https://ukraina.ru/20240325/1054103028.html

Удар по СБУ, протест против мобилизации. Итоги 25 марта на Украине

Удар по СБУ, протест против мобилизации. Итоги 25 марта на Украине - 25.03.2024 Украина.ру

Удар по СБУ, протест против мобилизации. Итоги 25 марта на Украине

Источники сообщают о вероятном поражении объекта СБУ в Киеве. На Закарпатье вспыхнул протест против мобилизации

2024-03-25T18:13

2024-03-25T18:13

2024-03-25T18:13

эксклюзив

хроники

сбу

украина

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вооруженные силы украины

офис президента

мобилизация

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Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о последствиях утреннего удара по Киеву, потребовал у Запада средств ПВО."Нанесли удар по столице баллистическими ракетами. К сожалению, есть повреждения в домах в обычной городской застройке. В настоящее время известно о пяти пострадавших. Продолжается разбор завалов. Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО", - отметил Зеленский.Как отметил ряд СМИ и журналистов, в этот раз в Киеве сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после ударов."Многие удивились, ведь мы в Киеве привыкли к тому, что сначала у нас воздушная тревога, а потом что-то прилетает. И вот сегодня удивительным образом для многих сначала прилетело, а потом была воздушная тревога", - указывал в частности работающий на Офис президента Украины политтехнолог Владимир Петров.Одной из причин этого могло быть использование гиперзвукового оружия, сообщил проект "Рыбарь"."Тем временем, ВС РФ нанесли очередной за последние дни ракетный удар по целям в Киеве. Характерный момент: сообщений о взлёте самолётов стратегической авиации ВКС на ресурсах противника не было, а воздушную тревогу в городе не объявляли. Это дает основания предположить, что российские войска применяли не обычные крылатые, а гиперзвуковые ракеты "Циркон" с наземных пусковых установок. Тем более, что в феврале уже были определенные свидетельства их применения по объектам всё в том же Киеве", - отмечалось в сообщении.Авторы проекта заявили, что украинцы умалчивают о возможном поражении ЗРК Patriot."Сейчас украинские ресурсы распространяют кадры попадания одного из боеприпасов в здание в Печерском районе. Однако они почти не упоминают, например, о взрывах в районе аэропорта в Жулянах. Что весьма объяснимо, особенно в свете наличия там позиционного района ПВО и установок ЗРК Patriot", - указывалось в публикации.Тем временем ряд украинских СМИ сообщил, что целью ударов могли быть офисы СБУ. В частности, об этом сообщило англоязычное украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.При этом на фото к новости было разрушенное здание по адресу ул. Михаила Бойчука (бывшая улица Киквидзе — Ред.), 32."Сегодня днём около 10:30 российскими войсками нанесен удар по месту расположения одного из подразделений украинских силовиков в Киеве. Координаты: 50.4092716, 30.5503017 Установлено, что поражение пришлось по адресу ул. Киквидзе, 32 - в открытых источниках здание связывают со Штабом гражданской обороны и Киевской академией декоративного искусства и дизайна", - сообщил российский военный эксперт Борис Рожин.Он указал, что само здание пустовало."Фактически само здание пустовало и внутри него никто не находился. Под "творческой академией" расположено большое подвальное помещение с отдельным входом со стороны ул. Салтыкова-Щедрина (это сторону разрушенного здания не показывают вовсе). Кроме того, во внутреннем дворе больше года назад (как раз тогда и "выселели" Штаб гражданской обороны) были установлены системы вентиляции и очистки воздуха. Внимания заслуживает и тот факт, что местные жители неоднократно наблюдали на парковке возле "творческой академии" транспортные средства с черными номерными знаками серии С6. Чёрные номера используются СБУ и ГСССЗИУ. Для них выделены буквы С, Р, Т и цифра 6. Сотрудники СБУ используют код С6, а Р6 и Т6 – это обозначения совместного пользования двух служб", - указал Рожин.По его словам, "на данный момент получены сведения о том, что здание являлось законспирированным объектом одного из структурных подразделений СБУ"."