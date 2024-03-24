https://ukraina.ru/20240324/1054078138.html

США выгораживают Украину, Павлюк пророчит победу России при помощи украинцев. Итоги 24 марта на Украине

США выгораживают Украину, Павлюк пророчит победу России при помощи украинцев. Итоги 24 марта на Украине - 24.03.2024 Украина.ру

США выгораживают Украину, Павлюк пророчит победу России при помощи украинцев. Итоги 24 марта на Украине

В США снова заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле". Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк вспомнил Сунь-цзы и заявил, что население Украины поможет России победить ВСУ

2024-03-24T18:50

2024-03-24T18:50

2024-03-24T18:50

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Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нет никаких свидетельств причастности Украины к теракту в Подмосковье, и выразила уверенность, что вся ответственность лежит на ИГ-Хорасан* (филиале запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"* - Ред.)."Нет, нет совершенно никаких свидетельств. На самом деле мы знаем, что ИГ-Хорасан* несет полную ответственность за то, что произошло", - сказала она, отвечая в интервью телеканалу ABC на вопрос о возможной причастности Украины.Теракт в "Крокус Сити Холле" Харрис назвала "актом терроризма"."Убийство людей – это, очевидно, трагедия. Нам следует всем выразить соболезнования семьям", - сказала вице-президент.Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон выступила с утверждением, что Украина не причастна к теракту в Красногорске. По её словам, полную ответственность за эту атаку несет ИГИЛ*.В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на поспешность выводов США."Официальный представитель Cовета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон: Украина не причастна к теракту в Красногорске, во всём виноват запрещённый ИГИЛ*. Вот бы у них с убийством собственного президента Кеннеди так быстро получилось разобраться. Так нет же – больше 60 лет не могут выяснить, кто же его всё-таки убил. А, может, тоже ИГИЛ*? Или ещё 60 лет будут тянуть с конкретикой, играя в любую "конструктивную неопределённость"?" - указала Захарова.Она также вспомнила о теракте на "Северных потоках"."Или возьмём теракт на "Северных потоках"? Там, по данным США (а газета The New York Times ссылалась на комментарии официальных лиц), были замешаны украинцы. Правда, потом американские власти ушли "на дно". Так до сих пор и шарят там в поисках то ли киевских, то ли игиловских* водолазов. Ни одного слова с призывом к Дании и Швеции не прекращать поисков виновных из Вашингтона произнесено не было, а предложение России о расследовании под эгидой ООН было заблокировано англосаксами в Совбезе. Всё это говорит о том, что политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировках. Поэтому пока следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика. Ведь финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет", - подчеркнула Захарова.Днём 24 марта стало известно о том, что количество жертв теракта выросло."Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы", - отмечалось в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.Там же сообщалось, что с места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие."При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы. Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила пресс-служба СК РФ.При этом к записи было прикреплено видео доставки террористов на допрос.Тем временем продолжаются попытки дестабилизировать обстановку в России. Так, в Санкт-Петербурге провели эвакуацию из торгово-развлекательного комплекса "Лондон Молл"."Идёт эвакуация посетителей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского района.Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительным данным причиной эвакуации стало сообщение о якобы минировании торгового комплекса, которое оказалось ложным. По предварительной информации, эти данные не подтвердились, сообщил другой источник агентства в экстренных службах.Позднее появилось видео задержания подозреваемого в сообщении о минировании."Молодого парня в наручниках вывели из питерского ТРК "Лондон Молл" — его окружили плотным кольцом сотрудники МЧС, полиции и пожарные. По нашей информации, он сделал ложное сообщение о минировании", - сообщил телеграм-канал Mash на Мойке.Спустя некоторое время канал сообщил о том, что правоохранителей и Росгвардию сняли с обеспечения безопасности в ТРК "Лондон Молл". На станции вернулись также пожарные и экипажи "Скорой помощи".Негодные украинцыКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил о том, что при помощи украинцев ВС РФ могут одолеть ВСУ."Почему с помощью самих украинцев враг может нанести нам поражение. Высший пилотаж искусства войны - разрушить замыслы врага и нанести ему поражение, не применяя своего войска в бою. И судя по последним месяцам, россияне очень ловко пользуются древнекитайскими стратагемами ведения войны. А некоторые наши сограждане, к сожалению, потеряли понимание, что их действия и публичные высказывания превратились в мощное оружие в руках врага", - написал Павлюк в соцсетях.Он упрекнул украинцев в перемене настроения по поводу службы в армии.."Вспомним, что у нас писали и распространяли в соцсетях два года назад и сравним с тем, что сейчас. От очередей в ТЦК и мемов "как служить - то все больные, а как воевать - то все здоровые", мы дошли до травли военных из ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) и моральной поддержки уклонения от защиты Украины. Два года назад (ещё не имея и десятой доли сегодняшних средств ПВО, вооружений и опыта полномасштабной войны!) мы со всем этим прекрасно понимали, как важно сорвать мобилизацию в России. Радовались каждому подожжённому там военкомату, радовались очередям их уклонистов, которые панически бежали в Грузию и Казахстан", - отметил Павлюк.Он обвинил "блогеров и СМИ" в том, что те якобы помогли уничтожить единство и сплоченность украинцев публикуя репортажи "о несчастных утопленниках в Тисе" или об "отрядах боевых гуцулов" (речь о борьбе с военкомами в Карпатах — Ред.).Павлюк добавил, что СМИ не интересуются материалами "о работе ТЦК, особенностях прохождения военной службы, необходимости выполнения воинского долга"."Отдельная тема - отношение к военнослужащим ТЦК. Сегодня ТЦК и их роты охраны в большинстве укомплектованы военнослужащими, потерявшими здоровье на войне и признанными непригодными к прохождению службы в боевых частях. Как дошло до того, что к этим людям, которые прошли ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"? Почему во всех материалах о "неправомерных действиях ТЦК" сознательно упускается самый главный акцент: неправомерным прежде всего является отказ мужчин от своего конституционного долга - защиты Украины? Уже не говоря, что все кадры вроде "упаковки в автобус" принципиально не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям", - негодовал командующих Сухопутных войск.Под конец он снова вспомнил о Сунь-цзы."Разбей союзы врага, раздели его боевые порядки - учит древнекитайская стратегия войны. Противопоставление армии гражданским - один из её пунктов", - процитировал он мыслителя.На Украине публикацию Павлюка не оценили.В комментариях под записью Павлюка в соцсетях журналистка ICTV Кристина Гавриш заявила, что её канал не раз обращался к военным с просьбой помочь в съёмке сюжета о ТЦК, но военные проигнорировали все просьбы.Пользователь Павел Швец же предложил мобилизовать депутатов, судей, прокуроров и других представителей украинской элиты, которые пользуются неприкосновенностью, а также их родственников. Подобный комментарий оставило ещё несколько пользователей.Один из уклонистов написал командующему, что ему самому — вернувшемуся с началом СВО на Украину из Европу — страшно оказаться под руководством некомпетентного командира, но он работает на благо страны.Были и те пользователи, которые упрекнули командующего в утрате причинно-следственной связи.* - запрещённая в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20240324/1054074097.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, камала харрис, мария захарова, игил, ск рф, вооруженные силы украины, украина, россия, сша, теракт, терроризм