https://ukraina.ru/20240322/1054058193.html
Над Белгородской областью ПВО уничтожила 17 реактивных снарядов
Над Белгородской областью ПВО уничтожила 17 реактивных снарядов - 22.03.2024 Украина.ру
Над Белгородской областью ПВО уничтожила 17 реактивных снарядов
В небе над Белгородской областью сбито 17 реактивных снарядов РСЗО Vampire, выпущенных украинской армией. Об этом ночью, 22 марта, сообщили в минобороны РФ
2024-03-22T23:46
2024-03-22T23:46
2024-03-22T23:46
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"Около 21.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО семнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 22 квартирах четырёх многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении пострадала кровля и выбиты окна, также посечено восемь автомобилей. "В Белгородском районе (...) в посёлке Дубовое в нескольких квартирах одного многоквартирного дома выбиты окна, также сильно повреждён один частный жилой дом, ещё в четырёх выбиты окна и повреждена кровля", – дополнил губернатор. Сейчас на местах обстрела работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
https://ukraina.ru/20240322/1054036909.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белгородская область, россия, белгород, вооруженные силы украины, сво
Новости, Белгородская область, Россия, Белгород, Вооруженные силы Украины, СВО
Над Белгородской областью ПВО уничтожила 17 реактивных снарядов
В небе над Белгородской областью сбито 17 реактивных снарядов РСЗО Vampire, выпущенных украинской армией. Об этом ночью, 22 марта, сообщили в минобороны РФ
"Около 21.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО семнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 22 квартирах четырёх многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении пострадала кровля и выбиты окна, также посечено восемь автомобилей.
"В Белгородском районе (...) в посёлке Дубовое в нескольких квартирах одного многоквартирного дома выбиты окна, также сильно повреждён один частный жилой дом, ещё в четырёх выбиты окна и повреждена кровля", – дополнил губернатор.
Сейчас на местах обстрела работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.