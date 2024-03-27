https://ukraina.ru/20240327/1054145040.html

Проект "Черный полковник". Политолог раскрыл причины рокировки в Совбезе Украины

Проект "Черный полковник". Политолог раскрыл причины рокировки в Совбезе Украины - 27.03.2024 Украина.ру

Проект "Черный полковник". Политолог раскрыл причины рокировки в Совбезе Украины

Отставка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова связана с попыткой усилить Совбез в преддверии окончания президентских полномочий Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в телеграм-канале политолог Михаил Павлив

2024-03-27T14:44

2024-03-27T14:44

2024-03-27T14:44

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украина

андрей ермак

владимир зеленский

алексей данилов

служба внешней разведки

совбез

офис президента

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По его словам, Данилов давно потерял контакт с Зеленским, "всем надоел и не тянул". Политолог добавил, что важным фактором увольнения также стал конфликт политика с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.Позже Павлив опубликовал еще один пост на тему рокировки в СНБО. По его словам, для этого есть еще одна причина."Под внешним давлением Офис Зеленского готовится провести через парламент Украины закон об объединении военной разведки ГУР МО и Службы внешней разведки, подчиненной напрямую президенту Украины. Именно в этой связи вакантный пост в СВР занял заместитель Буданова*. И само объединение готовится именно под Буданова. Проект "черный полковник" Буданов все больше обретает черты реального и готовится форсированным темпом", - написал он.По словам политолога, эта ситуация совершенно не устраивает Ермака "рассчитывающего сохранить власть и ресурсы в жизни после Зеленского".Накануне Зеленский подписал указ об отставке Данилова. Как сообщили в Верховной Раде, он может быть назначен на должность посла Украины в Норвегии.* Внесен в российский перечень экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240327/1054138019.html

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новости, украина, андрей ермак, владимир зеленский, алексей данилов, служба внешней разведки , совбез, офис президента