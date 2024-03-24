Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы - 24.03.2024 Украина.ру
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Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы
Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы - 24.03.2024 Украина.ру
Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-03-24T09:25
2024-03-24T09:25
новости
украина
виталий кличко
взрыв
повреждения
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Украинские СМИ пишут о неоднократных взрывах в Хмельницкой области и Кривом Роге. Также они прогремели в Николаевской и Харьковской областях.Несколько взрывов утром слышали в Киеве. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко."Работает ПВО", — написал Кличко в телеграм канале. Он призвал жителей не покидать укрытий.Также серия взрывов прогремела во Львовской области.Глава областной администрации Максим Козицкий отметил, что в результате на объекте критической инфраструктуры во Львовской области произошел пожар. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь, однако указал, что на месте возгорания пожарные продолжают тушить пожар.Также в Никопольском районе Днепропетровской области был поврежден энергетический объект, без света остались почти 9,5 тысячи абонентов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
https://ukraina.ru/20240321/1054013456.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, виталий кличко, взрыв, повреждения
Новости, Украина, Виталий Кличко, взрыв, повреждения

Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы

09:25 24.03.2024
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
Перейти в фотобанк
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Украинские СМИ пишут о неоднократных взрывах в Хмельницкой области и Кривом Роге. Также они прогремели в Николаевской и Харьковской областях.
Несколько взрывов утром слышали в Киеве. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Работает ПВО", — написал Кличко в телеграм канале. Он призвал жителей не покидать укрытий.
Также серия взрывов прогремела во Львовской области.
Глава областной администрации Максим Козицкий отметил, что в результате на объекте критической инфраструктуры во Львовской области произошел пожар. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь, однако указал, что на месте возгорания пожарные продолжают тушить пожар.
Также в Никопольском районе Днепропетровской области был поврежден энергетический объект, без света остались почти 9,5 тысячи абонентов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Киев последствия работы ПВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
21 марта, 09:52
Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 мартаВоенкоры рассказали о боях в Белгородском приграничье, СМИ сообщают о появившихся там наёмниках из Румынии. В столице Украины прогремели взрывы
 
НовостиУкраинаВиталий Кличковзрывповреждения
 
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Заголовок открываемого материала
09:25Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы
09:06Главное за ночь 24 марта
08:57"Зеленский начинает чесать репу": Баранец назвал три условия для нового наступления ВСУ
08:46Фёдор Войтоловский: Надежд на то, что при Трампе США не будут поддерживать Украину, нет никаких
08:14Сидней Рейли: агент 007 с Малой Арнаутской улицы
20:12Трагедия и милосердие. Москвичи весь день стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших
18:45Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокус Сити Холле"
18:27Теракт в "Крокусе": ГУР, британский след и попытки раскачать Россию. Итоги 23 марта на Украине
18:03В МЧС опубликовали список погибших в теракте, в нем 13 фамилий
17:20В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ
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14:23Сломить волю к сопротивлению. Что нужно террористам и как не следует реагировать на теракты
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