Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу - 26.03.2024 Украина.ру
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Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу
Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу - 26.03.2024 Украина.ру
Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта ответил на вопрос журналистов, допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть связаны с украинским руководством, с учетом того, что там во главе стоит еврей
2024-03-26T13:36
2024-03-26T13:36
исламисты
дмитрий песков
россия
кремль
новости
владимир путин
следственный комитет
владимир зеленский
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"Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это, можно сказать, совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления", - сказал Песков.В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых - дети. Пострадали почти 200 человек.Президент России Владимир Путин указал, что четверо исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Накануне в ходе совещания со спецслужбами о мерах, принятых после атаки Путин заявил, что теракт в концертном комплексе совершили радикальные исламисты.
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исламисты, дмитрий песков, россия, кремль, новости, владимир путин, следственный комитет, владимир зеленский
Исламисты, Дмитрий Песков, Россия, Кремль, Новости, Владимир Путин, Следственный комитет, Владимир Зеленский

Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу

13:36 26.03.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта ответил на вопрос журналистов, допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть связаны с украинским руководством, с учетом того, что там во главе стоит еврей
"Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это, можно сказать, совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления", - сказал Песков.
В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых - дети. Пострадали почти 200 человек.
Президент России Владимир Путин указал, что четверо исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
Накануне в ходе совещания со спецслужбами о мерах, принятых после атаки Путин заявил, что теракт в концертном комплексе совершили радикальные исламисты.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
10:22
Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - БастрыкинВсе обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" признали свою вину и дали показания о заказчиках, доложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину
 
ИсламистыДмитрий ПесковРоссияКремльНовостиВладимир ПутинСледственный комитетВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
13:57Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе"
13:49Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"
13:36Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу
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