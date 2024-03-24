https://ukraina.ru/20240324/1054077502.html
Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ
Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ - 24.03.2024 Украина.ру
Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ
Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар ракетами и беспилотниками по объектам электроэнергетики Украины. Об этом 24 марта сообщили в Минобороны России
2024-03-24T17:17
2024-03-24T17:17
2024-03-24T17:17
новости
россия
украина
дтэк
нато
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в результате была "дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО".Гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко в эфире украинского ТВ признал, что ДТЭК потерял половину своих генерирующих мощностей, восстановление поврежденных объектов займет длительное время.На фоне масштабных проблем с энергоснабжением Украина в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию до почти 15 тысяч МВт в час, сообщило министерство энергетики страны.На днях глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов страны введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
https://ukraina.ru/20240322/1054039558.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, дтэк, нато, укрэнерго
Новости, Россия, Украина, ДТЭК, НАТО, Укрэнерго
Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ
Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар ракетами и беспилотниками по объектам электроэнергетики Украины. Об этом 24 марта сообщили в Минобороны России
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в результате была "дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО".
"Все цели удара достигнуты", - добавили в министерстве.
Гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко в эфире украинского ТВ признал, что ДТЭК потерял половину своих генерирующих мощностей, восстановление поврежденных объектов займет длительное время.
На фоне масштабных проблем с энергоснабжением Украина в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию до почти 15 тысяч МВт в час, сообщило министерство энергетики страны.
На днях глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов страны введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.