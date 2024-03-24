https://ukraina.ru/20240324/1054069126.html

Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы

Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы - 24.03.2024 Украина.ру

Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-03-24T09:25

2024-03-24T09:25

2024-03-24T09:25

новости

украина

виталий кличко

взрыв

повреждения

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Украинские СМИ пишут о неоднократных взрывах в Хмельницкой области и Кривом Роге. Также они прогремели в Николаевской и Харьковской областях.Несколько взрывов утром слышали в Киеве. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко."Работает ПВО", — написал Кличко в телеграм канале. Он призвал жителей не покидать укрытий.Также серия взрывов прогремела во Львовской области.Глава областной администрации Максим Козицкий отметил, что в результате на объекте критической инфраструктуры во Львовской области произошел пожар. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь, однако указал, что на месте возгорания пожарные продолжают тушить пожар.Также в Никопольском районе Днепропетровской области был поврежден энергетический объект, без света остались почти 9,5 тысячи абонентов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

https://ukraina.ru/20240321/1054013456.html

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новости, украина, виталий кличко, взрыв, повреждения