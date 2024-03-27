Алексей Подберезкин: Россия под Часовым Яром оставила огромную воронку от планов Польши заменить ВСУ - 27.03.2024 Украина.ру
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Алексей Подберезкин: Россия под Часовым Яром оставила огромную воронку от планов Польши заменить ВСУ
Алексей Подберезкин: Россия под Часовым Яром оставила огромную воронку от планов Польши заменить ВСУ - 27.03.2024 Украина.ру
Алексей Подберезкин: Россия под Часовым Яром оставила огромную воронку от планов Польши заменить ВСУ
Ранее польские СМИ сообщили о скоропостижной кончине бригадного генерала Адама Марчака. Это произошло после новости об ударе российского ОТРК "Искандер" по заглубленному бункеру в районе Часов Яра, где для планирования военных операций находились старшие офицеры США и Польши
2024-03-27T14:49
2024-03-27T14:49
интервью
нато
иностранные наемники
польша
часов яр
"искандер"
авиабомбы
ракеты
россия
сво
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За время СВО российские войска дистанционными средствами поражения уже ликвидировали около десяти генералов из стран НАТО, отмечает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей ПодберёзкинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей Иванович, был ли это именно "Искандер"? Или мы накрыли их другими средствами поражения?- Это мог быть и "Искандер", и ракеты, и ФАБы. Но я не думаю, что мы лупили именно "Искандерами".Наши войска стоят уже в двух-трёх километрах от Часова Яра. Город находится в небольшой оперативной глубине. Эта цель не совсем годится для "Искандера". Плюс ко всему, был риск, что мы могли попасть по своим, потому что это совсем рядом. Мне все кажется, мы все же работали авиабомбами или ракетами армейской авиации.- Насколько глубоким мог быть этот бункер, что наши сумели его накрыть?- Все наши крылатые ракеты обладают мощностью примерно в 450 килограммов. Они могут поражать цели на глубине в 6-8 метров. Если говорить о баллистических ракетах, то они наносят еще более массированное поражение за счет своей большой кинетической энергии, потому что тот же "Искандер" падает вертикально.Я уже не говорю о "Кинжале", у которого кинетическая энергия просто бешеная. Он может наносить удар на глубину в 6-8 метров.Если мы говорим о ФАБах, снабженных модулем планирования и коррекции, то воронка от ФАБ-500 может составлять около 25 метров в диаметре и 10-15 метров глубину. А если мы начнем применять ФАБ-3000, то глубина воронки составит все 25 метров.Приведу пример из жизни. Глубина воронки от 240-мм мины самоходки "Тюльпан" на песчаном грунте составляет 2,5-3 метра и 6-8 метров в диаметре (если мерзлый грунт, то существенно меньше). Так вот, я когда-то на спор заехал в эту воронку от "Тюльпана" на тягаче.Повторюсь, вряд ли мы били по этому бункеру из "Искандера" или "Калибра". Это уникальные средства поражения, но вблизи от наших позиций мы побоялись бы их использовать, поскольку линия соприкосновения очень плотная.- Как вы полагаете, чем конкретно там мог заниматься Адам Марчак? За что какого рода планирование обычно отвечает бригадный генерал?- За оперативное планирование.Там, где находятся польские подразделения под видом наемников, обычно находятся старшие польские офицеры. Если это бригадный генерал, то он мог планировать операции дивизионного масштаба. Хотя дивизий там нет, там работают несколько бригад. Видимо, речь идет о той рубке, которая сейчас развернулась в районе Часов Яра.- Можно ли примерно посчитать, сколько всего натовских генералов мы уничтожили на Украине?- Больше десяти. Помимо них, на Украине есть представители натовских сил специальных операций и спецслужб.- Может ли гибель бригадного генерала подтолкнуть страны НАТО к тому, чтобы послать на Украину еще больше своих "ихтамнетов"?- Нет. Если они уже всячески скрывают гибель своих генералов, выдавая это за несчастные случаи, вряд ли они пойдут на более крупное вмешательство.
https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html
https://ukraina.ru/20240327/1054132066.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, нато, иностранные наемники, польша, часов яр, "искандер", авиабомбы, ракеты, россия, сво, украина
Интервью, НАТО, иностранные наемники, Польша, Часов Яр, "Искандер", авиабомбы, ракеты, Россия, СВО, Украина

