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Глава Таджикистана обратился к жителям страны в связи с трагедией в Подмосковье

Глава Таджикистана обратился к жителям страны в связи с трагедией в Подмосковье - 25.03.2024 Украина.ру

Глава Таджикистана обратился к жителям страны в связи с трагедией в Подмосковье

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, комментируя теракт в Подмосковье, призвал жителей страны обратить больше внимания на воспитание и образование детей. Выступая перед участниками праздничного карнавала, посвященного празднику Навруз, он сказал, что молодёжь необходимо беречь от влияния деструктивных групп

2024-03-25T18:53

2024-03-25T18:53

2024-03-25T19:06

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Он добавил, что сегодня важно предупредить вхождение подростков в состав деструктивных движений, чтобы молодёжь не порочила "доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей". Напомним, четверо граждан Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов совершили вооружённое нападение на зрителей концерта в подмосковном "Крокус Сити Холле". В результате огнестрельных ранений и пожара, который устроили мигранты, погибло 137 человек.

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