https://ukraina.ru/20240324/1054077658.html
На месте теракта в "Крокусе" нашли тела 137 человек - Следком
На месте теракта в "Крокусе" нашли тела 137 человек - Следком - 24.03.2024 Украина.ру
На месте теракта в "Крокусе" нашли тела 137 человек - Следком
На месте теракта в "Крокус сити холле" на данный момент обнаружили тела 137 человек, трое из которых – дети. Об этом 24 марта сообщил Следственный комитет России
2024-03-24T17:51
2024-03-24T17:51
2024-03-24T17:51
крокус сити холл
новости
россия
московская область
красногорск
владимир путин
следственный комитет
минздрав
мчс
пострадавшие
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"Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела", - говорится в материале.Ведомство уточнило, что для определения личности остальных погибших проводятся генетические экспертизы.Кроме того, Минздрав Московской области обновил список пострадавших при теракте, теперь в нем 154 человека: 107 человек госпитализировали, 44 получают амбулаторную помощь, еще троих пациентов выписали.В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Он отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Российский лидер сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. Замначальника главного управления МЧС РФ по Московской области Александр Берегуда заверил, что работы по разбору завалов и вывозу строительных конструкций в "Крокус сити холл" продолжатся ночью, сил и средств достаточно.
https://ukraina.ru/20240324/1054076768.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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крокус сити холл, новости, россия, московская область, красногорск, владимир путин, следственный комитет, минздрав, мчс, пострадавшие, тела
Крокус Сити Холл, Новости, Россия, Московская область, Красногорск, Владимир Путин, Следственный комитет, Минздрав, МЧС, пострадавшие, тела
На месте теракта в "Крокусе" нашли тела 137 человек - Следком
На месте теракта в "Крокус сити холле" на данный момент обнаружили тела 137 человек, трое из которых – дети. Об этом 24 марта сообщил Следственный комитет России
"Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела", - говорится в материале.
Ведомство уточнило, что для определения личности остальных погибших проводятся генетические экспертизы.
Кроме того, Минздрав Московской области обновил список пострадавших при теракте, теперь в нем 154 человека: 107 человек госпитализировали, 44 получают амбулаторную помощь, еще троих пациентов выписали.
В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Он отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
Российский лидер сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Замначальника главного управления МЧС РФ по Московской области Александр Берегуда заверил, что работы по разбору завалов и вывозу строительных конструкций в "Крокус сити холл" продолжатся ночью, сил и средств достаточно.