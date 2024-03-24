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В России начался общенациональный траур по погибшим при теракте в "Крокусе"
В России начался общенациональный траур по погибшим при теракте в "Крокусе" - 24.03.2024 Украина.ру
В России начался общенациональный траур по погибшим при теракте в "Крокусе"
День общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" начался в России 24 марта
2024-03-24T10:33
2024-03-24T10:33
2024-03-24T10:36
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Накануне о решении объявить траур сообщил президент РФ Владимир Путин. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.На объявление Дня траура в России имеет право только президент.В этот день приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры рекомендуется отменить развлекательные мероприятия. Телеканалы отказываются от рекламы и развлекательных программ.Во всех храмах Русской православной церкви в воскресенье будут молиться о погибших и пострадавших в теракте. Духовное управление мусульман (ДУМ) Москвы в связи с трагедией приостановит работу "Шатра Рамадана" у Мемориальной мечети столицы. Главный раввин России Берл Лазар в свою очередь объявил об отмене праздничных мероприятий в честь еврейского праздника Пурим, которые должны были начаться 23 марта.Российские регионы отменяют массовые развлекательные и спортивные мероприятия, где-то, например, в Ленинградской области, кафе и ресторанам рекомендуют отказаться от массовых банкетов.В минувшую пятницу вечером ФСБ сообщила, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.В результате теракта пострадали 152 человека, из них пятеро детей, сообщили на сайте ГУ МЧС по Московской области.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент указал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
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новости, россия, московская область, владимир путин, фсб, мчс, мвд, теракт, крокус сити, крокус сити холл, траур
Новости, Россия, Московская область, Владимир Путин, ФСБ, МЧС, МВД, теракт, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, траур
В России начался общенациональный траур по погибшим при теракте в "Крокусе"
10:33 24.03.2024 (обновлено: 10:36 24.03.2024)
День общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" начался в России 24 марта
Накануне о решении объявить траур сообщил президент РФ Владимир Путин. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
На объявление Дня траура в России имеет право только президент.
В этот день приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры рекомендуется отменить развлекательные мероприятия. Телеканалы отказываются от рекламы и развлекательных программ.
Во всех храмах Русской православной церкви в воскресенье будут молиться о погибших и пострадавших в теракте. Духовное управление мусульман (ДУМ) Москвы в связи с трагедией приостановит работу "Шатра Рамадана" у Мемориальной мечети столицы. Главный раввин России Берл Лазар в свою очередь объявил об отмене праздничных мероприятий в честь еврейского праздника Пурим, которые должны были начаться 23 марта.
Российские регионы отменяют массовые развлекательные и спортивные мероприятия, где-то, например, в Ленинградской области, кафе и ресторанам рекомендуют отказаться от массовых банкетов.
В минувшую пятницу вечером ФСБ сообщила, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
В результате теракта пострадали 152 человека, из них пятеро детей, сообщили на сайте ГУ МЧС по Московской области.
"В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе 3 детей). В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них 4 детей", - говорится в материале.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент указал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.