https://ukraina.ru/20240326/1054116922.html
Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу
Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу - 26.03.2024 Украина.ру
Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта ответил на вопрос журналистов, допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть связаны с украинским руководством, с учетом того, что там во главе стоит еврей
2024-03-26T13:36
2024-03-26T13:36
2024-03-26T13:36
исламисты
дмитрий песков
россия
кремль
новости
владимир путин
следственный комитет
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046714256_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_dce029141a707ee81706e4b48495ed3e.jpg
"Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это, можно сказать, совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления", - сказал Песков.В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых - дети. Пострадали почти 200 человек.Президент России Владимир Путин указал, что четверо исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Накануне в ходе совещания со спецслужбами о мерах, принятых после атаки Путин заявил, что теракт в концертном комплексе совершили радикальные исламисты.
https://ukraina.ru/20240326/1054112976.html
россия
кремль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046714256_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_4bbbe138ef52928dbef498469d3c190b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
исламисты, дмитрий песков, россия, кремль, новости, владимир путин, следственный комитет, владимир зеленский
Исламисты, Дмитрий Песков, Россия, Кремль, Новости, Владимир Путин, Следственный комитет, Владимир Зеленский
Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта ответил на вопрос журналистов, допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть связаны с украинским руководством, с учетом того, что там во главе стоит еврей
"Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это, можно сказать, совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления", - сказал Песков.
В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых - дети. Пострадали почти 200 человек.
Президент России Владимир Путин указал, что четверо исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
Накануне в ходе совещания со спецслужбами о мерах, принятых после атаки Путин заявил, что теракт в концертном комплексе совершили радикальные исламисты.