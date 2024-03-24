https://ukraina.ru/20240324/1054076032.html

Как огневой вал России прямо сейчас сжигает боевиков ВСУ в битве за воду – Измайлов

Как огневой вал России прямо сейчас сжигает боевиков ВСУ в битве за воду – Измайлов - 24.03.2024 Украина.ру

Как огневой вал России прямо сейчас сжигает боевиков ВСУ в битве за воду – Измайлов

Журналист и писатель Олег Измайлов в эфире Украина.ру оценил ситуацию на различных участках фронта и объяснил, почему Россия пока не атакует киевский режим. Украина.ру, 24.03.2024

2024-03-24T14:57

2024-03-24T14:57

2024-03-24T14:57

россия

олег измайлов

вооруженные силы украины

видео

киевский режим

фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/18/1054075910_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_412d60c284610f1ed30a2f9b6369ac5b.jpg.webp

Журналист и писатель Олег Измайлов в эфире Украина.ру оценил ситуацию на различных участках фронта и объяснил, почему Россия пока не атакует киевский режим.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, олег измайлов, вооруженные силы украины, видео, киевский режим, фронт, видео