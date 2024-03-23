Трагедия и милосердие. Москвичи весь день стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших - 23.03.2024 Украина.ру
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Трагедия и милосердие. Москвичи весь день стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших
Трагедия и милосердие. Москвичи весь день стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших - 23.03.2024 Украина.ру
Трагедия и милосердие. Москвичи весь день стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших
В разных больницах Москвы на данный момент находятся 107 пострадавших после теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщила в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова
2024-03-23T20:12
2024-03-23T20:12
эксклюзив
теракт
москва
крокус сити
кровь
донор
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Среди пострадавших — один ребенок и 15 взрослых в крайне тяжелом состоянии, 42 человека — в тяжелом.В своем обращении президент России Владимир Путин отметил, что врачи борются за жизни всех пострадавших, делая все возможное и невозможное.Несмотря на то, что главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп еще в середине дня сообщила, что крови пострадавшим при теракте хватает и нет острой необходимости в дополнительных донорах, весь день в Москве у пунктов сдачи крови стоят километровые очереди.Погода пасмурная, дождливая, но в очереди перед станцией переливания крови в Восточном административном округе столицы не видно ни зонтиков, ни дождевиков. Почти каждый, кто подходит и присоединяется к очереди, искренне удивлен: не верил, что людей действительно так много и стоять придется долго.О теракте здесь, в очереди, никто не говорит, но все взгляды прикованы к новостям на экранах телефонов: обновления публиковали весь день, видео с задержанными террористами открывал и смотрел каждый.Сотрудники центров крови — герои. Работа каждого центра была сегодня продлена "до последнего донора", без ограничения времени, врачи и лаборанты работали без перерывов, с 7 утра.В очереди общаются, волнуются: многие боятся, что именно у них кровь не примут, а помочь хочется всем. Боятся, к слову, не напрасно: студентов младше 20 лет, которых приходило очень много, прогоняли сразу, отказывали и по другим причинам.Студент Виталий, бледный серьезный молодой человек, после долгих пререканий с врачами и начальницей центра, злой и недовольный, отправился в ближайший продуктовый за чаем и сладостями и остался в очереди доноров — помогать людям согреться и раздавать шоколадки. Этим возле каждого московского центра крови сегодня занимались многие: из дома или из кафе люди приносили термосы с чаем, сладкие угощения, дети дарили добровольцам конфеты и пряники.Прогнали с немалым возмущением и военнослужащего, который требовал, чтобы его пропустили, хотел сдать кровь. Уставший и по-деловому сердитый пожилой врач не пустил его даже на порог:"Здесь вон какая толпа стоит! Ты в отпуске по ранению? Ну и лечись спокойно, нечего здесь дебоширить! Всем поможем!"Светловолосая молодая девушка в очереди заметно волнуется, особенно, когда охранник, проверяя документы, фиксирует всех, заходящих в центр крови. В разговоре рассказала: она из Харькова, гражданка Украины, страшно доставать свой паспорт из сумки. Стоящий рядом парень, не слишком тактично, но совершенно искренне вмешался в разговор: "Почему страшно?""Во всех СМИ написали, что Украина причастна к теракту, как-то тревожно...", - тихо объяснила девушка, но ее все равно услышали и успокоили. И дружно, всей очередью, похвалили, за то, что пришла.Небезразличных москвичей действительно оказалось так много, что главврачу центра пришлось извиняться перед собравшейся толпой: всех сегодня принять точно не сможем, но все кто еще хочет помочь пострадавшим, обязательно приходите завтра, работать будем в еще более усиленном режиме.Искренние эмоции людей видны повсюду: к выгоревшему зданию "Крокуса" москвичи весь день несут цветы и игрушки, стихийные мемориалы появились в Ростове-на-Дону, Казани, Санкт-Петербурге, Туле, Калининграде, Анапе, Геленджике, Екатеринбурге.Посольства России в Узбекистане, Швеции, Франции, Белоруссии, Армении, США, Казахстане завалены цветами и записками со словами поддержки и сожалений, в Риге полицейские весь день отгоняли от российского диппредставительства людей, цветы приносить запретили.В своем обращении президент Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. По последним данным Следственного комитета РФ, теракт в Crocus City Hall унес жизни 133 человек, но губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил: пока продолжается спасательная операция, число жертв может значительно увеличиться.
https://ukraina.ru/20240323/1054067181.html
https://ukraina.ru/20240323/1054062924.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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Украина.ру
1
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, теракт, москва, крокус сити, кровь, донор
Эксклюзив, теракт, Москва, Крокус Сити, кровь, донор

Трагедия и милосердие. Москвичи весь день стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших

