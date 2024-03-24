https://ukraina.ru/20240324/1054072887.html

Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье

Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье - 24.03.2024 Украина.ру

Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье

Пятнадцатилетний школьник спас больше 100 людей во время теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", передает 23 марта "Комсомольская правда"

2024-03-24T12:36

2024-03-24T12:36

2024-03-24T12:36

теракт

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На концерте группы "Пикник" подросток подрабатывал в гардеробе."Ровно в 23:00 раздались выстрелы. Я сразу же побежал выводить людей. Мы знаем, где расположены черные выходы", — сказал он.Мальчик пояснил, что понимал, если просто уйдет, могут погибнуть сотни людей, а потому около получаса выводил людей из здания концертного зала.В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человекаПрезидент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.

https://ukraina.ru/20240324/1054070136.html

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теракт, школьники, новости, россия, владимир путин, следственный комитет, подмосковье, украина, мчс, мвд