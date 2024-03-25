https://ukraina.ru/20240325/1054086611.html

Песков рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"

Песков рассказал о расследовании теракта в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру

Песков рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"

Российские спецслужбы работают над расследованием теракта в Подмосковье самостоятельно, ни о какой помощи других стран сейчас речи не идет. Об этом 25 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-03-25T12:45

2024-03-25T12:45

2024-03-25T12:45

крокус сити

крокус сити холл

новости

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владимир путин

нато

мвд

теракт

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Представителя Кремля спросили, предоставили ли западные страны, ранее предупреждавшие о возможных терактах в Москве, какие-то данные по поводу теракта в "Крокусе", и нужна ли сейчас России подобная помощь или российские спецслужбы справляются и так.Он рассказал, что после трагических событий в Красногорске главе российского государства Владимиру Путину поступило много телефонных звонков от лидеров разных стран: Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других.Песков также указал, что трагедия в "Крокусе" так же, как и обстрел силами НАТО Белграда и трагедия в Хатыни, останется навсегда в памяти россиян.В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следкома, погибли 137 человек, трое из которых — дети, пострадали более 150 человек.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.Президент уточнил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.

https://ukraina.ru/20240325/1054085800.html

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крокус сити, крокус сити холл, новости, россия, подмосковье, дмитрий песков, владимир путин, нато, мвд, теракт, страны