Патриарх Кирилл перечислил, что россияне вправе требовать от мигрантов
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на заседании Архиерейского собора РПЦ
Россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка. Об этом 27 марта заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора
По его словам, многие считают миграцию угрозой. Однако угроза на деле заключается в нежелании части мигрантов уважать культуру той страны, куда они прибыли работать.
"Вокруг нас живут братские народы, с которыми мы всегда стремились выстраивать добрососедские отношения, понимая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза. Мы, вместе с тем, имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию. Ну а в случае их постоянного проживания в России, я думаю, законные требования - знание языка, ну и наших традиций, уважение к этим традициям", - сказал патриарх .
В ходе прошлого Всемирного русского народного собора (в ноябре 2023 года) патриарх заявлял, что массовый приток мигрантов, не желающих интегрироваться в общество, меняет облик российских городов, способствует возникновению замкнутых этнических анклавов и организованной преступности, и эту проблему не нужно замалчивать.