Громкие заявления о том что это был "центр принятия решений" или "штаб" вызывают сомнения, но с уверенностью можно говорить, что в "подвале" располагался оперативный состав одного из подразделений спецслужбы. Почему именно этот объект стал целью ударов, вероятно, так и останется загадкой, но исходя из того, что СБУ причастна к проведению ряда диверсий и терактов на территории Российской Федерации наталкивает на мысль, что именно здесь могли находится сотрудники, которые занимались вербовкой людей, планированием, организацией и непосредственной реализацией подобных действий", - отметил военный эксперт.Вторая ракета, по его словам, была сбита в районе аэропорта "Жуляны", осколки упали на здание по ул. Гуцульская, чем было вызвано задымление в районе.Политолог и историк Лев Вершинин со ссылкой на свои источники намекнул на возможное уничтожение одного из сотрудников британской разведки."Две приятные, связанные между собой новости из Киева. Насчёт джентльмена могу подтвердить, насчёт Буданова точной информации пока не имею", - отметил он в своём телеграм-канале.В комментариях к записи Вершинин уточнил, что речь идёт о "главном кураторе ГУР от MI-6"."Ракета аккурат в конспиративную квартиру, где он встречался с высокопоставленными агентами", - также пояснил Вершинин в комментариях.В то же время, официально украинские власти сообщают о 10 пострадавших, среди которых нет погибших."Двое из них были госпитализированы. Сейчас в больнице остаётся одна пострадавшая, вторую — 16-летнюю девушку — уже выписали", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.По его словам, остальным пострадавшим предоставили помощь на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы, отметил Кличко.Протест на ЗакарпатьеЖители Закарпатья начали протестовать против мобилизации."На Закарпатье люди перекрыли дороги в районе Мукачево из-за массовой мобилизации в регионе. Они перекрывают дороги на пешеходных переходах, чтобы не было повода наказать за нарушения ПДД, сообщают местные паблики", - сообщило издание "Страна".Оно же опубликовало видео, на которых было заметно, как полицейские пытаются разгонять митингующих. Также издание процитировало анонс акции протеста, на которую призывали выйти тех, кого не могут мобилизовать - женщины, люди старше 60 лет и многодетные."Все понимают, что идёт война, нужна мобилизация, боремся за независимость и за лучшую жизнь для наших детей. Но такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц - это недопустимо, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека, которые приводят к недоверию власти и главнокомандующему. А в свою очередь это приведет к бунтам внутри государства", - писали организаторы, ссылаясь на то, что последнего якобы и хотят в России.Организаторы потребовали, чтобы повестки вручали "только цивилизованным и законным методом"."Антимобилизационная волна в Украине растёт. Первой активно пошла волна на Закарпатье. Мы писали о том, что Украину данная ситуация будет шатать, так как Зеленский относится к своему народу как к крепостным. Также мы писали, что первыми встанут сёла и деревни, так как люди там больше дружны и объединены, чем города", - прокомментировал акцию протеста популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил, что военное командование требует от руководства страны скорейшего принятия закона о мобилизации."Наш источник рассказал, что [главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский попросил [главу Офиса президента Украины] Андрея Ермака ускорить принятие законопроекта о мобилизации, из-за сложной ситуации на фронте. У ВСУ ограничены возможности в резервах, а противник создает все новые точки давления, что может привести к серьезным последствиям. ТЦК не способны выполнить план на минимальных показателях, а Генштабу срочно необходимо 200 тыс. украинцев, для восстановления резервов и еще 200-300 тыс. для возможности проводить контратаки", - указывалось в сообщении канала.В конце января ряд СМИ сообщил о том, что 70-летний мужчина в Харькове убил сотрудника территориального центра комплектования (аналог российского военкомата — Ред.) после того, как был мобилизован и отправлен на фронт его сын, страдающий астмой. При этом официально власти сообщили, что сотрудник ТЦК был убит во время конфликта между друзьями на бытовой почве.

https://ukraina.ru/20240325/1054089903.html

https://ukraina.ru/20240325/1054084184.html

https://ukraina.ru/20240324/1054078138.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, сбу, украина, киев, закарпатье, борис рожин, вооруженные силы украины, офис президента, мобилизация