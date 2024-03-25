"Скорбеть по-донбасски": бронежилет для души - 25.03.2024 Украина.ру
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"Скорбеть по-донбасски": бронежилет для души
"Скорбеть по-донбасски": бронежилет для души - 25.03.2024 Украина.ру
"Скорбеть по-донбасски": бронежилет для души
Чем дальше, тем сложнее отделять чисто донбасскую повестку от общероссийской. С каждым днем мы все крепче срастаемся, все ближе к сердцу принимаем горе друг друга, делим радости, дела и проблемы. К сожалению, на одну общую радость, сегодня приходится десяток трагедий.
2024-03-25T13:05
2024-03-25T13:05
эксклюзив
россия
теракт
крокус сити холл
донецк
днр
москва
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Субботний полдень, кофейня, Донецк. Миловидная девушка излишне агрессивно играет на пианино, выдавая на-гора специфический эмоциональный коктейль.- Сколько там уже?- Пишут, что за пятьдесят "двухсотых".- Мама моя! Пятьдесят душ.- Явно же профессионалы работали.- С чего ты взял?- Как двигались, как держали оружие, как перезаряжались.- Да брось ты! Это все нарабатывается с нуля за неделю. Даже мы с Игорем так смогли бы. Профессионализм в другом проявляется, и его там даже близко не было.- Нет, я не смог бы. У меня пальцы короткие – магазин вынимать трудно.- Пишут, что в туалете больше двадцати тел обнаружили.- Кошмар какой-то.Всяк осмысляет по-своему. Не судите. Черствыми стали за десять-то лет, деревянными. Как сохранить душу трепетной, если одна трагедия сменяет другую, а поверх нее ложится третья и так до бесконечности? Жизнь вынуждает наращивать броню и ставить на крышу "мангал", чтоб ни одна эмоция внутрь не просочилась, ни одна слезинка наружу не протекла. Стоишь потом над очередным телом, убитым снарядом, рассуждаешь о том, что вот столечко не дотянул человек до подвала, и ощущаешь внутри примерно ничего.Трогают не лица, а цифры. Чем больше, тем страшнее. Один погибший – обычный вторник на войне, двадцать – трагедия. Чем дальше, тем более внушительной должна быть цифра. Отсюда и растут ноги заголовков про самый жестокий обстрел, самый кровавый теракт и самый-самый-самый. Болевой порог у людей выше Стены, которую Ночной Дозор охранял в одном народном сериале.Тут нужно объяснить, что ранее беды жителей большой России воспринимались, как беды очень близких, но родственников. Теперь же слияние завершилось. Теракт в Москве, жестокие обстрелы Белгорода – наше личное горе. А здесь ведь как? Поплакали маленько, учли ошибки и снова держим строй.На фоне свежих трагедий даже как-то неловко, что в Донецке и впрямь стало тише. Не так, чтобы отпускать детей в школу, но и грады хаотично не ложатся тут и там. Впрочем, Кировского и Петровского района сие не касается, ибо до тех пор, пока не освободим Красногоровку и Курахово, прилетать будет изрядно. Тяжелых обстрелов на этой неделе хватало. Рядом с домом вашего покорного – в том числе.Над прифронтовыми поселками все также кружат дроны противника, охотясь то на кареты "скорой", то на электриков, которых в строю осталось раз-два и обчелся. А подстанции жгут регулярно и весьма эффективно. Не успела блогосфера порадоваться нашим метким ударам по энергетической инфраструктуре Украины, как в половине Донецка вырубили свет."Знаешь, когда очередной обстрел, мне уже хочется подойти к окну и ждать, чтобы это наконец закончилось", - робко поделился со мной близкий родственник, которому уже не раз приходилось менять окна в квартире. Молодым-то непросто, а жизнь стариков, у которых на счету каждый месяц, война жрет лютым поедом. Обидно за них.Тем временем в центре слегка распогодилось. "Я вчера наблюдал удивительное! Ребенок просто катался по двору на велосипеде! Представляешь? В Донецке ребенок катался на велике и смеялся", - поделился впечатлениями коллега.Но видел я и более удивительное. Так, например, к кофейне, куда заехал за кофе, подошли красивые мама и дочь, и устроили фотосессию. Местные бариста замечательную фотозону устроили. Вот и потянулись люди. Весна!Март на излете. Сейчас листочки распустятся, прикроют собою развалины и станет немножечко легче. А тут в Петровском районе пусть ямочный, но ремонт дорог провести обещают. Хватит его ненадолго, но это уже прогресс. Дороги в районе убиты настолько, что таксисты отказываются ехать даже в тех случаях, когда все тихо.Очевидно, что третья Пасха не станет победной. Очевидно, что испытаний впереди нас всех ждет немало. Все, что нам остается – не погружаться в уныние, держать строй и максимально эффективно работать. Такой вот донецкий рецепт.
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20240324/1054076768.html
россия
донецк
днр
москва
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, россия, теракт, крокус сити холл, донецк, днр, москва
Эксклюзив, Россия, теракт, Крокус Сити Холл, Донецк, ДНР, Москва