Алексей Подберезкин: Россия под Часовым Яром оставила огромную воронку от планов Польши заменить ВСУ

14:49 27.03.2024
 
© Фото : oborona.ruАлексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : oborona.ru
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ранее польские СМИ сообщили о скоропостижной кончине бригадного генерала Адама Марчака. Это произошло после новости об ударе российского ОТРК "Искандер" по заглубленному бункеру в районе Часов Яра, где для планирования военных операций находились старшие офицеры США и Польши
За время СВО российские войска дистанционными средствами поражения уже ликвидировали около десяти генералов из стран НАТО, отмечает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Алексей Иванович, был ли это именно "Искандер"? Или мы накрыли их другими средствами поражения?
- Это мог быть и "Искандер", и ракеты, и ФАБы. Но я не думаю, что мы лупили именно "Искандерами".
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля 2023, 17:47
Алексей Подберёзкин: кто онДиректор Центра военно-политических исследований МГИМО
Наши войска стоят уже в двух-трёх километрах от Часова Яра. Город находится в небольшой оперативной глубине. Эта цель не совсем годится для "Искандера". Плюс ко всему, был риск, что мы могли попасть по своим, потому что это совсем рядом. Мне все кажется, мы все же работали авиабомбами или ракетами армейской авиации.
- Насколько глубоким мог быть этот бункер, что наши сумели его накрыть?
- Все наши крылатые ракеты обладают мощностью примерно в 450 килограммов. Они могут поражать цели на глубине в 6-8 метров. Если говорить о баллистических ракетах, то они наносят еще более массированное поражение за счет своей большой кинетической энергии, потому что тот же "Искандер" падает вертикально.
Я уже не говорю о "Кинжале", у которого кинетическая энергия просто бешеная. Он может наносить удар на глубину в 6-8 метров.
Если мы говорим о ФАБах, снабженных модулем планирования и коррекции, то воронка от ФАБ-500 может составлять около 25 метров в диаметре и 10-15 метров глубину. А если мы начнем применять ФАБ-3000, то глубина воронки составит все 25 метров.
Приведу пример из жизни. Глубина воронки от 240-мм мины самоходки "Тюльпан" на песчаном грунте составляет 2,5-3 метра и 6-8 метров в диаметре (если мерзлый грунт, то существенно меньше). Так вот, я когда-то на спор заехал в эту воронку от "Тюльпана" на тягаче.
Повторюсь, вряд ли мы били по этому бункеру из "Искандера" или "Калибра". Это уникальные средства поражения, но вблизи от наших позиций мы побоялись бы их использовать, поскольку линия соприкосновения очень плотная.
- Как вы полагаете, чем конкретно там мог заниматься Адам Марчак? За что какого рода планирование обычно отвечает бригадный генерал?
- За оперативное планирование.
Там, где находятся польские подразделения под видом наемников, обычно находятся старшие польские офицеры. Если это бригадный генерал, то он мог планировать операции дивизионного масштаба. Хотя дивизий там нет, там работают несколько бригад. Видимо, речь идет о той рубке, которая сейчас развернулась в районе Часов Яра.
- Можно ли примерно посчитать, сколько всего натовских генералов мы уничтожили на Украине?
- Больше десяти. Помимо них, на Украине есть представители натовских сил специальных операций и спецслужб.
- Может ли гибель бригадного генерала подтолкнуть страны НАТО к тому, чтобы послать на Украину еще больше своих "ихтамнетов"?
- Нет. Если они уже всячески скрывают гибель своих генералов, выдавая это за несчастные случаи, вряд ли они пойдут на более крупное вмешательство.
Пётр Скоробогатый интервью
05:15
Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал ЗападПосле теракта в "Крокус Сити Холле" российское руководство находится в очень сложной ситуации. От него ждут жестких решений, но оно специально берет паузу, чтобы подавить волну общественного возмущения, поскольку оно может привести к незапланированным действиям в рамках той операции, которую мы проводим на Украине
 
ИнтервьюНАТОиностранные наемникиПольшаЧасов Яр"Искандер"авиабомбыракетыРоссияСВОУкраина
 
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