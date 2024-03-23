https://ukraina.ru/20240323/1054059184.html

Реакция Украины на теракт в "Крокус Сити Холле". Главное на Украине на утро 23 марта

Реакция Украины на теракт в "Крокус Сити Холле". Главное на Украине на утро 23 марта - 23.03.2024 Украина.ру

Реакция Украины на теракт в "Крокус Сити Холле". Главное на Украине на утро 23 марта

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошёл теракт. По последним данным погибли 60 человек, более ста, включая детей, пострадали. На Украине открестились от теракта, но ряд волонтёров, политиков и военных одобрил произошедшее

2024-03-23T08:55

2024-03-23T08:55

2024-03-23T08:55

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О теракте в "Крокус Сити Холле" стало известно вечером 22 марта. Тогда же крупнейшие российские новостные телеграм-каналы — Baza, Mash, SHOT и другие — распространили видео стрельбы в зрительном зале, а также видео того, как террористы заходят непосредственно в здание и начинают стрельбу.Позднее СМИ сообщили, что зал атаковали от трёх до пяти человек, вооружённых автоматами. Они не только расстреливали посетителей мероприятия — на 20:00 был запланирован концерт группы "Пикник" - но и подожгли кресла в зрительном зале, что в конечном итоге и спровоцировало пожар, забравший жизни людей. Для тушения пожара пришлось задействовать вертолёты.Террористы, предположительно, скрылись на автомобиле Renault Symbol в старом кузове белого цвета с тонированным задним стеклом.Рано утром 23 марта МЧС опубликовало список пострадавших при теракте. В нём 99 имён. Следственный комитет России сообщил о более, чем 60 погибших."Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - отмечалось в сообщении СК РФ.Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся."Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили президенту Владимиру Путину о ходе расследования теракта в комплексе "Крокус Сити Холл", - отмечалось в заявлении пресс-службы Кремля.Также Путин поговорил с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Они рассказали о мерах, предпринимаемых для помощи пострадавшим. Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о мерах, принятых для спасения людей. Куренков отметил, что в этой работе принимали участие сотрудники специальных и силовых ведомств.Кроме того, президенту России выразили соболезнования ряд лидеров иностранных государств.Что касается Украины, то первые лица этого государства пока теракт не прокомментировали. При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна не имеет к произошедшему никакого отношения."Давайте зафиксируем. Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", - заявил Подоляк.Он также обвинил Россию в произошедшем. При этом Подоляк напомнил, что ранее западные посольства предупреждали своих граждан в России о теракте. Действительно, 7 марта посольство США в России выпустило предупреждение."Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов", - гласило оно.При этом на русскоязычной версии сайта американского посольства этого предупреждения не было. Предупредило своих граждан и МИД Великобритании.В сети уже задались вопросом, предупредили ли американцы и британцы непосредственно российские спецслужбы и поделились ли с ними информацией.Аналогичные заявлению Подоляка по духу заявления сделали МИД Украины и Главное управление разведки Минобороны Последнее и вовсе назвало теракт "сознательной провокацией" российских властей."Вот собственно основной лицемерный нарратив Киева. Причём видно что они боятся мобилизации, и возможно это и было одной из целей теракта, заранее обвинить власти России, дискредитировав тем самым даже саму возможность мобилизации. Тонкая психологическая работа. Правда по моей информации, о чем я не раз писал с прошлого года, мобилизация не планировалась все это время. Основной упор идёт на привлечение добровольцев, что даёт и высокую мотивацию у бойцов, и позволяет избежать негативного информационного последствия, которое неизбежно при мобилизации. Ну а ещё, упоминание про войну со стороны Пескова и теракт, возможно выльется в переход от СВО, к полноценной военной операции, включая задействование и бойцов срочной службы. Тем более они уже и так сталкивались в приграничных сражениях с украинскими боевиками уже не раз ещё с прошлого года. И показывают отличную стойкость и моральный дух. Но очевидно, что данное преступление снимает многие ограничения. Хотя в любом случае, наше расчеловечивание тоже нежелательно, опускаться на их уровень не стоит, мирные граждане по прежнему не являются нашей целью", - прокомментировал заявление ГУР МОУ бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.При этом США бросились защищать Украину."