"Скорбеть по-донбасски": бронежилет для души

13:05 25.03.2024
 
© Игорь ГомольскийДонецк скорбит по жертвам теракта в Москве
Донецк скорбит по жертвам теракта в Москве
© Игорь Гомольский
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Чем дальше, тем сложнее отделять чисто донбасскую повестку от общероссийской. С каждым днем мы все крепче срастаемся, все ближе к сердцу принимаем горе друг друга, делим радости, дела и проблемы. К сожалению, на одну общую радость, сегодня приходится десяток трагедий.
Субботний полдень, кофейня, Донецк. Миловидная девушка излишне агрессивно играет на пианино, выдавая на-гора специфический эмоциональный коктейль.
- Сколько там уже?
- Пишут, что за пятьдесят "двухсотых".
- Мама моя! Пятьдесят душ.
- Явно же профессионалы работали.
- С чего ты взял?
- Как двигались, как держали оружие, как перезаряжались.
- Да брось ты! Это все нарабатывается с нуля за неделю. Даже мы с Игорем так смогли бы. Профессионализм в другом проявляется, и его там даже близко не было.
- Нет, я не смог бы. У меня пальцы короткие – магазин вынимать трудно.
- Пишут, что в туалете больше двадцати тел обнаружили.
- Кошмар какой-то.
Всяк осмысляет по-своему. Не судите. Черствыми стали за десять-то лет, деревянными. Как сохранить душу трепетной, если одна трагедия сменяет другую, а поверх нее ложится третья и так до бесконечности? Жизнь вынуждает наращивать броню и ставить на крышу "мангал", чтоб ни одна эмоция внутрь не просочилась, ни одна слезинка наружу не протекла. Стоишь потом над очередным телом, убитым снарядом, рассуждаешь о том, что вот столечко не дотянул человек до подвала, и ощущаешь внутри примерно ничего.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Трогают не лица, а цифры. Чем больше, тем страшнее. Один погибший – обычный вторник на войне, двадцать – трагедия. Чем дальше, тем более внушительной должна быть цифра. Отсюда и растут ноги заголовков про самый жестокий обстрел, самый кровавый теракт и самый-самый-самый. Болевой порог у людей выше Стены, которую Ночной Дозор охранял в одном народном сериале.
Тут нужно объяснить, что ранее беды жителей большой России воспринимались, как беды очень близких, но родственников. Теперь же слияние завершилось. Теракт в Москве, жестокие обстрелы Белгорода – наше личное горе. А здесь ведь как? Поплакали маленько, учли ошибки и снова держим строй.
На фоне свежих трагедий даже как-то неловко, что в Донецке и впрямь стало тише. Не так, чтобы отпускать детей в школу, но и грады хаотично не ложатся тут и там. Впрочем, Кировского и Петровского района сие не касается, ибо до тех пор, пока не освободим Красногоровку и Курахово, прилетать будет изрядно. Тяжелых обстрелов на этой неделе хватало. Рядом с домом вашего покорного – в том числе.
Донецк после крокуса
Вчера, 16:06
Бойня в "Крокус Сити": взгляд из ДонецкаСтрашный теракт, произошедший вечером в пятницу в Москве, потряс всю Россию – от восточных до западных ее рубежей. О том, как ужасную трагедию восприняли в Донецке – рассказывает военный корреспондент Федор Громов.
Над прифронтовыми поселками все также кружат дроны противника, охотясь то на кареты "скорой", то на электриков, которых в строю осталось раз-два и обчелся. А подстанции жгут регулярно и весьма эффективно. Не успела блогосфера порадоваться нашим метким ударам по энергетической инфраструктуре Украины, как в половине Донецка вырубили свет.
"Знаешь, когда очередной обстрел, мне уже хочется подойти к окну и ждать, чтобы это наконец закончилось", - робко поделился со мной близкий родственник, которому уже не раз приходилось менять окна в квартире. Молодым-то непросто, а жизнь стариков, у которых на счету каждый месяц, война жрет лютым поедом. Обидно за них.
Тем временем в центре слегка распогодилось. "Я вчера наблюдал удивительное! Ребенок просто катался по двору на велосипеде! Представляешь? В Донецке ребенок катался на велике и смеялся", - поделился впечатлениями коллега.
© Игорь Гомольский
Донецк скорбит по жертвам теракта в Москве
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Донецк скорбит по жертвам теракта в Москве
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Донецк скорбит по жертвам теракта в Москве
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Донецк скорбит по жертвам теракта в Москве
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Донецк скорбит по жертвам теракта в Москве
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Донецк скорбит по жертвам теракта в Москве
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Донецк скорбит по жертвам теракта в Москве
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Донецк скорбит по жертвам теракта в Москве
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© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
Но видел я и более удивительное. Так, например, к кофейне, куда заехал за кофе, подошли красивые мама и дочь, и устроили фотосессию. Местные бариста замечательную фотозону устроили. Вот и потянулись люди. Весна!
Март на излете. Сейчас листочки распустятся, прикроют собою развалины и станет немножечко легче. А тут в Петровском районе пусть ямочный, но ремонт дорог провести обещают. Хватит его ненадолго, но это уже прогресс. Дороги в районе убиты настолько, что таксисты отказываются ехать даже в тех случаях, когда все тихо.
Очевидно, что третья Пасха не станет победной. Очевидно, что испытаний впереди нас всех ждет немало. Все, что нам остается – не погружаться в уныние, держать строй и максимально эффективно работать. Такой вот донецкий рецепт.
 
ЭксклюзивРоссиятерактКрокус Сити ХоллДонецкДНРМосква
 
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