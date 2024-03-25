Песков рассказал о расследовании теракта в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
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Песков рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"
Песков рассказал о расследовании теракта в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
Песков рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"
Российские спецслужбы работают над расследованием теракта в Подмосковье самостоятельно, ни о какой помощи других стран сейчас речи не идет. Об этом 25 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-03-25T12:45
2024-03-25T12:45
крокус сити
крокус сити холл
новости
россия
подмосковье
дмитрий песков
владимир путин
нато
мвд
теракт
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Представителя Кремля спросили, предоставили ли западные страны, ранее предупреждавшие о возможных терактах в Москве, какие-то данные по поводу теракта в "Крокусе", и нужна ли сейчас России подобная помощь или российские спецслужбы справляются и так.Он рассказал, что после трагических событий в Красногорске главе российского государства Владимиру Путину поступило много телефонных звонков от лидеров разных стран: Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других.Песков также указал, что трагедия в "Крокусе" так же, как и обстрел силами НАТО Белграда и трагедия в Хатыни, останется навсегда в памяти россиян.В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следкома, погибли 137 человек, трое из которых — дети, пострадали более 150 человек.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.Президент уточнил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
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крокус сити, крокус сити холл, новости, россия, подмосковье, дмитрий песков, владимир путин, нато, мвд, теракт, страны
Крокус Сити, Крокус Сити Холл, Новости, Россия, Подмосковье, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, МВД, теракт, страны

Песков рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"

12:45 25.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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Российские спецслужбы работают над расследованием теракта в Подмосковье самостоятельно, ни о какой помощи других стран сейчас речи не идет. Об этом 25 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Представителя Кремля спросили, предоставили ли западные страны, ранее предупреждавшие о возможных терактах в Москве, какие-то данные по поводу теракта в "Крокусе", и нужна ли сейчас России подобная помощь или российские спецслужбы справляются и так.
Он рассказал, что после трагических событий в Красногорске главе российского государства Владимиру Путину поступило много телефонных звонков от лидеров разных стран: Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других.
"Там высказывалось намерение совершенствовать усилия в области борьбы с терроризмом. Контактов с западниками сейчас нет", - отметил официальный представитель Кремля.
Песков также указал, что трагедия в "Крокусе" так же, как и обстрел силами НАТО Белграда и трагедия в Хатыни, останется навсегда в памяти россиян.
В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным Следкома, погибли 137 человек, трое из которых — дети, пострадали более 150 человек.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.
Президент уточнил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
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