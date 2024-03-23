https://ukraina.ru/20240323/1054067526.html

Трагедия и милосердие. Москвичи весь день стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших

Трагедия и милосердие. Москвичи весь день стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших - 23.03.2024 Украина.ру

Трагедия и милосердие. Москвичи весь день стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших

В разных больницах Москвы на данный момент находятся 107 пострадавших после теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщила в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова

2024-03-23T20:12

2024-03-23T20:12

2024-03-23T20:12

эксклюзив

теракт

москва

крокус сити

кровь

донор

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Среди пострадавших — один ребенок и 15 взрослых в крайне тяжелом состоянии, 42 человека — в тяжелом.В своем обращении президент России Владимир Путин отметил, что врачи борются за жизни всех пострадавших, делая все возможное и невозможное.Несмотря на то, что главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп еще в середине дня сообщила, что крови пострадавшим при теракте хватает и нет острой необходимости в дополнительных донорах, весь день в Москве у пунктов сдачи крови стоят километровые очереди.Погода пасмурная, дождливая, но в очереди перед станцией переливания крови в Восточном административном округе столицы не видно ни зонтиков, ни дождевиков. Почти каждый, кто подходит и присоединяется к очереди, искренне удивлен: не верил, что людей действительно так много и стоять придется долго.О теракте здесь, в очереди, никто не говорит, но все взгляды прикованы к новостям на экранах телефонов: обновления публиковали весь день, видео с задержанными террористами открывал и смотрел каждый.Сотрудники центров крови — герои. Работа каждого центра была сегодня продлена "до последнего донора", без ограничения времени, врачи и лаборанты работали без перерывов, с 7 утра.В очереди общаются, волнуются: многие боятся, что именно у них кровь не примут, а помочь хочется всем. Боятся, к слову, не напрасно: студентов младше 20 лет, которых приходило очень много, прогоняли сразу, отказывали и по другим причинам.Студент Виталий, бледный серьезный молодой человек, после долгих пререканий с врачами и начальницей центра, злой и недовольный, отправился в ближайший продуктовый за чаем и сладостями и остался в очереди доноров — помогать людям согреться и раздавать шоколадки. Этим возле каждого московского центра крови сегодня занимались многие: из дома или из кафе люди приносили термосы с чаем, сладкие угощения, дети дарили добровольцам конфеты и пряники.Прогнали с немалым возмущением и военнослужащего, который требовал, чтобы его пропустили, хотел сдать кровь. Уставший и по-деловому сердитый пожилой врач не пустил его даже на порог:"Здесь вон какая толпа стоит! Ты в отпуске по ранению? Ну и лечись спокойно, нечего здесь дебоширить! Всем поможем!"Светловолосая молодая девушка в очереди заметно волнуется, особенно, когда охранник, проверяя документы, фиксирует всех, заходящих в центр крови. В разговоре рассказала: она из Харькова, гражданка Украины, страшно доставать свой паспорт из сумки. Стоящий рядом парень, не слишком тактично, но совершенно искренне вмешался в разговор: "Почему страшно?""Во всех СМИ написали, что Украина причастна к теракту, как-то тревожно...", - тихо объяснила девушка, но ее все равно услышали и успокоили. И дружно, всей очередью, похвалили, за то, что пришла.Небезразличных москвичей действительно оказалось так много, что главврачу центра пришлось извиняться перед собравшейся толпой: всех сегодня принять точно не сможем, но все кто еще хочет помочь пострадавшим, обязательно приходите завтра, работать будем в еще более усиленном режиме.Искренние эмоции людей видны повсюду: к выгоревшему зданию "Крокуса" москвичи весь день несут цветы и игрушки, стихийные мемориалы появились в Ростове-на-Дону, Казани, Санкт-Петербурге, Туле, Калининграде, Анапе, Геленджике, Екатеринбурге.Посольства России в Узбекистане, Швеции, Франции, Белоруссии, Армении, США, Казахстане завалены цветами и записками со словами поддержки и сожалений, в Риге полицейские весь день отгоняли от российского диппредставительства людей, цветы приносить запретили.В своем обращении президент Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. По последним данным Следственного комитета РФ, теракт в Crocus City Hall унес жизни 133 человек, но губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил: пока продолжается спасательная операция, число жертв может значительно увеличиться.

https://ukraina.ru/20240323/1054067181.html

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москва

крокус сити

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эксклюзив, теракт, москва, крокус сити, кровь, донор