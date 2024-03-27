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Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского мёда несмотря на протесты бизнесменов
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского мёда несмотря на протесты бизнесменов - 27.03.2024 Украина.ру
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского мёда несмотря на протесты бизнесменов
Правительство Венгрии не намерено возобновлять запрет на импорт мёда из Украины, несмотря на акции протеста местных производителей. Экспортёрам нужна эта продукция для оправки в Евросоюз, сообщает 26 марта агентство Reuters
2024-03-27T00:08
2024-03-27T00:08
2024-03-27T00:09
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Издание напоминает, что правительство премьер-министра Виктора Орбана в 2023 году ввело запрет на импорт 24 сельскохозяйственных продуктов из Украины, включая зерновые, свинину и мёд, однако в феврале был отменён запрет на импорт мёда, что вызвало протесты около 22 тысяч венгерских пчеловодов. Венгерские фермеры выразили недовольство поставкой в страну украинской продукции, которая снижает цены на мёд, а следовательно и угрожает местному бизнесу. Односторонние запреты на импорт не имеют положительного влияния на местный рынок, заявил журналистам министр сельского хозяйства Иштван Надь. Оптовые цены на мёд не выросли так, как предполагали местные фермеры, но эти ограничения нанесли ущерб компаниям, которые упаковывают и экспортируют продукцию в Евросоюз. Экспортёрам нужен украинский мёд, а иначе они не смогут выполнить свои договорные обязательства. По данным Европейской комиссии, большинство импорта мёда в ЕС поступает из Китая и Украины. Доля украинского импорта составляла 25% от общего импорта этой продукции в ЕС в январе-августе 2023 года.
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новости, украина, венгрия, виктор орбан, ес, мед, импорт
Новости, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, ЕС, мед, импорт
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского мёда несмотря на протесты бизнесменов
00:08 27.03.2024 (обновлено: 00:09 27.03.2024)
Правительство Венгрии не намерено возобновлять запрет на импорт мёда из Украины, несмотря на акции протеста местных производителей. Экспортёрам нужна эта продукция для оправки в Евросоюз, сообщает 26 марта агентство Reuters
Издание напоминает, что правительство премьер-министра Виктора Орбана в 2023 году ввело запрет на импорт 24 сельскохозяйственных продуктов из Украины, включая зерновые, свинину и мёд, однако в феврале был отменён запрет на импорт мёда, что вызвало протесты около 22 тысяч венгерских пчеловодов.
Венгерские фермеры выразили недовольство поставкой в страну украинской продукции, которая снижает цены на мёд, а следовательно и угрожает местному бизнесу.
Односторонние запреты на импорт не имеют положительного влияния на местный рынок, заявил журналистам министр сельского хозяйства Иштван Надь. Оптовые цены на мёд не выросли так, как предполагали местные фермеры, но эти ограничения нанесли ущерб компаниям, которые упаковывают и экспортируют продукцию в Евросоюз.
Экспортёрам нужен украинский мёд, а иначе они не смогут выполнить свои договорные обязательства.
"Поскольку закрытие границ (прим. ред. - запрет на импорт) больше не могло поддержать интересы венгерских пчеловодов, поскольку не имело ощутимого влияния, мы не хотели создавать ещё больших проблем(...) именно поэтому нам пришлось снова открыть наш рынок", - добавил Надь.
По данным Европейской комиссии, большинство импорта мёда в ЕС поступает из Китая и Украины. Доля украинского импорта составляла 25% от общего импорта этой продукции в ЕС в январе-августе 2023 года.