Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ - 24.03.2024 Украина.ру
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Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ
Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ - 24.03.2024 Украина.ру
Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ
Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар ракетами и беспилотниками по объектам электроэнергетики Украины. Об этом 24 марта сообщили в Минобороны России
2024-03-24T17:17
2024-03-24T17:17
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"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в результате была "дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО".Гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко в эфире украинского ТВ признал, что ДТЭК потерял половину своих генерирующих мощностей, восстановление поврежденных объектов займет длительное время.На фоне масштабных проблем с энергоснабжением Украина в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию до почти 15 тысяч МВт в час, сообщило министерство энергетики страны.На днях глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов страны введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
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новости, россия, украина, дтэк, нато, укрэнерго
Новости, Россия, Украина, ДТЭК, НАТО, Укрэнерго

Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ

17:17 24.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар ракетами и беспилотниками по объектам электроэнергетики Украины. Об этом 24 марта сообщили в Минобороны России
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в результате была "дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО".
"Все цели удара достигнуты", - добавили в министерстве.
Гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко в эфире украинского ТВ признал, что ДТЭК потерял половину своих генерирующих мощностей, восстановление поврежденных объектов займет длительное время.
На фоне масштабных проблем с энергоснабжением Украина в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию до почти 15 тысяч МВт в час, сообщило министерство энергетики страны.
На днях глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов страны введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
22 марта, 11:54
В Днепропетровской области экстренно отключают электричествоВ Днепропетровской области идут экстренные отключения электроэнергии, сообщил генеральный компании-поставщики электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в соцсети Facebook*
 
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