20:12 23.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСдача донорской крови для пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Сдача донорской крови для пострадавших в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В разных больницах Москвы на данный момент находятся 107 пострадавших после теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщила в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Среди пострадавших — один ребенок и 15 взрослых в крайне тяжелом состоянии, 42 человека — в тяжелом.
В своем обращении президент России Владимир Путин отметил, что врачи борются за жизни всех пострадавших, делая все возможное и невозможное.
Несмотря на то, что главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп еще в середине дня сообщила, что крови пострадавшим при теракте хватает и нет острой необходимости в дополнительных донорах, весь день в Москве у пунктов сдачи крови стоят километровые очереди.
Погода пасмурная, дождливая, но в очереди перед станцией переливания крови в Восточном административном округе столицы не видно ни зонтиков, ни дождевиков. Почти каждый, кто подходит и присоединяется к очереди, искренне удивлен: не верил, что людей действительно так много и стоять придется долго.
О теракте здесь, в очереди, никто не говорит, но все взгляды прикованы к новостям на экранах телефонов: обновления публиковали весь день, видео с задержанными террористами открывал и смотрел каждый.
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
18:45
Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокус Сити Холле"Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, который защитил людей и обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ
Сотрудники центров крови — герои. Работа каждого центра была сегодня продлена "до последнего донора", без ограничения времени, врачи и лаборанты работали без перерывов, с 7 утра.
В очереди общаются, волнуются: многие боятся, что именно у них кровь не примут, а помочь хочется всем. Боятся, к слову, не напрасно: студентов младше 20 лет, которых приходило очень много, прогоняли сразу, отказывали и по другим причинам.
Студент Виталий, бледный серьезный молодой человек, после долгих пререканий с врачами и начальницей центра, злой и недовольный, отправился в ближайший продуктовый за чаем и сладостями и остался в очереди доноров — помогать людям согреться и раздавать шоколадки. Этим возле каждого московского центра крови сегодня занимались многие: из дома или из кафе люди приносили термосы с чаем, сладкие угощения, дети дарили добровольцам конфеты и пряники.
Прогнали с немалым возмущением и военнослужащего, который требовал, чтобы его пропустили, хотел сдать кровь. Уставший и по-деловому сердитый пожилой врач не пустил его даже на порог:
"Здесь вон какая толпа стоит! Ты в отпуске по ранению? Ну и лечись спокойно, нечего здесь дебоширить! Всем поможем!"
Светловолосая молодая девушка в очереди заметно волнуется, особенно, когда охранник, проверяя документы, фиксирует всех, заходящих в центр крови. В разговоре рассказала: она из Харькова, гражданка Украины, страшно доставать свой паспорт из сумки. Стоящий рядом парень, не слишком тактично, но совершенно искренне вмешался в разговор: "Почему страшно?"
"Во всех СМИ написали, что Украина причастна к теракту, как-то тревожно...", - тихо объяснила девушка, но ее все равно услышали и успокоили. И дружно, всей очередью, похвалили, за то, что пришла.
Всероссийская акция День донорского совершеннолетия - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
13:41
Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохраненияЖители Москвы с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте в подмосковном Красногорске. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в телеграм
Небезразличных москвичей действительно оказалось так много, что главврачу центра пришлось извиняться перед собравшейся толпой: всех сегодня принять точно не сможем, но все кто еще хочет помочь пострадавшим, обязательно приходите завтра, работать будем в еще более усиленном режиме.
Искренние эмоции людей видны повсюду: к выгоревшему зданию "Крокуса" москвичи весь день несут цветы и игрушки, стихийные мемориалы появились в Ростове-на-Дону, Казани, Санкт-Петербурге, Туле, Калининграде, Анапе, Геленджике, Екатеринбурге.
Посольства России в Узбекистане, Швеции, Франции, Белоруссии, Армении, США, Казахстане завалены цветами и записками со словами поддержки и сожалений, в Риге полицейские весь день отгоняли от российского диппредставительства людей, цветы приносить запретили.
В своем обращении президент Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. По последним данным Следственного комитета РФ, теракт в Crocus City Hall унес жизни 133 человек, но губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил: пока продолжается спасательная операция, число жертв может значительно увеличиться.
 
ЭксклюзивтерактМоскваКрокус Ситикровьдонор
 
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Заголовок открываемого материала
20:12Трагедия и милосердие. Москвичи весь день стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших
18:45Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокус Сити Холле"
18:27Теракт в "Крокусе": ГУР, британский след и попытки раскачать Россию. Итоги 23 марта на Украине
18:03В МЧС опубликовали список погибших в теракте, в нем 13 фамилий
17:20В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ
17:09Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в России
16:50"Неужели Козловский поёт громче меня?"
16:41Исполнители теракта двигались в сторону Украины, все они задержаны - Путин
16:32Теракт в "Крокусе". Кроме большинства тех, кто соболезнует, есть единицы, кто хайпует и даже зарабатывает
16:09Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов - Путин
15:48Кто стоит за терактом в Крокусе? Первые выводы экспертов
15:48Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура
15:30Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших
14:42"Фашистские методы": в теракте в "Крокус Сити Холле" наиболее заинтересована Украина - Картаполов
14:23Сломить волю к сопротивлению. Что нужно террористам и как не следует реагировать на теракты
14:08Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой
13:41Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения
13:11Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:07Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
12:36Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?
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