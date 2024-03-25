https://ukraina.ru/20240325/1054101585.html

Андрей Грозин: Можно мечтать о кратере на Банковой, но прежде нужен порядок в миграционной сфере

Андрей Грозин: Можно мечтать о кратере на Банковой, но прежде нужен порядок в миграционной сфере - 25.03.2024 Украина.ру

Андрей Грозин: Можно мечтать о кратере на Банковой, но прежде нужен порядок в миграционной сфере

За несколько недель до теракта в "Крокус Сити Холле" на сайте украинского посольства в Таджикистане появилась информация о приглашении иностранцев в "Интернациональный легион". Украинский посол в республике Валерий Евдокимов в 2019-2020 годах был главой Службы внешней разведки Украины.

2024-03-25T19:30

2024-03-25T19:30

2024-03-25T19:30

интервью

россия

афганистан

таджикистан

кирилл буданов

андрей грозин

шавкат мирзиёев

одкб

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Эксперты полагают, что террористов, которые открыли огонь по безоружным людям, вербовали через посольство Украины в Душанбе.В теракте "Крокус Сити Холле" англосаксонский след напрямую найден не будет. Британцы все это делают через прокладки, массу структур, которые сложно идентифицировать, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Андрей Валентинович, почему именно эта центральноазиатская республика стала благодатной средой для работы украинских спецслужб?- Здесь несколько факторов. Таджикская трудовая миграция из региона имеет самую давнюю историю. Она началась, когда в Киргизии и Узбекистане поездки на работу в Россию носили неорганизованный характер. После гражданской войны экономика страны обвалилась до показателей конца 40-х, а население росло. Люди были вынуждены уезжать, чтобы прокормить семьи.Таджики раньше других организовали механизмы устройства на работу, создали неформальные структуры, которые позволяли адаптироваться в российских регионах. Сейчас по количеству мигрантов они занимают второе место после Узбекистана.Гражданская война в республике официально закончилась в 1998 году, но после этого еще лет пять по горам ловили полевых командиров. Не все регионы центральная власть уверенно контролировала до середины нулевых. Безвластие после гражданской войны привела к тому, что Таджикистан для трансграничной преступности и контрабанды являлся опорным регионом. Естественно, коррумпированность властей и силовых структур, характерная для всего региона.Плюс деградация образовательной сферы. Посмотрите на этих ублюдков, там на лицах написано три класса образования, и то заочно. Такого разрушения образования как в Таджикистане, остальные среднеазиатские республики не пережили. В Киргизии русский язык закреплен в качестве официального в Конституции, а Таджикистан все-таки моноэтническое государство. Понятно, если вы будете судить о Таджикистане по Душанбе ─ это одно, но чем дальше от столицы, тем проблемнее.- Эксперты высказали предположения о британском следе в этой трагедии. В связи с этим упоминается личность сына лидера афганской оппозиции Ахмад Шаха Масуда. Ахмад Масуд - выпускник Королевской военной академии в Сандхёрсте, Королевского колледжа Лондона и Лондонского городского университета. Как именно западные спецслужбы окучивают Среднюю Азию?-Таджиков в Афганистане по некоторым оценкам больше, чем таджиков в Таджикистане. Как говорят в самом Душанбе, таджики в Афганистане сравнялись по количеству с пуштунами. Афгано-таджикская граница проницаема. Хотя порядка сейчас стало больше, потому что Таджикистан на официальном уровне рассматривает Афганистан как ключевую угрозу своей безопасности.Большое количество таджиков в разные годы переселилось в Афганистан, где сложились международные террористические организации. "Джамаат Ансарулла"* - это чисто таджикский проект. Международные террористические организации очень часто проводят теракты на заказ. То, что было в "Крокус Сити", очень похоже на теракты, которые последние десять лет происходили в Пакистане, Турции, Иране. Тот же "Джамаат Ансарулла" * засветился в партнёрстве с пакистанскими талибами*. Крупный теракт в Карачи явно носил таджикский след.