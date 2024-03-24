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ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю

ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю - 24.03.2024 Украина.ру

ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю

Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области и поразили там два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю, передает 24 марта РИА Новости

2024-03-24T11:01

2024-03-24T11:01

2024-03-24T11:22

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"Полные итоги удара (по аэродрому Мартыновка - ред.) не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома", - сказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.Подпольщик отметил, что, вероятнее всего, эти самолеты и стреляли накануне поздним вечером по Севастополю дальнобойными иностранными ракетами.С его слов, после атаки на Севастополь, ВВС Украины хотели использовать Мартыновский аэродром как аэродром подскока. Украинские самолёты приземлились там, и в этот момент по ним ударили российские силы. Кроме того, по словам Лебедева, по меньшей мере 30 украинских силовиков были убиты ударом ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады "Лють"."Была нанесена серия ударов по военным объектам в городе Харьков, который пришелся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД "Бандурки", - сказал Лебедев.Подполье Харькова сообщает, что в общежитиях и самом университете находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".Наличие иностранных военных уточняется, сказал Лебедев. После удара, по его словам, силовики оцепили ближайшие районы, и пока скорые не увезли всех убитых и раненых, оцепление не снимали."О качестве прилета говорит то, что скорых было задействовано более десятка", - добавил подпольщик.По его данным, ночью 23 марта был нанесен удар и по расположению украинских военных в санатории поселка имени Герцена в Харькове. "По свидетельствам харьковчан, в санатории было расположение военных. ВСУ это или нацбатальоны – сведения пока разнятся. Известно, что жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы. По словам нашей агентуры, погибших около тридцати", - заключил Лебедев.

https://ukraina.ru/20240324/1054069281.html

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