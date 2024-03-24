Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье - 24.03.2024 Украина.ру
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Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье
Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье - 24.03.2024 Украина.ру
Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье
Пятнадцатилетний школьник спас больше 100 людей во время теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", передает 23 марта "Комсомольская правда"
2024-03-24T12:36
2024-03-24T12:36
теракт
школьники
новости
россия
владимир путин
следственный комитет
подмосковье
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На концерте группы "Пикник" подросток подрабатывал в гардеробе."Ровно в 23:00 раздались выстрелы. Я сразу же побежал выводить людей. Мы знаем, где расположены черные выходы", — сказал он.Мальчик пояснил, что понимал, если просто уйдет, могут погибнуть сотни людей, а потому около получаса выводил людей из здания концертного зала.В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человекаПрезидент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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теракт, школьники, новости, россия, владимир путин, следственный комитет, подмосковье, украина, мчс, мвд
теракт, школьники, Новости, Россия, Владимир Путин, Следственный комитет, Подмосковье, Украина, МЧС, МВД

Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье

12:36 24.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пятнадцатилетний школьник спас больше 100 людей во время теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", передает 23 марта "Комсомольская правда"
На концерте группы "Пикник" подросток подрабатывал в гардеробе.
"Ровно в 23:00 раздались выстрелы. Я сразу же побежал выводить людей. Мы знаем, где расположены черные выходы", — сказал он.
Мальчик пояснил, что понимал, если просто уйдет, могут погибнуть сотни людей, а потому около получаса выводил людей из здания концертного зала.
"Героем себя не считаю", — добавил школьник.
В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.
По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Свеча
10:33
В России начался общенациональный траур по погибшим при теракте в "Крокусе"День общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" начался в России 24 марта
 
терактшкольникиНовостиРоссияВладимир ПутинСледственный комитетПодмосковьеУкраинаМЧСМВД
 
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