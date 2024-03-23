Ищенко рассказал, почему Путину не нужен преемник - 23.03.2024 Украина.ру
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Ищенко рассказал, почему Путину не нужен преемник
Ищенко рассказал, почему Путину не нужен преемник - 23.03.2024 Украина.ру
Ищенко рассказал, почему Путину не нужен преемник
Сильный лидер не взращивает преемника, а создает систему, которая сама будет воспитывать лидеров и не уйдет с курса. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
2024-03-23T05:25
2024-03-23T05:25
новости
ростислав ищенко
владимир путин
россия
президент
система
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"Преемник – это вещь ненадежная, как бы его не взращивали. Хорошо найти преемника заранее, лет за 20 и вырастить из него высококачественного управленца. Ну а вдруг через 19 лет вы увидите, что у вас есть другой преемник, значительно более качественный", - допустил Ищенко.Поэтому самое главное создать систему, которая просто не позволяет лидеру уйти с курса, отметил эксперт. Он привел пример действующего президента США Джо Байдена, который "уже давно не понял, как его зовут, кто его родственник, кто его противник, кем он работает". Тем не менее, ему не позволяют уйти с курса системы, сказал Ищенко.По словам эксперта, Владимир Путин пытался и сейчас пытается создать такую систему в России, но этого пока не получается, так как в значительной степени к этому не готовы ни элиты, ни народ."Надо принимать на себя ответственность. А ответственность никто принимать на себя не хочет. Поэтому все в результате приходят и говорят, "Владимир Владимирович, мы вот тут вот думали, думали, а вы примите решение, примите на себя ответственность. У нас здесь масса предложений, но решение примите вы", - рассказал Ищенко.Поэтому вопрос, что будет после Путина пока зависает, но в команде действующего президента есть сильные фигуры, которые вполне могут прийти на смену и "в нормальном режиме удерживать страну", подытожил Ростислав Ищенко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, ростислав ищенко, владимир путин, россия, президент, система
Новости, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, Россия, президент, система

Ищенко рассказал, почему Путину не нужен преемник

05:25 23.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сильный лидер не взращивает преемника, а создает систему, которая сама будет воспитывать лидеров и не уйдет с курса. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Преемник – это вещь ненадежная, как бы его не взращивали. Хорошо найти преемника заранее, лет за 20 и вырастить из него высококачественного управленца. Ну а вдруг через 19 лет вы увидите, что у вас есть другой преемник, значительно более качественный", - допустил Ищенко.
Поэтому самое главное создать систему, которая просто не позволяет лидеру уйти с курса, отметил эксперт. Он привел пример действующего президента США Джо Байдена, который "уже давно не понял, как его зовут, кто его родственник, кто его противник, кем он работает". Тем не менее, ему не позволяют уйти с курса системы, сказал Ищенко.
По словам эксперта, Владимир Путин пытался и сейчас пытается создать такую систему в России, но этого пока не получается, так как в значительной степени к этому не готовы ни элиты, ни народ.
"Надо принимать на себя ответственность. А ответственность никто принимать на себя не хочет. Поэтому все в результате приходят и говорят, "Владимир Владимирович, мы вот тут вот думали, думали, а вы примите решение, примите на себя ответственность. У нас здесь масса предложений, но решение примите вы", - рассказал Ищенко.
Поэтому вопрос, что будет после Путина пока зависает, но в команде действующего президента есть сильные фигуры, которые вполне могут прийти на смену и "в нормальном режиме удерживать страну", подытожил Ростислав Ищенко.
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