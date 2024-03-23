https://ukraina.ru/20240323/1054061481.html

Сломить волю к сопротивлению. Что нужно террористам и как не следует реагировать на теракты

Сломить волю к сопротивлению. Что нужно террористам и как не следует реагировать на теракты - 23.03.2024 Украина.ру

Сломить волю к сопротивлению. Что нужно террористам и как не следует реагировать на теракты

Главный эффект терроризма — психологический. Нужно привнести в сознание людей ощущение опасности в родном доме и всеобщее недоверие. В общественном сознании ответственным должен быть не главный заказчик, а свои власти, "многонационалы" или внедренные агенты Киева. Сохранение нами информационной гигиены не позволит террористам добиться своих целей.

2024-03-23T14:23

2024-03-23T14:23

2024-03-23T14:23

теракт

россия

украина

сша

терроризм

мнения

владимир путин

нато

цру

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Для осмысления социальных последствий жуткого теракта в Подмосковье сейчас нет смысла гадать, кто конкретно его исполнил. Это выяснят компетентные органы.Нам же важнее понять другое — какие глобальные силы в принципе стоят за подобными акциями и для чего их совершают.Реакции бандеровской и т.н. либеральной публики, а также некоторые публикации в западных мейнстримных СМИ подтверждают общие предположения — теракт совершен в интересах врагов России и с целью запугать российское общество. В США знали о готовящемся теракте — это объективный факт. И в таком случае, совершен ли он руками ГУР Украины, РДК* или исламистов, имеет значение для следствия, но не имеет никакого значения для сути дела.Терроризм как значимое общественное явление появился во времена холодной войны. Западный мейнстрим некоторое время успешно перекладывал ответственность за политические убийства и массовые уличные теракты на мифические "Красные бригады", чтобы вызывать ненависть к левым силам и лишить их мощной в то время избирательной базы. Впрочем, убивали-то как раз левых политиков и деятелей, симпатизировавших Советскому Союзу. Интеллектуалы догадывались, что стояло за "свинцовыми семидесятыми", но не хватало доказательств.И вот, в начале 90-х бесстрашные следователи и судьи (прежде всего, в Италии), рискуя своими жизнями и жизнями своих семей, раскрыли секрет: развязав холодную войну против СССР, США остановили денацификацию в ФРГ и других зонах своего влияния и вместо этого создали под кураторством НАТО подпольную вооруженную криминально-террористическую сеть из бывших нацистов и разного рода уголовников для организации партизанской войны в случае вторжения СССР в Западную Европу. Операция была названа "Гладио". Но СССР не вторгался, и неонацистская сеть постепенно превратилась в организованную преступную группировку, которую стали использовать для терактов. Задержанный член неофашистской группировки Ordine Nuovo Винченцо Винчигерра рассказал о существовании "тайной армии" НАТО и о том, что совершал в 70-х теракты при содействии итальянских спецслужб, которые действовали в интересах США. Существование "Гладио" признал премьер-министр Италии Джулио Андреотти, а Европарламент признал, что спецслужбы целого ряда европейских государств были вовлечены в терроризм.А затем все посыпалось. Оказалось, что под эгидой НАТО и ЦРУ праворадикальный терроризм процветал не только в Европе, но в Турции (операция "Контргерилья" против коммунистической оппозиции и курдских организаций) и в Латинской Америке (операция "Кондор" с пытками, казнями и печально известными "полетами смерти"). Все теракты проводились правыми радикалами разных мастей в спайке со спецслужбами проамериканских режимов, военными, криминалом и наркокартелями. В курировании латиноамериканского терроризма правозащитники обвиняли популярного в нынешней российской правоконсервативной среде Генри Киссинджера. На допрос он не явился, а США отказались от участия в Международном уголовном трибунале. В 90-х, поскольку СССР влиянию США в Европе больше не угрожал, терроризм был перенесен на Ближний Восток и бил по разваливавшейся тогда России через Чечню. Теракт на Дубровке (Норд-Ост) в 2002 году, который так напоминает произошедшее сейчас в "Крокусе", тому ужасный, но яркий пример.Эта короткая историческая справка нужна для понимания того, каковы корни международного терроризма. В ситуации, когда большая война обязательно будет ядерной и поэтому издержки могут оказаться слишком высокими, империалистический гегемон защищает свое место мирового "пахана" прямым и открытым насилием. Это называется фашизмом во внешней политике. В этом смысл оказание американской либеральной демократией поддержки всем самым жутким, кровавым и реакционным силам на планете — "дьяволам для грязной работы". Бандеровцы, джихадисты, расисты, сектанты и организованный криминал (фашизм как идея чистого насилия всегда тесно переплетен с криминалом) с радостью фанатиков-смертников становятся инструментом в руках американского финансового капитала с целью сломить у своих противников волю к сопротивлению.Главный эффект терроризма — психологический. Нужно привнести в сознание людей ощущение опасности в родном доме и всеобщее недоверие: недоверие к властям (а вдруг "ФСБ взрывает"), недоверие к соседям (а вдруг сосед завербован), недоверие к мусульманам (а вдруг ИГИЛ*), недоверие к беженцам из Украины (а вдруг агенты ГУР), недоверие к "антивоенной" оппозиции (а вдруг очередная Трепова). Страх и недоверие ломают волю не только к сопротивлению, но и к любой конструктивной деятельности как таковой. Эти чувства приводят к постоянной смене эмоционального состояния с истерики на апатию и наоборот. В таком состоянии человек хочет, чтобы "просто все это прекратилось", не в состоянии разобраться, что "это" и от кого зависит "прекращение". Требование же обычно выдвигается тем, кто ближе — своему государству, которое должно поднять белый флаг и подчиниться гегемону, только бы "все это прекратилось".Террористы всегда добиваются охоты на ведьм, которая разрушает общество изнутри, не позволяет найти истинный источник беды. И самое страшное, что в обществе, которое нужно разрушить, всегда находятся "охотники", которые ведутся. Для всех политических сектантов такое событие становится просто удачей, ведь можно зайтись в праведном гневе и получить свою минуту славы, обвинив в преступлении тех, кто не нравится секте. И да, т.н. либералы уже рассказывают, что теракт совершил Путин, а радикальные военкоры и правая Z-публика воюет с "многонационалочкой", выискивая среди исполнителей теракта граждан Таджикистана. А все потому, что сектанты живут в своем внутреннем мире. Если т.н. либералы обитают в информационном пузыре, где Путин сошел с ума и поэтому всегда совершает все мировые преступления, кто у них будет виноват сейчас? Если годами подпитывать правую публику рассказами о беспрецедентной мигрантской преступности, которая принципиально отличается от любой другой преступности, кто автоматически будет виноват в этих кругах? Враг не приносит ничего извне, он использует в своих интересах все бредовое, что рождается у нас внутри. Не важно, что именно, главное, чтобы в результате возникли внутренние конфликты такой силы, чтобы помешать эффективному сопротивлению гегемону, эффективной борьбе за многополярный мир.Если на Украине история с милицейским беспределом во Врадиевке стала проверкой состояния общества на возможность организации Майдана, то теракт в Подмосковье — проверка состояния российского общества. Низкий поклон тем, кто сейчас просто выражает соболезнования, а не добавляет в уже существующий накал страстей шизу из потаенных глубин собственного сознания.*запрещенные в РФ террористические организации

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

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теракт, россия, украина, сша, терроризм, мнения, владимир путин, нато, цру