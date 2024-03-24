Любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика — Захарова о теракте - 24.03.2024 Украина.ру
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Любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика — Захарова о теракте
Любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика — Захарова о теракте - 24.03.2024 Украина.ру
Любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика — Захарова о теракте
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 марта в своем телеграм-канале прокомментировала слова главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон о том, что власти Украины якобы не имеют отношения к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл"
2024-03-24T11:51
2024-03-24T12:52
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"Пока следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика. Ведь финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет", - написала она.Она призвала Вашингтон столь же быстро разобраться с ситуацией вокруг президента Джона Кеннеди и указала на "умелое отвлечение внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок" со стороны США.В частности, она напомнила о реакции на подрыв "Северных потоков", в котором, "по данным США", были замешаны украинцы, но вскоре американские власти "ушли на дно" и до сих пор ищут "то ли киевских, то ли игиловских* водолазов".Накануне официальный представитель МИД России также уличила украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов), представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея Юсова и ряд других пособников киевского режима в злорадстве в прямом эфире во время теракта в "Крокус сити холле".Она перечислила участников стрима, шедшего во время атаки террористов. По ее сообщению, это были Гордон, один из руководителей запрещенной в России террористической организации "Легион "Cвобода России" Максимилиан Андронников (внесен в список террористов и экстремистов), пропагандист Савик Шустер, представитель главного управления разведки минобороны Украины Юсов, иноагент, экс-депутат Госдумы Марк Фейгин (иноагент), сбежавший из России во Францию предприниматель Владимир Осечкин (иноагент) и журналист Роман Доброхотов (иноагент)."Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус сити холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта... Россию и ее руководство!" - отметила Захарова.Она подчеркнула, что "вот на это Белый дом дает деньги и оружие, взращивая нацизм, ксенофобию и терроризм на Украине".В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.* Организация ИГИЛ запрещена в России.
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крокус сити холл, новости, россия, украина, вашингтон, дмитрий гордон, опг, ск рф, мария захарова, вашингтон (штат), сша
Крокус Сити Холл, Новости, Россия, Украина, Вашингтон, Дмитрий Гордон, ОПГ, СК РФ, Мария Захарова, Вашингтон (штат), США

Любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика — Захарова о теракте

11:51 24.03.2024 (обновлено: 12:52 24.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 марта в своем телеграм-канале прокомментировала слова главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон о том, что власти Украины якобы не имеют отношения к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл"
"Пока следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика. Ведь финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет", - написала она.
Она призвала Вашингтон столь же быстро разобраться с ситуацией вокруг президента Джона Кеннеди и указала на "умелое отвлечение внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок" со стороны США.
В частности, она напомнила о реакции на подрыв "Северных потоков", в котором, "по данным США", были замешаны украинцы, но вскоре американские власти "ушли на дно" и до сих пор ищут "то ли киевских, то ли игиловских* водолазов".
"Все это говорит о том, что политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок", — написала Захарова.
Накануне официальный представитель МИД России также уличила украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов), представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея Юсова и ряд других пособников киевского режима в злорадстве в прямом эфире во время теракта в "Крокус сити холле".
Она перечислила участников стрима, шедшего во время атаки террористов. По ее сообщению, это были Гордон, один из руководителей запрещенной в России террористической организации "Легион "Cвобода России" Максимилиан Андронников (внесен в список террористов и экстремистов), пропагандист Савик Шустер, представитель главного управления разведки минобороны Украины Юсов, иноагент, экс-депутат Госдумы Марк Фейгин (иноагент), сбежавший из России во Францию предприниматель Владимир Осечкин (иноагент) и журналист Роман Доброхотов (иноагент).
"Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус сити холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта... Россию и ее руководство!" - отметила Захарова.
Она подчеркнула, что "вот на это Белый дом дает деньги и оружие, взращивая нацизм, ксенофобию и терроризм на Украине".
В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
* Организация ИГИЛ запрещена в России.
Тимур Сыртланов интервью
12:42
Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУПочему так быстро "взяли" террористов из "Крокуса"? Зайдут ли страны НАТО на Украину? Готова ли Россия применить ядерное оружие?
 
Крокус Сити ХоллНовостиРоссияУкраинаВашингтонДмитрий ГордонОПГСК РФМария ЗахароваВашингтон (штат)США
 
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