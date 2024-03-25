Следствие установило полную хронологию произошедших в "Крокусе" событий

Афганский синдром: за терактом в "Крокусе" может стоять ИГ*, но без Украины не обошлось

В пятницу, 22 марта, четверо террористов атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске недалеко от МКАД. Жертвами нападения стали более 130 человек. В сети и в экспертном сообществе есть несколько версий того, кто является заказчиком теракта