Польша подпишет с Украиной протокол разногласий - 26.03.2024 Украина.ру
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Польша подпишет с Украиной протокол разногласий
Польша подпишет с Украиной протокол разногласий - 26.03.2024 Украина.ру
Польша подпишет с Украиной протокол разногласий
В четверг, 28 марта, в Варшаве между правительствами Польши и Украины будет подписан протокол разногласий, в котором будут, в том числе, вопросы, связанные с сельским хозяйством. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, передаёт РАР
2024-03-26T23:26
2024-03-26T23:26
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сельское хозяйство
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По его словам, представители Киева и Варшавы поставят подписи под документом, где будут зафиксированы разногласия, отличающие два правительства. "Будут доминировать вопросы вооружений, экономические вопросы, в частности сельского хозяйства и решения тех вопросов, которые всё ещё остаются актуальными", – приводит издание слова Шейна. Спикер польского МИДа также анонсировал обсуждение вопросов о вступлении Украины в Евросоюз, потому как Украина "находится на продвинутом этапе переговоров", а в Польше намерены ей помочь. Шейна добавил, что ошибкой предыдущего правительства была позиция, что между Польшей и Украиной нет споров, поэтому важным элементом встречи в Варшаве должно быть подписание протокола разногласий. "Нужно будет честно сказать, где мы можем помочь, а где нужно составить протоколы разногласий. Самой большой ошибкой правительства "Права и справедливости" было то, что он обманывал поляков и, наверное, самих себя, что не было проблем, например, с сельскохозяйственной продукцией", – указал он. Шейна надеется, что после встречи в столице, "произойдёт оттепель польско-украинских отношений, искренний разговор и переговоры". Кроме этого, он анонсировал решение неких "исторических вопросов" между Польшей и Украиной, которые, по его мнению, "разрядят атмосферу".
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новости, польша, украина, варшава, мид, ес, сельское хозяйство, протесты
Новости, Польша, Украина, Варшава, МИД, ЕС, Сельское хозяйство, протесты

Польша подпишет с Украиной протокол разногласий

23:26 26.03.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP / Czarek Sokolowski
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В четверг, 28 марта, в Варшаве между правительствами Польши и Украины будет подписан протокол разногласий, в котором будут, в том числе, вопросы, связанные с сельским хозяйством. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, передаёт РАР
По его словам, представители Киева и Варшавы поставят подписи под документом, где будут зафиксированы разногласия, отличающие два правительства.

"Будут доминировать вопросы вооружений, экономические вопросы, в частности сельского хозяйства и решения тех вопросов, которые всё ещё остаются актуальными", – приводит издание слова Шейна.

Спикер польского МИДа также анонсировал обсуждение вопросов о вступлении Украины в Евросоюз, потому как Украина "находится на продвинутом этапе переговоров", а в Польше намерены ей помочь.
Шейна добавил, что ошибкой предыдущего правительства была позиция, что между Польшей и Украиной нет споров, поэтому важным элементом встречи в Варшаве должно быть подписание протокола разногласий.
"Нужно будет честно сказать, где мы можем помочь, а где нужно составить протоколы разногласий. Самой большой ошибкой правительства "Права и справедливости" было то, что он обманывал поляков и, наверное, самих себя, что не было проблем, например, с сельскохозяйственной продукцией", – указал он.
Шейна надеется, что после встречи в столице, "произойдёт оттепель польско-украинских отношений, искренний разговор и переговоры". Кроме этого, он анонсировал решение неких "исторических вопросов" между Польшей и Украиной, которые, по его мнению, "разрядят атмосферу".
Польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
21 марта, 07:46
Как польские фермеры сорвали формирование трёх бригад ВСУВ среду, 20 марта, польские фермеры провели акции протеста, в которых приняли участие около 70 тысяч человек. Хотя требования выдвигались к правительству Польши и Брюсселю, удар пришёлся и по Киеву.
 
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