https://ukraina.ru/20240324/1054072887.html
Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье
Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье - 24.03.2024 Украина.ру
Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье
Пятнадцатилетний школьник спас больше 100 людей во время теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", передает 23 марта "Комсомольская правда"
2024-03-24T12:36
2024-03-24T12:36
2024-03-24T12:36
теракт
школьники
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владимир путин
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На концерте группы "Пикник" подросток подрабатывал в гардеробе."Ровно в 23:00 раздались выстрелы. Я сразу же побежал выводить людей. Мы знаем, где расположены черные выходы", — сказал он.Мальчик пояснил, что понимал, если просто уйдет, могут погибнуть сотни людей, а потому около получаса выводил людей из здания концертного зала.В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человекаПрезидент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
https://ukraina.ru/20240324/1054070136.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
теракт, школьники, новости, россия, владимир путин, следственный комитет, подмосковье, украина, мчс, мвд
теракт, школьники, Новости, Россия, Владимир Путин, Следственный комитет, Подмосковье, Украина, МЧС, МВД
Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье
Пятнадцатилетний школьник спас больше 100 людей во время теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", передает 23 марта "Комсомольская правда"
На концерте группы "Пикник" подросток подрабатывал в гардеробе.
"Ровно в 23:00 раздались выстрелы. Я сразу же побежал выводить людей. Мы знаем, где расположены черные выходы", — сказал он.
Мальчик пояснил, что понимал, если просто уйдет, могут погибнуть сотни людей, а потому около получаса выводил людей из здания концертного зала.
"Героем себя не считаю", — добавил школьник.
В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.
По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.