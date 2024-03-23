https://ukraina.ru/20240323/1054064040.html
Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших
Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших - 23.03.2024 Украина.ру
Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал чудовищным теракт в Красногорске и выразил соболезнования родным и близким погибших. пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, об этом он сообщил российским информационным агентствам
2024-03-23T15:30
2024-03-23T15:30
2024-03-23T15:30
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Патрушев назвал чудовищным теракт, который произошел 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте в "Крокус сити холле". Если информация о причастности Киева подтвердится, после этого должен последовать внятный ответ на поле боя. Об этом заявил журналистам РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.23 марта в беседе с журналистами издания Украина.ру политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил, чтобы Россия безотлагательно отменила свой мораторий на смертную казнь в отношении лиц, которые доказательно, в судебном порядке обвинены в совершении терактов на территории РФ или за ее пределами, начиная с 22 марта 2024 года, например, сроком на один-три года.
https://ukraina.ru/20240323/1054060270.html
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новости, россия, красногорск, подмосковье, николай патрушев, владимир путин, фсб, ск рф, теракт, крокус сити
Новости, Россия, Красногорск, Подмосковье, Николай Патрушев, Владимир Путин, ФСБ, СК РФ, теракт, Крокус Сити
Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал чудовищным теракт в Красногорске и выразил соболезнования родным и близким погибших. пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, об этом он сообщил российским информационным агентствам
Патрушев назвал чудовищным теракт, который произошел 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Глубоко соболезную родным и близким погибших в результате чудовищного террористического акта в Подмосковье. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал секретарь Совбеза РФ.
Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте в "Крокус сити холле". Если информация о причастности Киева подтвердится, после этого должен последовать внятный ответ на поле боя. Об этом заявил журналистам РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.
Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.
23 марта в беседе с журналистами издания Украина.ру политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил, чтобы Россия безотлагательно отменила свой мораторий на смертную казнь в отношении лиц, которые доказательно, в судебном порядке обвинены в совершении терактов на территории РФ или за ее пределами, начиная с 22 марта 2024 года, например, сроком на один-три года.