https://ukraina.ru/20240324/1054069126.html
Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы
Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы - 24.03.2024 Украина.ру
Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-03-24T09:25
2024-03-24T09:25
2024-03-24T09:25
новости
украина
виталий кличко
взрыв
повреждения
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Украинские СМИ пишут о неоднократных взрывах в Хмельницкой области и Кривом Роге. Также они прогремели в Николаевской и Харьковской областях.Несколько взрывов утром слышали в Киеве. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко."Работает ПВО", — написал Кличко в телеграм канале. Он призвал жителей не покидать укрытий.Также серия взрывов прогремела во Львовской области.Глава областной администрации Максим Козицкий отметил, что в результате на объекте критической инфраструктуры во Львовской области произошел пожар. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь, однако указал, что на месте возгорания пожарные продолжают тушить пожар.Также в Никопольском районе Днепропетровской области был поврежден энергетический объект, без света остались почти 9,5 тысячи абонентов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
https://ukraina.ru/20240321/1054013456.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, виталий кличко, взрыв, повреждения
Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Украинские СМИ пишут о неоднократных взрывах в Хмельницкой области и Кривом Роге. Также они прогремели в Николаевской и Харьковской областях.
Несколько взрывов утром слышали в Киеве. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Работает ПВО", — написал Кличко в телеграм канале. Он призвал жителей не покидать укрытий.
Также серия взрывов прогремела во Львовской области.
Глава областной администрации Максим Козицкий отметил, что в результате на объекте критической инфраструктуры во Львовской области произошел пожар. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь, однако указал, что на месте возгорания пожарные продолжают тушить пожар.
Также в Никопольском районе Днепропетровской области был поврежден энергетический объект, без света остались почти 9,5 тысячи абонентов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.