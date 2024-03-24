ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю - 24.03.2024 Украина.ру
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ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю
ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю - 24.03.2024 Украина.ру
ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю
Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области и поразили там два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю, передает 24 марта РИА Новости
2024-03-24T11:01
2024-03-24T11:22
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"Полные итоги удара (по аэродрому Мартыновка - ред.) не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома", - сказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.Подпольщик отметил, что, вероятнее всего, эти самолеты и стреляли накануне поздним вечером по Севастополю дальнобойными иностранными ракетами.С его слов, после атаки на Севастополь, ВВС Украины хотели использовать Мартыновский аэродром как аэродром подскока. Украинские самолёты приземлились там, и в этот момент по ним ударили российские силы. Кроме того, по словам Лебедева, по меньшей мере 30 украинских силовиков были убиты ударом ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады "Лють"."Была нанесена серия ударов по военным объектам в городе Харьков, который пришелся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД "Бандурки", - сказал Лебедев.Подполье Харькова сообщает, что в общежитиях и самом университете находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".Наличие иностранных военных уточняется, сказал Лебедев. После удара, по его словам, силовики оцепили ближайшие районы, и пока скорые не увезли всех убитых и раненых, оцепление не снимали."О качестве прилета говорит то, что скорых было задействовано более десятка", - добавил подпольщик.По его данным, ночью 23 марта был нанесен удар и по расположению украинских военных в санатории поселка имени Герцена в Харькове. "По свидетельствам харьковчан, в санатории было расположение военных. ВСУ это или нацбатальоны – сведения пока разнятся. Известно, что жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы. По словам нашей агентуры, погибших около тридцати", - заключил Лебедев.
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новости, харьков, севастополь, россия, вооруженные силы украины, мвд, вс рф
Новости, Харьков, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины, МВД, ВС РФ

ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю

11:01 24.03.2024 (обновлено: 11:22 24.03.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоенные учения "Щит Союза 2015"
Военные учения Щит Союза 2015 - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области и поразили там два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю, передает 24 марта РИА Новости
"Полные итоги удара (по аэродрому Мартыновка - ред.) не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома", - сказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подпольщик отметил, что, вероятнее всего, эти самолеты и стреляли накануне поздним вечером по Севастополю дальнобойными иностранными ракетами.
С его слов, после атаки на Севастополь, ВВС Украины хотели использовать Мартыновский аэродром как аэродром подскока. Украинские самолёты приземлились там, и в этот момент по ним ударили российские силы.
"Очень быстрая и качественная работа русских бойцов", - отметил подпольщик.
Кроме того, по словам Лебедева, по меньшей мере 30 украинских силовиков были убиты ударом ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады "Лють".
"Была нанесена серия ударов по военным объектам в городе Харьков, который пришелся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД "Бандурки", - сказал Лебедев.
Подполье Харькова сообщает, что в общежитиях и самом университете находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".
Наличие иностранных военных уточняется, сказал Лебедев.
После удара, по его словам, силовики оцепили ближайшие районы, и пока скорые не увезли всех убитых и раненых, оцепление не снимали.
"О качестве прилета говорит то, что скорых было задействовано более десятка", - добавил подпольщик.
По его данным, ночью 23 марта был нанесен удар и по расположению украинских военных в санатории поселка имени Герцена в Харькове.
"По свидетельствам харьковчан, в санатории было расположение военных. ВСУ это или нацбатальоны – сведения пока разнятся. Известно, что жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы. По словам нашей агентуры, погибших около тридцати", - заключил Лебедев.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
09:56
Российские военные отбили массированную атаку на Севастополь и Белгородскую областьВ ночь на 24 марта российские военные отразили массированную атаку националистов на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев
 
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