Англичане обхаживают разных персонажей, которые мигрируют из одной террористической организации в другую. Сегодня он в Хизб ут-Тахрире*, легальном в Британии, но запрещенном на всем постсоветском пространстве, кроме Киргизии, завтра мигрировал в "Вилаят Хорасан"*, после завтра всплыл в "Союзе исламского джихада"*. Это старая традиция англосаксов.Наследники Лоуренса Аравийского с исламистскими радикалами работают как минимум полтора века. Накоплен объем связей, инфраструктуры, методик подготовки, вербовки, переброски. В "Крокусе" напрямую англосаксонский след найден не будет. Они все это делают через прокладки, массу структур, которые сложно идентифицировать. В качестве кураторов там наверняка были люди из ГУР, СБУ, они осуществляли черновую работу, но общий замысел, планирование никто бы не отдал на аутсорсинг Буданову**. Все это контролировали граждане тех стран, которые на Востоке имеют опыт подрывной деятельности гораздо больший, чем другие, потому что такого количества связей, которое есть у британских спецслужб в широко понимаемом мусульманском мире от Ближнего и Среднего Востока до Азиатско-Тихоокеанского региона, больше нет ни у кого. Ни у французов, ни у немцев, ни у русских, ни у китайцев.- Как выиграть эту войну с терроризмом, особенно если корни ведут на Украину? Многие уже предлагают создать лунный пейзаж на месте Банковой в Киеве и устранить главу ГУР Буданова*.- С эмоциональной точки зрения хотелось бы, чтобы на месте Банковой был кратер, а на месте Буданова** второй. Я и сам разделяю подобного рода подход. Но надо смотреть на вещи с государственной точки зрения. Да, мы не должны оставлять без ответа организаторов и вдохновителей терактов, в которых погибают наши граждане. Но гораздо важнее предотвращение подобного рода действий в будущем, уничтожение базы, которая позволяет реализовывать теракты.Для этого необходимо навести порядок в сфере миграционного законодательства. Этим четверым же кто-то выдал разрешение на въезд в Россию. Хорошо, что паспорта России не успели им продать наши чиновники.К сожалению, в рамках ОДКБ или ШОС не удается наладить рутинную антитеррористическую деятельность, все носит спорадический характер, от теракта к теракту. Я бы не обвинял того же Рахмона (президент Таджикистана) или Мирзиеёва (президент Узбекистана) в том, что они спустя рукава относятся к угрозе террористической активности, носящей исламистский характер.Они понимают, что сейчас бьют по России, потому что она находится на переднем крае борьбы с отживающим миром безусловного доминирования англосаксов, поэтому по России бьют больнее всего. Но доморощенные исламисты за тот же мелкий прайс при любой удобной возможности и при соответствующей команде нанимателей разберутся и с ними. Потому что центральноазиатские государства обладают очень ограниченными силовыми ресурсами. Поэтому все центральноазиатские лидеры настолько безусловно поддержали Россию. Посмотрите, как быстро лидеры постсоветской Азии демонстрировали свою позицию по теракту в "Крокусе". Некоторые наши союзники выразили свою позицию позже, чем тот же Рахмон или Мирзиеев.Лидеры Средней Азии понимают, что если Россия потерпит по каким-то фантастическим причинам поражение в противостоянии с англосаксами, то они на собственной шкуре испытают все прелести нового мира и превращение в Афганистан. Январь 2022 года, попытка мятежа в Казахстане, наглядно продемонстрировала как легко и просто в государстве, считавшемся благополучным, можно создать маленький ад на Земле.Если бы не ОДКБ, сегодня бы Казахстан находился бы в ситуации Афганистана. Но Россия категорически не заинтересована в том, чтобы у нас под боком, кроме Украины, еще и Афганистан мигрировал на север к нашим границам.*Организация признана террористической и запрещена в России.**Террорист и экстремист

https://ukraina.ru/20201023/1029376988.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, афганистан, таджикистан, кирилл буданов, андрей грозин, шавкат мирзиёев, одкб, служба внешней разведки , снг, гур моу, сбу, великобритания