https://ukraina.ru/20240324/1054074097.html

День траура, заявление Польши о ракете, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 марта

День траура, заявление Польши о ракете, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 марта - 24.03.2024 Украина.ру

День траура, заявление Польши о ракете, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 марта

В России начался день траура по погибшим в теракте в "Крокус Сити Холле". Польша заявила о том, что над её территорией пролетала ракета. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-03-24T13:23

2024-03-24T13:23

2024-03-24T13:23

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В разных регионах России приспустили флаги в день общенационального траура по погибшим в теракте в "Крокус Сити Холле". Также флаги приспустили посольства ряда государств в России, в том числе и недружественных. Люди несут цветы к "Крокус Сити Холлу". Также цветы несут к диппредставительствам России в разных странах мира. При этом в Латвии власти запретили это делать.Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", теперь в нем 154 человека. Согласно официальным данным, 107 человек госпитализировали, 44 получают амбулаторную помощь, ещё троих пациентов выписали. Перечень разместили на официальном сайте Минздрава Московской области.По последним данным в теракте погибли 133 человека.Тем временем Запад продолжает продвигать версию о том, что к теракту причастна группировка ИГИЛ* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.)."Официальный представитель Cовета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон: Украина не причастна к теракту в Красногорске, во всём виноват запрещённый ИГИЛ*. Вот бы у них с убийством собственного президента Кеннеди так быстро получилось разобраться. Так нет же – больше 60 лет не могут выяснить, кто же его всё-таки убил. А, может, тоже ИГИЛ*? Или ещё 60 лет будут тянуть с конкретикой, играя в любую "конструктивную неопределённость"?" - ответила на заявления Запада официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также вспомнила о теракте на "Северных потоках"."Или возьмём теракт на "Северных потоках"? Там, по данным США (а газета The New York Times ссылалась на комментарии официальных лиц), были замешаны украинцы. Правда, потом американские власти ушли "на дно". Так до сих пор и шарят там в поисках то ли киевских, то ли игиловских* водолазов. Ни одного слова с призывом к Дании и Швеции не прекращать поисков виновных из Вашингтона произнесено не было, а предложение России о расследовании под эгидой ООН было заблокировано англосаксами в Совбезе. Всё это говорит о том, что политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировках. Поэтому пока следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика. Ведь финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет", - подчеркнула Захарова.Глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов в свою очередь указал на то, что в теракте в "Крокус Сити Холле" и в бомбардировках Белграда силами НАТО, годовщина которых также отмечается сегодня, схожий почерк.В день 25-й годовщины начала бомбардировок Союзной Республики Югославия блоком НАТО представители Народного фронта отдали дань памяти жертвам агрессии и возложили цветы к посольству Сербии."Мы сегодня здесь вместе с нашим братским сербским народом. И сегодня в России день траура по безвинно погибшим жертвам террористического акта в "Крокусе". Это очень символично, что два братских народа сегодня вместе. Расследование ещё не завершено. Но почерк очень знакомый - бороться с суверенными государствами ценой жизни мирных жителей", - сообщил Кузнецов в ходе мероприятия.Глава исполкома ОНФ подчеркнул, что события в Белграде, произошедшие 25 лет назад, никогда не будут забыты так же, как погибшие мирные жители Донецка, Белгорода и жертвы теракта в "Крокус Сити Холле"."Мы сделаем все для того, чтобы то, что сегодня происходит на Украине завершилось таким образом, чтобы никогда больше неповадно было странам НАТО упражняться на чужой земле и не считаясь с жизнями мирных жителей наводить там свои порядки", - добавил он.В Сербии также почтили память погибших в "Крокус Сити Холле". Президент Сербии Александр Вучич был одним из первых международных лидеров, выразивших соболезнования России.Польша и ракетаВооруженные силы Польши заявили о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной рано утром 24 марта и утверждают, что речь идет о российской крылатой ракете. Доказательств своим словам ВС Польши не предоставили."Сообщаем о том, что 24 марта в 04:23 (06:23 по московскому времени — Ред.) польское воздушное пространство нарушила крылатая ракета", - сообщило Оперативное командование ВС Польши в X (ранее Twitter).По версии польского командования, объект влетел в польское воздушное пространство в районе населённого пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и покинул его спустя 39 секунд.Как заявило командование, это была ракета, которую запустила "дальняя авиация РФ". В связи с этим Польша и её союзники подняли в небо самолеты.В конце декабря польское оперативное командование уже заявляло о том, что польские воздушные границы были нарушены неизвестным объектом, в связи с чем президент республики Анджей Дуда созвал экстренное совещание с руководством министерства обороны. Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула тогда заявил, что в воздушном пространстве страны якобы оказалась российская ракета. По итогам осмотра района, где была замечена ракета, залетевшая в воздушное пространство со стороны Украины, ничего, что представляло бы угрозу, обнаружено не было.Утром 24 марта украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях. Позднее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении в регионе объекта инфраструктуры."Два попадания в тот же объект критической инфраструктуры", - рассказал он.При этом Козицкий не уточнил, о каком именно объекте идет речь, не уточняется.Козицкий в воскресенье сообщал, что на объекте критической инфраструктуры во Львовской области произошёл пожар после ночных взрывов.Позднее глава компании "Нафтогаз Украина" Алексей Чернышов сообщил о повреждении объектов на Западной Украине."Есть повреждения объектов группы "Нафтогаз" на западе. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - написал Чернышов в соцсетях.О каких именно объектах идет речь, Чернышов не уточнил.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев проанализировал сообщения о взрывах на западе Украины, а также карту ударов, которую опубликовали западные аналитики."А эти узоры траектории получились по итогам калибровки Руинии сегодняшней ночью. Чуть поменьше чем в прошлый раз, и видно что особый интерес к западной части Украины. Там логистика, резервы, так что этот интерес будет не лишним", - отметил он.Именно через запад страны на фронт поступает вооружение. Также на Западной Украине находятся тренировочные полигоны, в т.ч. и самый большой на Украине — Яворовский.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 44 удара по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 18 обстрелов, на горловском направлении — 26 обстрелов, выпустив всего 135 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений, 1 автомобиль, 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Никитовскому району Горловки — 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 32 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Каховка — 6; Новая Збурьевка — 4; Верхний Рогачик — 4; Новая Маячка — 3; Софиевка — 3; Новая Каховка — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Корсунка, Козачьи Лагеря, Днепряны, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Ранее также сообщалось об обстрелах ВСУ Белгородской области. Ранения получили два человека.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* - запрещённая в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20240324/1054069529.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, польша, терроризм, теракт