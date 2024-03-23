https://ukraina.ru/20240323/1054064040.html

Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших

Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших - 23.03.2024 Украина.ру

Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал чудовищным теракт в Красногорске и выразил соболезнования родным и близким погибших. пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, об этом он сообщил российским информационным агентствам

2024-03-23T15:30

2024-03-23T15:30

2024-03-23T15:30

новости

россия

красногорск

подмосковье

николай патрушев

владимир путин

фсб

ск рф

теракт

крокус сити

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054055941_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_207c3a0f2381bb6bd3d5c11fa349243f.jpg

Патрушев назвал чудовищным теракт, который произошел 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте в "Крокус сити холле". Если информация о причастности Киева подтвердится, после этого должен последовать внятный ответ на поле боя. Об этом заявил журналистам РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.23 марта в беседе с журналистами издания Украина.ру политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил, чтобы Россия безотлагательно отменила свой мораторий на смертную казнь в отношении лиц, которые доказательно, в судебном порядке обвинены в совершении терактов на территории РФ или за ее пределами, начиная с 22 марта 2024 года, например, сроком на один-три года.

https://ukraina.ru/20240323/1054060270.html

россия

красногорск

подмосковье

крокус сити

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, красногорск, подмосковье, николай патрушев, владимир путин, фсб, ск рф, теракт, крокус сити