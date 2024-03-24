https://ukraina.ru/20240324/1054075148.html
"Легальная цель": Медведев пригрозил причастным к теракту в "Крокусе"
"Легальная цель": Медведев пригрозил причастным к теракту в "Крокусе" - 24.03.2024 Украина.ру
"Легальная цель": Медведев пригрозил причастным к теракту в "Крокусе"
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев 24 марта выложил в своем телеграм-канале песню группы "Пикник", перед концертом которой в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, и пообещал, что все пострадавшие будут отомщены
2024-03-24T14:02
2024-03-24T14:02
2024-03-24T14:02
крокус сити
дмитрий медведев
теракт
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"Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки", - написал он.В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Пострадали 154 человекаПрезидент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Reuters и New York Times писали, что ответственность за нападение на "Крокус" взяло на себя "Исламское государство"*. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240324/1054074677.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
крокус сити, дмитрий медведев, теракт, пострадавшие, новости, россия, украина, владимир путин, следственный комитет, мвд
Крокус Сити, Дмитрий Медведев, теракт, пострадавшие, Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Следственный комитет, МВД
"Легальная цель": Медведев пригрозил причастным к теракту в "Крокусе"
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев 24 марта выложил в своем телеграм-канале песню группы "Пикник", перед концертом которой в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, и пообещал, что все пострадавшие будут отомщены
"Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки", - написал
он.
В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.
По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Пострадали 154 человека
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Reuters и New York Times писали, что ответственность за нападение на "Крокус" взяло на себя "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.