https://ukraina.ru/20240325/1054092874.html

Донецкий фронт. Часов Яр и Красногоровку возьмут с помощью ФАБов

Донецкий фронт. Часов Яр и Красногоровку возьмут с помощью ФАБов - 25.03.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. Часов Яр и Красногоровку возьмут с помощью ФАБов

О ситуации – успехах и проблемах российской армии - на линии боевого соприкосновения изданию Украина.ру рассказал ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин

2024-03-25T14:49

2024-03-25T14:49

2024-03-25T14:49

эксклюзив

сво

спецоперация

авдеевка

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александр чаленко

александр "варяг" матюшин

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На фронте идет постепенное продвижение вперед российских подразделений."В настоящий момент на запорожском фронте мы уже контролируем центр многострадального Работино. Он уже прочно за нами. Бои в селе в основном идут на севере за укропские опорники. Освобождение Работино будет еще одним сильным моральным ударом по ВСУ и по партии войны в Киеве, так как пятимесячная битва, которую вели укропы за село во время контрнаступа, будет нивелирована. Все будут задаваться вопросом: зачем в таком случае принесено столько жертв, если мы отдали Работино "русне"? Ответа вразумительного, естественно, не будет.На Времевском выступе (это стык Запорожской области и ДНР) идут, в общем-то, позиционные бои в районе захваченного украинцами в прошлом году Старомайорского. Потихоньку берем там опорники. Серьезного продвижения нет", - рассказал "Варяг".Серьезные бои идут только на донецком фронте – к западу от Авдеевки и на северо-западе от Донецка, а также в районе Часов Яра."После того, как мы на прошлой неделе окончательно взяли Орловку и Тоненькое – к западу от Авдеевки, линия фронта установилась по населенным пунктам Бердычи-Семеновка-Первомайское. По всей вероятности, в скором времени она сместится, так как мы там активно сейчас наступаем. Предположительно следующая линия пройдет вдоль Бердычей-Уманского-Карловки. Поясню, почему.Что такое Донбасс? Это степь. Тут есть много речушек и ставков (это пруд, озерцо – прим.). Ставки в основном искусственные. Ближе к Донецку и в самом Донецке они образовались благодаря выбросу шахтных вод. Например, знаменитые ставки возле парка Щербакова – это выбросы с шахты им. Горького. Это нормальная техническая вода. Если бы установить специальное оборудование, ее можно пить. Но ее фильтрация – дорогое удовольствие, поэтому в Донецк решили тянуть водопровод из Дона. Так дешевле.Вот в районе Бердычей и Карловки протекает река Волчья, рядом с которой есть множество ставков и дамб. Дамбы строились еще во времена СССР, они были предназначены для того, чтобы сдерживать воду ставков. В степи мало воды, и чтобы орошать окрестные поля и другие сельхозугодия и нужны были все эти ставки, из которых брали воду для полива.Я летом 2014 года воевал в районе Карловки. Так благодаря тамошней дамбе возле Карловского водохранилища можно было совсем небольшими силами сдерживать несколько батальонов укропов. Мы тогда обороняли Карловку, чтобы не дать укропам пройти напрямую к Донецкому аэропорту, где сидели в окружении их подразделения. Они бы так и сидели в окружении, если бы Стрелков не отдал своим приказ сдать Карловку. После его ухода фланги там оголились, поэтому Ходаковский и Безлер, подразделения которых тоже обороняли этот городок, были вынуждены также уйти оттуда. А так бы стояли там до сих пор. Так что бои за Карловку будут очень и очень серьезными боями. Без авиации мы ее не возьмем. Это точно.Еще раз, водные препятствия и дамбы это очень серьезные укрепления, взять которые очень трудно. И вот вся эта "красота" и идет вдоль Бердычей-Уманского-Карловки. Так что я бы на месте украинского командования увел бы подразделения из Первомайского, тем более мы этот поселок уже взяли, и занял бы оборону по вышеуказанной линии", - поясняет свой прогноз Матюшин.Бои на донецком фронте сейчас ведут два собственно днровских подразделения. Орловку взяла 114-я бригада (бывший "Восток"), а Тоненькое – 1-я Славянская бригада, которой командует знаменитый Олег "Монах" Горленко (бывший десантник, а в довоенной жизни милиционер), который воюет с 2014 года.В этих подразделениях основной костяк донецкий, командиры тоже дончане, но уже есть подразделения, в которых служат и российские мобилизованные. 114-я бригада, кстати, первой захватила авдеевский террикон и водрузила там российский флаг, а потом первой водрузила флаг над Коксохимом."В Первомайском мы сейчас заняли район церкви Казанской Божьей матери и продвигаемся к Новоавдеевскому ставку. Также наши проводят разведку боем под Семеновкой, выявляя огневые точки противника, которые потом снесет наша авиация.Идут бои и на марьинском направлении – на юге Красногоровки. Все говорят, что как только потесним дальше на запад от Авдеевки укропов, авиация начнет утюжить ФАБами позиции ВСУ в Красногоровке, а потом будет проведена полноценная армейская операция с переброской наших резервов. Укропы превратили этот пригород Донецка в самую настоящую крепость, поэтому без ФАБов не обойтись.Общевойсковая операция будет проведена и для овладения Часовым Яром. Естественно, без ФАБов, опять же, не обойтись", - уверен Матюшин.

https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html

https://ukraina.ru/20221222/1042010170.html

https://ukraina.ru/20240315/1053899590.html

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Александр Чаленко

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Александр Чаленко

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