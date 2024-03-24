Российские военные отбили массированную атаку на Севастополь и Белгородскую область - 24.03.2024 Украина.ру
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Российские военные отбили массированную атаку на Севастополь и Белгородскую область
Российские военные отбили массированную атаку на Севастополь и Белгородскую область - 24.03.2024 Украина.ру
Российские военные отбили массированную атаку на Севастополь и Белгородскую область
В ночь на 24 марта российские военные отразили массированную атаку националистов на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев
2024-03-24T09:56
2024-03-24T09:56
удары
атака
новости
севастополь
белгородская область
россия
михаил развожаев
владимир константинов
националисты
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"Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Атака продлилась более полутора часов.Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. В районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку. На улице Гранатная зафиксирован прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, на улице Юхарина Балка - обломки ракеты на проезжей части, в районе Качинского шоссе осколок попал в дом."Не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала. Все городские службы работают в усиленном режиме", - подчеркнул губернатор.Ребенок получил осколочное ранение.Всего в результате атаки погиб один человек, четверо пострадали.Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью 19 снарядов РСЗО "Вампир", сообщили в Минобороны РФ."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим."Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе - своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", - сказал Константинов.
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удары, атака, новости, севастополь, белгородская область, россия, михаил развожаев, владимир константинов, националисты
удары, атака, Новости, Севастополь, Белгородская область, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Константинов, националисты

Российские военные отбили массированную атаку на Севастополь и Белгородскую область

09:56 24.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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В ночь на 24 марта российские военные отразили массированную атаку националистов на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев
"Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Атака продлилась более полутора часов.
Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры.
В районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку. На улице Гранатная зафиксирован прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, на улице Юхарина Балка - обломки ракеты на проезжей части, в районе Качинского шоссе осколок попал в дом.
"Не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала. Все городские службы работают в усиленном режиме", - подчеркнул губернатор.
Ребенок получил осколочное ранение.
"По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе ул. Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной. Горит автомобиль и трава на участке", - написал Развожаев.
Всего в результате атаки погиб один человек, четверо пострадали.
Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью 19 снарядов РСЗО "Вампир", сообщили в Минобороны РФ.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим.
"Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе - своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", - сказал Константинов.
22 марта, 03:00
"Мы разгадали замыслы врага": эксперт о том, как спецслужбы США и Британии курировали атаку на БелгородНа приграничье была проведена спецоперация ВСУ, которая курировалась спецслужбами США и Великобритании. ВС РФ разгадали замыслы врага и уничтожили большое количество живой силы и техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
 
ударыатакаНовостиСевастопольБелгородская областьРоссияМихаил РазвожаевВладимир Константиновнационалисты
 
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