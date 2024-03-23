https://ukraina.ru/20240323/1054065533.html

Исполнители теракта двигались в сторону Украины, все они задержаны - Путин

Исполнители теракта двигались в сторону Украины, все они задержаны - Путин - 23.03.2024 Украина.ру

Исполнители теракта двигались в сторону Украины, все они задержаны - Путин

Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Президент России заявил, преступники пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода госграниц

2024-03-23T16:41

2024-03-23T16:41

2024-03-23T16:41

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Путин сообщил, что всего было задержано 11 человек. При этом все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны.Федеральная служба безопасности России и другие правоохранительные органы работают над выявлением всей базы террористов — тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами, сообщил Путин.В своем обращении Президент России заявил, что Россия столкнулась не просто с цинично спланированным терактом, а с организованным массовым убийством мирных граждан России."Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу" - сказал Президент.Все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял, подчеркнул Путин.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 133 человека, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.23 марта в беседе с журналистами издания Украина.ру политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил, чтобы Россия безотлагательно отменила свой мораторий на смертную казнь в отношении лиц, которые доказательно, в судебном порядке обвинены в совершении терактов на территории РФ или за ее пределами, начиная с 22 марта 2024 года, например, сроком на один-три года.

https://ukraina.ru/20240323/1054064519.html

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новости, россия, украина, красногорск, владимир путин, следственный комитет, ск рф, обращение, теракт