https://ukraina.ru/20240323/1054061941.html

Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта

Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта - 23.03.2024 Украина.ру

Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта

ФСБ доложила президенту России Владимиру Путину о задержании устроивших теракт в "Крокус Сити Холле" и их сообщниках. Террористы направлялись к границе с Украиной. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-03-23T13:11

2024-03-23T13:11

2024-03-23T13:26

хроники

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терроризм

террорист

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Пресс-служба Кремля сообщила о задержании совершивших теракт в "Крокус Сити Холле"."Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Александр Бортников также информировал президента о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт", - указывалось в сообщении пресс-службы Кремля.По данным Следственного комитета, четырех подозреваемых задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной.В ЦОС ФСБ сообщил о том, что задержанные террористы имели связи с Украиной."В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в "Крокус Сити Холле". После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне", - отмечалось в сообщении.Также ЦОС сообщил, что задержанные этапируются в Москву."В настоящее время они этапируются в Москву", - говорилось в сообщении.Позднее проект "Рыбарь" выложил видео допроса одного из задержанных."Кадры допроса одного из задержанных в Брянской области, подозреваемого в совершении теракта в "Крокус-Холле". По словам сотрудников силовых структур, трясущийся в кадре уроженец Таджикистана пытался скрыться от бойцов на дереве", - подписал проект видео.Позднее появилось ещё одно видео, на котором задержанный 1998 года рождения рассказал, что за теракт получил 250 тыс. руб. В целом ему предлагали 500 тыс. руб."Оружие они сами (заказчики - Ред.) доставили" , - отмечал он.На вопрос, кто заказчики, тот заявил, что не знает."Не знаю, они сами по телеграму написали", - указал он.Почему написали именно ему, он не знает. При этом он признался, что слушал некоего "проповедника", помощник которого и предложил совершить теракт."Место всё они скинули. [Сказали убивать] людей, без разницы кого", - рассказал он.В Россию террорист прибыл из Турции, где был ради пересечения границы из-за истечения срока документов.Утром 23 марта Следственный комитет России сообщил о том, что количество погибших в результате теракта выросло до 93 человек."На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших ещё возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые", - указывалось в публикации.Как следует из данных о госпитализации пострадавших, размещенных на сайте Минздрава Московской области. В разделе "биологическая смерть" указаны трое детей и двое мужчин.Позднее СК сообщил, что количество погибших в результате теракта в Подмосковье увеличилось до 115 человек. При разборе завалов экстренными службами обнаружены ещё тела погибших.Даже оппозиционно настроенные по отношению к российской власти эксперты указывают на то, что теракт тщательно планировался и не был спонтанным."Это чрезвычайно профессионально спланированный и исполненный террористический акт. И исполнил его не тот, кто планировал. Выбрана самая простая схема теракта — предельно простая, где размеры, сложность строения, максимальная загруженность зала стали неотъемлемой частью исходного замысла. Ставка была сделана на панику, на физически хорошо изученные свойства толпы — т. е. гибель в толпе, на отравление продуктами горения и температуру пожара. Т.е. автоматы — это только начальная часть создания паники, понимаете?" - отметил военный эксперт Валерий Ширяев.Он указал на то, что немало жизней было спасены благодаря удачному архитектурному проекту здания."Расстояние и подчинённость — т. е. непонятно, то ли московским властям территория [концертного зала] подчиняется, то ли областным — и расстояние от центра Москвы, где находятся штаб-квартиры спецслужб — это тоже часть плана потому, что доехать до кольцевой дороги гораздо дольше в условиях пятничной загрузки дороги", - указал Ширяев.Он также указал на то, что украинцам удалось скрыться. И хотя сам Ширяев не верил в причастность Украины к произошедшему, он всё же признал, что версии об украинском следе возникли не на пустом месте."За последние два года Главное управление разведки [Минобороны] Украины взяло на вооружение не просто осуществление диверсий на территории России, но и осуществление актов, которые диверсиями уже не являются: т. е. внесудебные убийства гражданских лиц, не являющихся военными или административно-должностными лицами, занимающими должности, которые влияют на проведение СВО. По всем основным канонам — это террористические акты", - указал эксперт.По его словам, ГУР МОУ "идёт по грани" между спецслужбой и террористической организацией."Совершенно очевидно, что те, кто исполнял теракт, они просто выполняли предписанные действия. Не они это планировали <...> Сами исполнители, как правило, не интеллектуалы, не аналитики", - отметил Ширяев.Примечательно, что он давал комментарии до того, как стало известно о том, что террористы направлялись к границе с Украиной.Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий уверен, что за терактом стоят украинские спецслужбы."Украинские спецслужбы однозначно через посредников находят посредников, которые подключают кого угодно: исламистов, дегенератов, украинских мигрантов, даже сторонников Z-идеи — просто они им втирают, что нужно для Z-идеи совершить то-то и то-то. Т.е. люди, которые регулярно подговаривают бабушек что-то поджигать, взрывать, обливать и так далее, эти же самые службы, конечно же, работают и в более крупных масштабах. Если происходят убийства, то это убийства чужими руками. Это операции под чужим флагом. Я однозначно знаю, о чём говорю", - указал он.По словам Шария, за терактом стоят "спецслужбы Зеленского" под чужим флагом. Он указал на то, что операции под чужим флагом украинские спецслужбы проводят не только на территории России, но и на территории других государств.Ранее о том, что за терактом может стоять и Офис президента Украины, сообщил и ряд популярных на Украине телеграм-каналов.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 34 удара.На донецком направлении ВСУ совершили 9 обстрелов, на горловском направлении — 25 обстрелов, выпустив в общей сложности 107 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели двух и ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 1 автомобиль, 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм, по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки сбросили один ВОП с БпЛА и выпустили в общей сложности 8 кассетных снарядов калибром 155 мм, по Старомихайловке — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 27 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 27 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Михайловка — 3; Алёшки — 8; Каховка — 6; Козачьи Лагеря — 6; Саги — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Обрывка, Алёшки, Днепряны, Рыбальче. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 23 марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о том, что украинские беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области."Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить", - отметил Азаров.По его словам, ущерба технологическому оборудованию в результате попытки атаки БПЛА по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства.Утром 23 марта Минобороны России в своём телеграм-канале сообщило о предотвращённых атаках украинских БПЛА и ракет."Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БпЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской (5 БпЛА), Белгородской (5 БпЛА), Воронежской (1 БпЛА) и Саратовской (1 БпЛА) областей", - отмечалось в сообщении от 07:14.Позднее стало известно о новой предотвращённой атаке."Около 07:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО одиннадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - гласило сообщение от 08:42.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе выдалось тяжёлое утро."У нас выдалось тяжёлое утро. Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета – Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены. Рано утром был обстрелян Белгород: повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие. Сейчас уточняются данные, обязательно немного позже сообщу", - написал он в своём телеграм-канале в 08:19.Позднее он сообщил о погибших в Белгороде."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов – в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Женщина доставлена в городскую больницу №2 с закрытой черепно-мозговой травмой, вся необходимая помощь оказывается. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Мы скорбим вместе с вами… Пострадавшей женщине желаю скорейшего выздоровления. По данным медицины катастроф на данный момент еще четверо мирных жителей пострадали: у женщины осколочное ранение грудной клетки, у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, у двоих мужчин контузия и баротравма. Все пострадавшие доставлены в больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - отметил Гладков в 09:30.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, фсб, следственный комитет, теракт, терроризм, террорист