Глава Таджикистана обратился к жителям страны в связи с трагедией в Подмосковье - 25.03.2024 Украина.ру
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Глава Таджикистана обратился к жителям страны в связи с трагедией в Подмосковье
Глава Таджикистана обратился к жителям страны в связи с трагедией в Подмосковье - 25.03.2024 Украина.ру
Глава Таджикистана обратился к жителям страны в связи с трагедией в Подмосковье
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, комментируя теракт в Подмосковье, призвал жителей страны обратить больше внимания на воспитание и образование детей. Выступая перед участниками праздничного карнавала, посвященного празднику Навруз, он сказал, что молодёжь необходимо беречь от влияния деструктивных групп
2024-03-25T18:53
2024-03-25T19:06
новости
таджикистан
подмосковье
москва
теракт
жертвы
мигранты
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Он добавил, что сегодня важно предупредить вхождение подростков в состав деструктивных движений, чтобы молодёжь не порочила "доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей". Напомним, четверо граждан Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов совершили вооружённое нападение на зрителей концерта в подмосковном "Крокус Сити Холле". В результате огнестрельных ранений и пожара, который устроили мигранты, погибло 137 человек.
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новости, таджикистан, подмосковье, москва, теракт, жертвы, мигранты
Новости, Таджикистан, Подмосковье, Москва, теракт, жертвы, мигранты

Глава Таджикистана обратился к жителям страны в связи с трагедией в Подмосковье

18:53 25.03.2024 (обновлено: 19:06 25.03.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Таджикистана Э. Рахмоном
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Таджикистана Э. Рахмоном - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, комментируя теракт в Подмосковье, призвал жителей страны обратить больше внимания на воспитание и образование детей. Выступая перед участниками праздничного карнавала, посвященного празднику Навруз, он сказал, что молодёжь необходимо беречь от влияния деструктивных групп

"Позорное и страшное происшествие – теракт, произошедший под городом Москвой, призывает всех нас, особенно родителей, ещё раз обратить ещё более серьёзное внимание на образование детей", – сказал Рахмон.

Он добавил, что сегодня важно предупредить вхождение подростков в состав деструктивных движений, чтобы молодёжь не порочила "доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей".
Напомним, четверо граждан Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов совершили вооружённое нападение на зрителей концерта в подмосковном "Крокус Сити Холле". В результате огнестрельных ранений и пожара, который устроили мигранты, погибло 137 человек.
16:37
Почему в "Крокусе" стреляли именно граждане Таджикистана: сколько стоит мигрантский козырьРоссийское правительство может ужесточить контроль за притоком в страну мигрантов после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", где погибло 137 человек. Об этом сообщило информационного агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в МИД РФ
 
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