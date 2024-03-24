https://ukraina.ru/20240324/1054077658.html

На месте теракта в "Крокусе" нашли тела 137 человек - Следком

На месте теракта в "Крокусе" нашли тела 137 человек - Следком - 24.03.2024 Украина.ру

На месте теракта в "Крокусе" нашли тела 137 человек - Следком

На месте теракта в "Крокус сити холле" на данный момент обнаружили тела 137 человек, трое из которых – дети. Об этом 24 марта сообщил Следственный комитет России

2024-03-24T17:51

2024-03-24T17:51

2024-03-24T17:51

крокус сити холл

новости

россия

московская область

красногорск

владимир путин

следственный комитет

минздрав

мчс

пострадавшие

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"Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела", - говорится в материале.Ведомство уточнило, что для определения личности остальных погибших проводятся генетические экспертизы.Кроме того, Минздрав Московской области обновил список пострадавших при теракте, теперь в нем 154 человека: 107 человек госпитализировали, 44 получают амбулаторную помощь, еще троих пациентов выписали.В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Он отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Российский лидер сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. Замначальника главного управления МЧС РФ по Московской области Александр Берегуда заверил, что работы по разбору завалов и вывозу строительных конструкций в "Крокус сити холл" продолжатся ночью, сил и средств достаточно.

https://ukraina.ru/20240324/1054076768.html

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крокус сити холл, новости, россия, московская область, красногорск, владимир путин, следственный комитет, минздрав, мчс, пострадавшие, тела