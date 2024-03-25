Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 139 человек - 25.03.2024 Украина.ру
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Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 139 человек
Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 139 человек - 25.03.2024 Украина.ру
Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 139 человек
Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил президенту России Владимиру Путину, что в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибло 139 человек, в том числе трое детей
2024-03-25T21:56
2024-03-25T21:56
новости
россия
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет
ск рф
теракт
крокус сити
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По его словам, от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара – 45. Травмы различной степени тяжести получили 182 человека. Он добавил, что опознания погибших продолжаются. Проводится 160 судебно-медицинских и генетических экспертиз для установления причин смерти и идентификации личности жертв теракта. Всего допрошен 131 человек из числа потерпевших, а также более 500 свидетелей. Установлено, что пожар в "Крокус Сити Холле" произошёл в результате действий террористов, которые разлили принесённый с собой бензин на кресла и стены концертного зала, после чего совершили поджёг. В связи с этим, следствием изучается содержимое всех противопожарных систем "Крокуса", назначена экспертиза.
https://ukraina.ru/20240325/1054107542.html
россия
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новости, россия, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет, ск рф, теракт, крокус сити
Новости, Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет, СК РФ, теракт, Крокус Сити

Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 139 человек

21:56 25.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил президенту России Владимиру Путину, что в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибло 139 человек, в том числе трое детей
По его словам, от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара – 45. Травмы различной степени тяжести получили 182 человека.
"Первоначальные результаты расследования указывают на то, что тракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибли 139 человек, из них сегодня опознано 75, среди погибших трое детей", – привёл данные председатель СК России.
Он добавил, что опознания погибших продолжаются. Проводится 160 судебно-медицинских и генетических экспертиз для установления причин смерти и идентификации личности жертв теракта.
Всего допрошен 131 человек из числа потерпевших, а также более 500 свидетелей.
Установлено, что пожар в "Крокус Сити Холле" произошёл в результате действий террористов, которые разлили принесённый с собой бензин на кресла и стены концертного зала, после чего совершили поджёг.
В связи с этим, следствием изучается содержимое всех противопожарных систем "Крокуса", назначена экспертиза.
- РИА Новости, 1920, 25.03.2024
21:40
Следствие установило полную хронологию произошедших в "Крокусе" событийПредседатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания о мерах, принятых после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", привёл президенту России Владимиру Путину полную хронологию произошедших событий
 
НовостиРоссияАлександр БастрыкинВладимир ПутинСледственный комитетСК РФтерактКрокус Сити
 
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21:56Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 139 человек
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