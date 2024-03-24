https://ukraina.ru/20240324/1054075148.html

"Легальная цель": Медведев пригрозил причастным к теракту в "Крокусе"

"Легальная цель": Медведев пригрозил причастным к теракту в "Крокусе" - 24.03.2024 Украина.ру

"Легальная цель": Медведев пригрозил причастным к теракту в "Крокусе"

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев 24 марта выложил в своем телеграм-канале песню группы "Пикник", перед концертом которой в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, и пообещал, что все пострадавшие будут отомщены

2024-03-24T14:02

2024-03-24T14:02

2024-03-24T14:02

крокус сити

дмитрий медведев

теракт

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новости

россия

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владимир путин

следственный комитет

мвд

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"Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки", - написал он.В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Пострадали 154 человекаПрезидент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Reuters и New York Times писали, что ответственность за нападение на "Крокус" взяло на себя "Исламское государство"*. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240324/1054074677.html

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крокус сити, дмитрий медведев, теракт, пострадавшие, новости, россия, украина, владимир путин, следственный комитет, мвд