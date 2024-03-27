Патриарх Кирилл перечислил, что россияне вправе требовать от мигрантов - 27.03.2024 Украина.ру
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Патриарх Кирилл перечислил, что россияне вправе требовать от мигрантов
Патриарх Кирилл перечислил, что россияне вправе требовать от мигрантов - 27.03.2024 Украина.ру
Патриарх Кирилл перечислил, что россияне вправе требовать от мигрантов
Россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка. Об этом 27 марта заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора
2024-03-27T13:26
2024-03-27T13:26
новости
россия
патриарх кирилл
патриарх
миграция
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По его словам, многие считают миграцию угрозой. Однако угроза на деле заключается в нежелании части мигрантов уважать культуру той страны, куда они прибыли работать.В ходе прошлого Всемирного русского народного собора (в ноябре 2023 года) патриарх заявлял, что массовый приток мигрантов, не желающих интегрироваться в общество, меняет облик российских городов, способствует возникновению замкнутых этнических анклавов и организованной преступности, и эту проблему не нужно замалчивать.
https://ukraina.ru/20240326/1054118736.html
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новости, россия, патриарх кирилл, патриарх, миграция
Новости, Россия, Патриарх Кирилл, патриарх, миграция

Патриарх Кирилл перечислил, что россияне вправе требовать от мигрантов

13:26 27.03.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка. Об этом 27 марта заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора
По его словам, многие считают миграцию угрозой. Однако угроза на деле заключается в нежелании части мигрантов уважать культуру той страны, куда они прибыли работать.
"Вокруг нас живут братские народы, с которыми мы всегда стремились выстраивать добрососедские отношения, понимая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза. Мы, вместе с тем, имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию. Ну а в случае их постоянного проживания в России, я думаю, законные требования - знание языка, ну и наших традиций, уважение к этим традициям", - сказал патриарх .
В ходе прошлого Всемирного русского народного собора (в ноябре 2023 года) патриарх заявлял, что массовый приток мигрантов, не желающих интегрироваться в общество, меняет облик российских городов, способствует возникновению замкнутых этнических анклавов и организованной преступности, и эту проблему не нужно замалчивать.
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