Пока нет никаких признаков того, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе. На этой ранней стадии я бы не советовал вам искать какой-либо связи с Украиной", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.Однако пока официальные лица Украины и США отрицали наличие украинского следа в произошедшем, Россия подверглась информационной атаке со стороны Украины. Так, начались звонки о минировании зданий и вбросы о других терактах."Как и ожидалось со стороны т.н. Украины валом пошли массовые звонки о минированиях зданий, а также вбросы о якобы терактах в других российских городах с целью посеять панику. В сути киевского режима давно сомнений нет — все это лишь еще одно напоминание о том, с кем мы воюем, и чья государственность в нынешнем виде должна быть уничтожена", - прокомментировал происходившее проект "Рыбарь".Некоторые из украинских военнослужащих, например, замкомандира 14-го полка, лидер запрещённой в РФ группировки С14* Евгений Карась разместил у себя в телеграм-канале коллаж из компьютерной игры, где улыбающиеся вооружённые начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов** (внесён в список экстремистов и террористов), начальник СБУ Василий Малюк и главкомандующий ВСУ Александр Сырский готовятся входить через стеклянные двери."Помните, никаких русских", - гласила подпись под картинкой.Это отсылка к миссии No Russian в американской игре Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Миссия касалась массового убийства в Московском международном аэропорту."Очень жаль всех россиян, погибших в Москве по причине того, что не присоединились к РДК*** (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.)", - подписал он фото.Карась также упомянул "теракты исламистов".Следом Карась выпустил видео, где он радостно слушает музыку.Народный депутат Украины, член фракции "Европейской солидарности" в Верховной Раде Алексей Гончаренко у себя в телеграм-канале выпустил ряд издевательских и радостных сообщений по поводу теракта. Первое же из них позволяет привязать Украину к произошедшему."Ждём статистику Генштаба завтра ) 200-сотых там нормально (орфография сохранена - Ред.)", - указывалось в записи, опубликованной в 20:52 по московскому времени — тогда уже стало известно о теракте.В ежедневных сводках украинского ГШ речь идёт об убитых российских военных, "двухсотый" - обозначение погибшего.Гончаренко также высказался по поводу группы "Пикник"."В мае солист группы "Пикник" помог бойцам СВО. А в марте следующего года уже помогли его зрителям. История она цикличная", - написал он.Украинский волонтёр, возглавляющий один из наибольших фондов, помогающих ВСУ, Сергей Стерненко также поиздевался над выжившими в теракте. Под записью одного из них в соцсети Х Стерненко высмеял российскую оппозицию."Давайте полдень против Крокуса!" - написал он в ответ на запись очевидца теракта.Телеграм-канал "Повёрнутые на войне" сделал подборку и других комментариев украинских пользователей.В то же время, некоторые украинские СМИ предположили, что за терактом может стоять Офис президента Украины."Многие нам задали вопрос, а какой смысл Офису Президента от теракта в Крокусе?Поясняем: 1. Такой же смысл, как и от хаотичных ударов по Белгороду 2. Такой же смысл, как и от атаки на территории России, которые устроило РДК*** (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.)/ГУР и ВСУ. 3. Такой же смысл, как и от подрывов журналистов, блогеров, активистов, кто поддерживает Путина/Кремль. Смысл - запугать, посеять панику в стране, нагнать страха, нанести ущерб внутренней экономики РФ, которая работает сейчас как часы, хотя против неё введены максимальные мировые санкции за всю историю. Также внести разброд внутри РФ, обвинив Путина в теракте (посеять сомнения внутри российского общества). Убийство Дарьи Дугиной сначала не признавали, но потом через время таки косвенно признали, что, это дело рук украинских спецслужб. Это произошло тогда, когда не последовало реакции, а на западе просто согласились с этим терактом, как и с другими остальными <...> Думаем, это не последний теракт внутри России, который готовили. Это первый пазл. Конечно делают это не просто ГУР или СБУ. Они всего лишь "прокси", который используют реальные игроки для реализации задуманного плана", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный" в ночь на 23 марта.За несколько часов до этого канал сообщил, что высокопоставленные украинские чиновники, политики и богатейшие бизнесмены начали вывозить своих родных из страны."Рекомендовали устно всем уехать на запад страны или заграницу", - отмечалось в публикации.Все совещания рекомендовано проводить в бомбоубежищах, сообщал канал.

https://ukraina.ru/20240322/1054051306.html

https://ukraina.ru/20240322/1054042677.html

https://ukraina.ru/20240322/1054035427.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, теракт, терроризм, украина, россия, сша, михаил подоляк, евгений карась, офис президента