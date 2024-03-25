https://ukraina.ru/20240325/1054107174.html

Посол РФ отказался являться в МИД Польши на вручение ноты протеста из-за ракеты

Посол РФ отказался являться в МИД Польши на вручение ноты протеста из-за ракеты - 25.03.2024 Украина.ру

Посол РФ отказался являться в МИД Польши на вручение ноты протеста из-за ракеты

Посол России Сергей Андреев не посетил МИД Польши, где ему должны были вручить ноту протеста из-за якобы пролетевшей в ночь на 24 марта российской ракете над территорией Польши. Он заявил, что польская сторона не предоставила достаточных доказательств относительно происхождения ракеты

2024-03-25T20:38

2024-03-25T20:38

2024-03-25T20:38

новости

польша

россия

запад

сво

посол

владимир морозов (посол)

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/09/1046052112_0:188:3046:1901_1920x0_80_0_0_bb21d74151d87aa66168b9fcf4508712.jpg.webp

Как сообщает RМF24, российский посол "решил, что нет смысла поднимать эту тему, и отказался посетить польское министерство". В ответ представитель польского министерства сообщил, что нота протеста в отношении ракеты, якобы нарушившей воздушное пространство республики, будет передана в МИД России "другим путём". Напомним, на территории Польши в прошлом году упала украинская ракета С-300. Она приземлилась в городе Пшеводув. Польский президент Анджей Дуда заявлял, что, "вероятнее всего, это была ракета российского производства", но позже на Западе признали украинское происхождение боеприпаса.

https://ukraina.ru/20240325/1054085420.html

польша

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, запад, сво, посол, владимир морозов (посол), спецоперация