Следствие установило полную хронологию произошедших в "Крокусе" событий - 25.03.2024 Украина.ру
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Следствие установило полную хронологию произошедших в "Крокусе" событий
Следствие установило полную хронологию произошедших в "Крокусе" событий - 25.03.2024 Украина.ру
Следствие установило полную хронологию произошедших в "Крокусе" событий
Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания о мерах, принятых после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", привёл президенту России Владимиру Путину полную хронологию произошедших событий
2024-03-25T21:40
2024-03-25T21:56
новости
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет
ск рф
россия
теракт
крокус сити
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По его словам, 22 марта в 19:58 террористы, вооружённые огнестрельным оружием, подъехали к зданию концертного зала "Крокус Сити Холл", где стали дожидаться прибытия зрителей. Через 13 минут, в 20:11 террористы покинули здание на легковом автомобиле. По пути они совершили ещё одно преступление – сбили семью пешеходов с двумя малолетними детьми. Они госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями, добавил глава СК. Он также сообщил, что по делу о теракте в проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Четыре исполнителя теракта задержаны и заключены под стражу, все обвиняемые на допросе в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта.
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новости, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет, ск рф, россия, теракт, крокус сити
Новости, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет, СК РФ, Россия, теракт, Крокус Сити

Следствие установило полную хронологию произошедших в "Крокусе" событий

21:40 25.03.2024 (обновлено: 21:56 25.03.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания о мерах, принятых после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", привёл президенту России Владимиру Путину полную хронологию произошедших событий
По его словам, 22 марта в 19:58 террористы, вооружённые огнестрельным оружием, подъехали к зданию концертного зала "Крокус Сити Холл", где стали дожидаться прибытия зрителей.

"Находясь у здания "Крокус Сити Холл" они открыли стрельбу по находившимся на улице посетителям, проникли в холл здания, а затем - в помещение концертного зала, они продолжали стрельбу по всем замеченным ими гражданам", – сказал Бастрыкин.

Через 13 минут, в 20:11 террористы покинули здание на легковом автомобиле. По пути они совершили ещё одно преступление – сбили семью пешеходов с двумя малолетними детьми. Они госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями, добавил глава СК.
"Все нападавшие задержаны на территории российской-украинской границы. На месте происшествия при осмотре обнаружены изъяты более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина", – сказал Бастрыкин.
Он также сообщил, что по делу о теракте в проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования.
Четыре исполнителя теракта задержаны и заключены под стражу, все обвиняемые на допросе в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта.
Задержанных по подозрению в теракте в Крокус Сити Холл привезли в Следственный комитет
14:10
Афганский синдром: за терактом в "Крокусе" может стоять ИГ*, но без Украины не обошлосьВ пятницу, 22 марта, четверо террористов атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске недалеко от МКАД. Жертвами нападения стали более 130 человек. В сети и в экспертном сообществе есть несколько версий того, кто является заказчиком теракта
 
НовостиАлександр БастрыкинВладимир ПутинСледственный комитетСК РФРоссиятерактКрокус Сити
 
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