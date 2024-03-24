https://ukraina.ru/20240324/1054076032.html
Как огневой вал России прямо сейчас сжигает боевиков ВСУ в битве за воду – Измайлов
Как огневой вал России прямо сейчас сжигает боевиков ВСУ в битве за воду – Измайлов - 24.03.2024 Украина.ру
Как огневой вал России прямо сейчас сжигает боевиков ВСУ в битве за воду – Измайлов
Журналист и писатель Олег Измайлов в эфире Украина.ру оценил ситуацию на различных участках фронта и объяснил, почему Россия пока не атакует киевский режим. Украина.ру, 24.03.2024
2024-03-24T14:57
2024-03-24T14:57
2024-03-24T14:57
россия
олег измайлов
вооруженные силы украины
видео
киевский режим
фронт
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Журналист и писатель Олег Измайлов в эфире Украина.ру оценил ситуацию на различных участках фронта и объяснил, почему Россия пока не атакует киевский режим.
россия
2024
Новости
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россия, олег измайлов, вооруженные силы украины, видео, киевский режим, фронт, видео
Россия, Олег Измайлов, Вооруженные силы Украины, Видео, киевский режим, фронт
Как огневой вал России прямо сейчас сжигает боевиков ВСУ в битве за воду – Измайлов
Журналист и писатель Олег Измайлов в эфире Украина.ру оценил ситуацию на различных участках фронта и объяснил, почему Россия пока не атакует киевский режим.