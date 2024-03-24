https://ukraina.ru/20240324/1054073328.html

Любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика — Захарова о теракте

Любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика — Захарова о теракте - 24.03.2024 Украина.ру

Любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика — Захарова о теракте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 марта в своем телеграм-канале прокомментировала слова главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон о том, что власти Украины якобы не имеют отношения к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл"

2024-03-24T11:51

2024-03-24T11:51

2024-03-24T12:52

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"Пока следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика. Ведь финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет", - написала она.Она призвала Вашингтон столь же быстро разобраться с ситуацией вокруг президента Джона Кеннеди и указала на "умелое отвлечение внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок" со стороны США.В частности, она напомнила о реакции на подрыв "Северных потоков", в котором, "по данным США", были замешаны украинцы, но вскоре американские власти "ушли на дно" и до сих пор ищут "то ли киевских, то ли игиловских* водолазов".Накануне официальный представитель МИД России также уличила украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов), представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея Юсова и ряд других пособников киевского режима в злорадстве в прямом эфире во время теракта в "Крокус сити холле".Она перечислила участников стрима, шедшего во время атаки террористов. По ее сообщению, это были Гордон, один из руководителей запрещенной в России террористической организации "Легион "Cвобода России" Максимилиан Андронников (внесен в список террористов и экстремистов), пропагандист Савик Шустер, представитель главного управления разведки минобороны Украины Юсов, иноагент, экс-депутат Госдумы Марк Фейгин (иноагент), сбежавший из России во Францию предприниматель Владимир Осечкин (иноагент) и журналист Роман Доброхотов (иноагент)."Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус сити холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта... Россию и ее руководство!" - отметила Захарова.Она подчеркнула, что "вот на это Белый дом дает деньги и оружие, взращивая нацизм, ксенофобию и терроризм на Украине".В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.* Организация ИГИЛ запрещена в России.

https://ukraina.ru/20240324/1054072203.html

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