Посол РФ отказался являться в МИД Польши на вручение ноты протеста из-за ракеты - 25.03.2024 Украина.ру
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Посол РФ отказался являться в МИД Польши на вручение ноты протеста из-за ракеты
Посол РФ отказался являться в МИД Польши на вручение ноты протеста из-за ракеты - 25.03.2024 Украина.ру
Посол РФ отказался являться в МИД Польши на вручение ноты протеста из-за ракеты
Посол России Сергей Андреев не посетил МИД Польши, где ему должны были вручить ноту протеста из-за якобы пролетевшей в ночь на 24 марта российской ракете над территорией Польши. Он заявил, что польская сторона не предоставила достаточных доказательств относительно происхождения ракеты
2024-03-25T20:38
2024-03-25T20:38
новости
польша
россия
запад
сво
посол
владимир морозов (посол)
спецоперация
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Как сообщает RМF24, российский посол "решил, что нет смысла поднимать эту тему, и отказался посетить польское министерство". В ответ представитель польского министерства сообщил, что нота протеста в отношении ракеты, якобы нарушившей воздушное пространство республики, будет передана в МИД России "другим путём". Напомним, на территории Польши в прошлом году упала украинская ракета С-300. Она приземлилась в городе Пшеводув. Польский президент Анджей Дуда заявлял, что, "вероятнее всего, это была ракета российского производства", но позже на Западе признали украинское происхождение боеприпаса.
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новости, польша, россия, запад, сво, посол, владимир морозов (посол), спецоперация
Новости, Польша, Россия, Запад, СВО, посол, Владимир Морозов (посол), Спецоперация

Посол РФ отказался являться в МИД Польши на вручение ноты протеста из-за ракеты

20:38 25.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПосол РФ в Польше Сергей Андреев во время интервью.
Посол РФ в Польше Сергей Андреев во время интервью. - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Посол России Сергей Андреев не посетил МИД Польши, где ему должны были вручить ноту протеста из-за якобы пролетевшей в ночь на 24 марта российской ракете над территорией Польши. Он заявил, что польская сторона не предоставила достаточных доказательств относительно происхождения ракеты
Как сообщает RМF24, российский посол "решил, что нет смысла поднимать эту тему, и отказался посетить польское министерство".
"Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался. (...) Я предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или с курьером", — заявил дипломат в интервью РИА Новости.
В ответ представитель польского министерства сообщил, что нота протеста в отношении ракеты, якобы нарушившей воздушное пространство республики, будет передана в МИД России "другим путём".
Напомним, на территории Польши в прошлом году упала украинская ракета С-300. Она приземлилась в городе Пшеводув. Польский президент Анджей Дуда заявлял, что, "вероятнее всего, это была ракета российского производства", но позже на Западе признали украинское происхождение боеприпаса.
14:53
39-секундное "величие": эксперты объяснили, почему Польша отказалась сбивать "российскую" ракетуВ вооруженных силах Польши заявили, что в ночь на 24 марта над территорией их страны якобы пролетела российская ракета. В ведомстве отметили, что ее засекли, но сбивать не стали, так как "знали, что полетит дальше", то есть в сторону Украины
 
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