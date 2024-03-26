https://ukraina.ru/20240326/1054116922.html

Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу

Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу - 26.03.2024 Украина.ру

Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта ответил на вопрос журналистов, допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть связаны с украинским руководством, с учетом того, что там во главе стоит еврей

2024-03-26T13:36

2024-03-26T13:36

2024-03-26T13:36

исламисты

дмитрий песков

россия

кремль

новости

владимир путин

следственный комитет

владимир зеленский

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"Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это, можно сказать, совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления", - сказал Песков.В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых - дети. Пострадали почти 200 человек.Президент России Владимир Путин указал, что четверо исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Накануне в ходе совещания со спецслужбами о мерах, принятых после атаки Путин заявил, что теракт в концертном комплексе совершили радикальные исламисты.

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исламисты, дмитрий песков, россия, кремль, новости, владимир путин, следственный комитет, владимир зеленский