https://ukraina.ru/20240324/1054069281.html

Российские военные отбили массированную атаку на Севастополь и Белгородскую область

Российские военные отбили массированную атаку на Севастополь и Белгородскую область - 24.03.2024 Украина.ру

Российские военные отбили массированную атаку на Севастополь и Белгородскую область

В ночь на 24 марта российские военные отразили массированную атаку националистов на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев

2024-03-24T09:56

2024-03-24T09:56

2024-03-24T09:56

удары

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новости

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владимир константинов

националисты

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"Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Атака продлилась более полутора часов.Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. В районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку. На улице Гранатная зафиксирован прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, на улице Юхарина Балка - обломки ракеты на проезжей части, в районе Качинского шоссе осколок попал в дом."Не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала. Все городские службы работают в усиленном режиме", - подчеркнул губернатор.Ребенок получил осколочное ранение.Всего в результате атаки погиб один человек, четверо пострадали.Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью 19 снарядов РСЗО "Вампир", сообщили в Минобороны РФ."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим."Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе - своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", - сказал Константинов.

https://ukraina.ru/20240322/1054021059.html

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удары, атака, новости, севастополь, белгородская область, россия, михаил развожаев, владимир константинов, националисты