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Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ

Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ - 24.03.2024 Украина.ру

Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ

Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар ракетами и беспилотниками по объектам электроэнергетики Украины. Об этом 24 марта сообщили в Минобороны России

2024-03-24T17:17

2024-03-24T17:17

2024-03-24T17:17

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"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в результате была "дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО".Гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко в эфире украинского ТВ признал, что ДТЭК потерял половину своих генерирующих мощностей, восстановление поврежденных объектов займет длительное время.На фоне масштабных проблем с энергоснабжением Украина в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию до почти 15 тысяч МВт в час, сообщило министерство энергетики страны.На днях глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов страны введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

https://ukraina.ru/20240322/1054039558.html

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новости, россия, украина, дтэк, нато, укрэнерго