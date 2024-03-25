https://ukraina.ru/20240325/1054107686.html

Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 139 человек

Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 139 человек - 25.03.2024 Украина.ру

Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 139 человек

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил президенту России Владимиру Путину, что в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибло 139 человек, в том числе трое детей

2024-03-25T21:56

2024-03-25T21:56

2024-03-25T21:56

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По его словам, от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара – 45. Травмы различной степени тяжести получили 182 человека. Он добавил, что опознания погибших продолжаются. Проводится 160 судебно-медицинских и генетических экспертиз для установления причин смерти и идентификации личности жертв теракта. Всего допрошен 131 человек из числа потерпевших, а также более 500 свидетелей. Установлено, что пожар в "Крокус Сити Холле" произошёл в результате действий террористов, которые разлили принесённый с собой бензин на кресла и стены концертного зала, после чего совершили поджёг. В связи с этим, следствием изучается содержимое всех противопожарных систем "Крокуса", назначена экспертиза.

https://ukraina.ru/20240325/1054107542.html

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новости, россия, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет, ск рф, теракт, крокус сити