая беда — это то, что весь этот мусор, вся продукция этих стримеров, она находит спрос. Дело в том, что некоторые из них переходят границу, и начинают уже издеваться над кем-то, над кем-то из своих близких и так далее. Вот недавно тоже был скандал с каким-то стримером, который издевался над своей девушкой, избивал на камеру. Какая-то женщина издевалась над своими детьми”, - отмечает Безпалько.Однозначно, у такого провокационного контента есть и свои заказчики, которые финансируют эту деятельность, пытаясь таким образом взбудоражить общество, подчеркнул Безпалько. И возможно, что истоки эти видеоролики берут в Главном управлении разведки Украины.На днях в сети опубликовали информацию о задержании белорусскими силовиками местного жителя, который на своей странице радовался теракту в “Крокусе”, а также разжигал социальную вражду. После задержания он извинился за сказанное на камеру: свою речь он произносил в повязке на голове, вероятно, что у задержанного было отрезано ухо.Безпалько отмечает, что скорее всего это была инсценировка, психологическое воздействие на подобного рода блогеров.“Однако лучшее наказание - это наказание рублем, это штраф, конфискация имущества. Вот в случае чего это можно вменить такому человеку ряд статей, по которым предусмотрены, например, исправительные или общественные работы, и так далее. Но если человек уже все грани перешел, вероятно, ему может грозить вплоть до уголовного заключения.Дело в том, что ряд уголовных статей тоже не предусматривает заключения, например, штраф. Но у человека уже будет запись в личном деле, что он уголовно был осужден. Не важно, что он всего лишь штраф заплатил, там, в 200 тысяч, например, за подобное поведение. Он уголовник уже. Это будет отражаться на его детях, близких”, - отмечает эксперт.Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались террористы и открыли стрельбу. По данным СК, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он заявил, что четверо террористов задержаны в Брянской области, они попытались скрыться и двигались к границе с Украиной.В понедельник, 25 марта, Басманный суд Москвы арестовал последнего из четырех террористов, напавших в прошедшую пятницу на "Крокус Сити Холл".Всем фигурантам предъявили обвинение по ст. 205 УК (“Теракт”), которое предполагает пожизненное заключение. Накануне в ФСБ сообщили о задержании 11 человек, однако данные об остальных подозреваемых пока не разглашаются.

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россия, красногорск, украина, богдан безпалько, владимир рогов, ск рф, крокус сити, теракт, эксклюзив