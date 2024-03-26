https://ukraina.ru/20240326/1054133905.html

Польша подпишет с Украиной протокол разногласий

Польша подпишет с Украиной протокол разногласий - 26.03.2024 Украина.ру

Польша подпишет с Украиной протокол разногласий

В четверг, 28 марта, в Варшаве между правительствами Польши и Украины будет подписан протокол разногласий, в котором будут, в том числе, вопросы, связанные с сельским хозяйством. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, передаёт РАР

2024-03-26T23:26

2024-03-26T23:26

2024-03-26T23:26

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По его словам, представители Киева и Варшавы поставят подписи под документом, где будут зафиксированы разногласия, отличающие два правительства. "Будут доминировать вопросы вооружений, экономические вопросы, в частности сельского хозяйства и решения тех вопросов, которые всё ещё остаются актуальными", – приводит издание слова Шейна. Спикер польского МИДа также анонсировал обсуждение вопросов о вступлении Украины в Евросоюз, потому как Украина "находится на продвинутом этапе переговоров", а в Польше намерены ей помочь. Шейна добавил, что ошибкой предыдущего правительства была позиция, что между Польшей и Украиной нет споров, поэтому важным элементом встречи в Варшаве должно быть подписание протокола разногласий. "Нужно будет честно сказать, где мы можем помочь, а где нужно составить протоколы разногласий. Самой большой ошибкой правительства "Права и справедливости" было то, что он обманывал поляков и, наверное, самих себя, что не было проблем, например, с сельскохозяйственной продукцией", – указал он. Шейна надеется, что после встречи в столице, "произойдёт оттепель польско-украинских отношений, искренний разговор и переговоры". Кроме этого, он анонсировал решение неких "исторических вопросов" между Польшей и Украиной, которые, по его мнению, "разрядят атмосферу".

https://ukraina.ru/20240321/1054011461.html

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