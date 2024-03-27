Проект "Черный полковник". Политолог раскрыл причины рокировки в Совбезе Украины - 27.03.2024 Украина.ру
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Проект "Черный полковник". Политолог раскрыл причины рокировки в Совбезе Украины
Проект "Черный полковник". Политолог раскрыл причины рокировки в Совбезе Украины - 27.03.2024 Украина.ру
Проект "Черный полковник". Политолог раскрыл причины рокировки в Совбезе Украины
Отставка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова связана с попыткой усилить Совбез в преддверии окончания президентских полномочий Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в телеграм-канале политолог Михаил Павлив
2024-03-27T14:44
2024-03-27T14:44
новости
украина
андрей ермак
владимир зеленский
алексей данилов
служба внешней разведки
совбез
офис президента
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По его словам, Данилов давно потерял контакт с Зеленским, "всем надоел и не тянул". Политолог добавил, что важным фактором увольнения также стал конфликт политика с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.Позже Павлив опубликовал еще один пост на тему рокировки в СНБО. По его словам, для этого есть еще одна причина."Под внешним давлением Офис Зеленского готовится провести через парламент Украины закон об объединении военной разведки ГУР МО и Службы внешней разведки, подчиненной напрямую президенту Украины. Именно в этой связи вакантный пост в СВР занял заместитель Буданова*. И само объединение готовится именно под Буданова. Проект "черный полковник" Буданов все больше обретает черты реального и готовится форсированным темпом", - написал он.По словам политолога, эта ситуация совершенно не устраивает Ермака "рассчитывающего сохранить власть и ресурсы в жизни после Зеленского".Накануне Зеленский подписал указ об отставке Данилова. Как сообщили в Верховной Раде, он может быть назначен на должность посла Украины в Норвегии.* Внесен в российский перечень экстремистов и террористов.
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новости, украина, андрей ермак, владимир зеленский, алексей данилов, служба внешней разведки , совбез, офис президента
Новости, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Служба внешней разведки , Совбез, Офис президента

Проект "Черный полковник". Политолог раскрыл причины рокировки в Совбезе Украины

14:44 27.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловМихаил Павлив
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Отставка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова связана с попыткой усилить Совбез в преддверии окончания президентских полномочий Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в телеграм-канале политолог Михаил Павлив
По его словам, Данилов давно потерял контакт с Зеленским, "всем надоел и не тянул".
Политолог добавил, что важным фактором увольнения также стал конфликт политика с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Позже Павлив опубликовал еще один пост на тему рокировки в СНБО. По его словам, для этого есть еще одна причина.
"Под внешним давлением Офис Зеленского готовится провести через парламент Украины закон об объединении военной разведки ГУР МО и Службы внешней разведки, подчиненной напрямую президенту Украины. Именно в этой связи вакантный пост в СВР занял заместитель Буданова*. И само объединение готовится именно под Буданова. Проект "черный полковник" Буданов все больше обретает черты реального и готовится форсированным темпом", - написал он.
По словам политолога, эта ситуация совершенно не устраивает Ермака "рассчитывающего сохранить власть и ресурсы в жизни после Зеленского".

"И Ермак играет на упреждение, беря полностью под контроль (при этом отодвинув Гайдука) и усиливая Совбез своим близким функционером. Кстати Литвиненко кум брата Ермака и лично предан именно ему, а не Зеленскому", - пояснил политолог.

Накануне Зеленский подписал указ об отставке Данилова. Как сообщили в Верховной Раде, он может быть назначен на должность посла Украины в Норвегии.
* Внесен в российский перечень экстремистов и террористов.
Александр Литвиненко
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НовостиУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловСлужба внешней разведкиСовбезОфис президента
 
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